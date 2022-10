Luca Carboni compie 60 anni, le sue 10 canzoni più famose

Il cantautore bolognese spegne le candeline il 12 ottobre. Dal debutto negli anni Ottanta, ha pubblicato decine di brani entrati nella storia della musica italiana. Da “Silvia lo sai” del 1987 a “La Canzone Dell’Estate” del 2020, ecco una selezione delle sue canzoni più celebri Condividi

Il 12 ottobre 2022 compie 60 anni Luca Carboni. Il cantautore bolognese è uno degli artisti più famosi, amati e prolifici del panorama musicale italiano. Dal debutto negli anni Ottanta, ha pubblicato decine di canzoni che sono diventate tormentoni e hanno fatto da colonna sonora a diverse generazioni. Da Silvia lo sai del 1987 a La Canzone Dell'Estate del 2020, ecco 10 brani celebri che hanno segnato la carriera dell'artista.

Silvia lo sai

Silvia lo sai è una delle canzoni più famose dell'artista. È estratta dall'album Luca Carboni del 1987. Il protagonista del brano incontra una sua vecchia amica e a distanza di anni ricorda la loro adolescenza: si parla, tra le altre cose, di eroina, della nascita di un sentimento, delle speranze che avevano. "Silvia lo sai, lo sai che Luca si buca ancora. Silvia chissà, chissà se a Luca ci pensi ancora", canta Carboni nel ritornello.

Farfallina

Dallo stesso album è estratta anche Farfallina, altra celebre canzone di Carboni. Inizia con una citazione de La canzone del sole: "Un fiore in bocca può servire". Ma nel verso successivo la smentisce: "Non ci giurerei". Il brano, tenero e struggente, ha al centro il desiderio di amare. Trascinato da questi due singoli - Farfallina e Silvia lo sai - il disco regala al cantautore bolognese la popolarità.

Ci vuole un fisico bestiale Altro brano cult di Luca Carboni è Ci vuole un fisico bestiale, tratto dall’album Carboni del 1992. Scritto dal cantautore, è stato presentato in anteprima durante l'ultima puntata della trasmissione tv Fantastico 12. Ne esistono altre versioni successive: nel 2008, ad esempio, Carboni ha registrato una versione a cappella con i Neri per caso, mentre nel 2013 l’ha reincisa con Jovanotti.

Mare mare

È estratta dall'album Carboni anche Mare mare, altra canzone diventata celebre e rimasta come colonna sonora degli anni Novanta. Un vero tormentone estivo, anche se atipico con il suo tono malinconico. Racconta la storia di un uomo che si mette in viaggio verso il mare alla ricerca di una donna, che non troverà. Con questo brano, l'artista ha vinto il Festivalbar. Nel 2013 l'ha reinciso in duetto con Cesare Cremonini.

Inno Nazionale

Continuiamo questa lista con Inno Nazionale, singolo che ha preceduto l'uscita dell'album Mondo World Welt Monde del 1995. È un brano ironico e tagliente, una sorta di manifesto sociale dell'artista. Da ricordare anche il videoclip girato da Alex Infascelli al Parco dell'Eur di Roma: ci sono Luca Carboni e la sua band, vestiti in giacca e cravatta e con gli occhiali in stile Le iene di Tarantino, che cadono uno a uno sotto i colpi di un cecchino.

Le Ragazze “Ma le ragazze che cosa sognano?”, è una delle domande all’interno di quest’altra famosissima canzone di Carboni. Le ragazze fa parte del disco Carovana, pubblicato nel 1998. “Ma come è bella la città/Se non hai voglia di studiare/Ciao, c'ho una festa dentro al cuore/Lo sai che ti vorrei invitare”, canta Carboni nel ritornello, uno dei più trasmessi in radio quell’anno.

La mia ragazza Nel 1999 Carboni pubblica la raccolta Il tempo dell'amore, che celebra i suoi primi 15 anni di carriera. Contiene due inediti, tra cui La mia ragazza. Il brano è dedicato alla moglie del cantautore, dopo la nascita di loro figlio Samuele.

Mi ami davvero Altra canzone famosissima di Carboni, molto trasmessa dalle radio, è Mi ami davvero. Quest'inno al romanticismo è il primo singolo estratto dall’album LU*CA, pubblicato nel 2000. “Mi ami davvero, non come gli spot che dicono solo bugie. Sei bella davvero, non come le modelle che ritoccano le fotografie”, canta l’artista. In un’intervista ha spiegato: “È una canzone d’amore e al tempo stesso una denuncia di ciò che ci fa stare male. Il punto è che ciò che ci fa stare male come individui è anche quello che ci fa stare male come coppie”.

Luca lo stesso Nel 2015 esce l’album Pop-up, anticipato dal singolo Luca lo stesso. È un brano a tratti ironico, che racconta le contraddizioni della società, la realtà frammentata. “C'è chi ama la sua terra e i suoi confini ed è così patriottico/Che sogna una patria senza vicini”, sono i primi versi. La canzone è stata scritta da Luca Carboni e Dardust e musicata da Tommaso Paradiso. Ai Wind Music Award è stata premiata nella categoria Singolo platino. Il videoclip è diretto da Cosimo Alemà ed è una citazione di un famoso video degli anni ’80 di Robert Palmer per Addicted to love.

La Canzone Dell'Estate

Il 10 luglio 2020 Luca Carboni pubblica il brano La Canzone Dell'Estate. Composto durante il lockdown, racconta di come il cantautore vede la bella stagione, amara e felice. È stato "scritto durante la quarantena pensando ai momenti 'caldi', sia felici che inquieti, delle mie estati del passato e del presente", ha spiegato Carboni.

