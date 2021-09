Ivano Fossati compie 70 anni: i suoi grandi successi

Nato il 21 settembre del 1951, è uno dei cantautori più raffinati ed eleganti del panorama musicale tricolore. Durante la sua carriera ha composto alcune delle più famose canzoni della musica italiana: le ha interpretate lui stesso o le ha cedute a grandi artisti come Mina, Mia Martini, Anna Oxa e Fiorella Mannoia. Ecco alcuni dei suoi pezzi storici Condividi:

Settant’anni di vita, di cui 50 sul palco a far musica. Ivano Fossati - nato il 21 settembre del 1951 - è uno dei più famosi cantautori italiani: tra scelte coraggiose e il desiderio di libertà, la ricerca chirurgica del vocabolo e del suo suono, ha saputo imporsi nel panorama musicale. Nella sua carriera ha inciso 20 album in studio, 5 dal vivo e 12 raccolte. “Gli ultimi 20-25 anni sono stati senza pressioni. Devo dire che è stata anche una fortuna che all’inizio questo successo sia arrivato a me come autore di canzoni per altri, mi ha dato la possibilità di essere libero e di fare nella mia musica e nei miei dischi ciò che desideravo”, ha raccontato in una recente intervista a Rolling Stone. Ecco 12 fra le sue migliori canzoni che raccontano la sua carriera.

Dolce acqua (1971) vedi anche Le canzoni più famose di Ivano Fossati Dolce acqua è il primo disco in assoluto di Fossati, con i Delirium, e qui si trova l'omonima canzone in cui si propone un miscuglio di folk, post-beat e influenze jazz-rock. Dolce acqua è inoltre uno dei lavori selezionati per la guida "I 100 migliori dischi del Progressive Italiano" pubblicata nel 2014.

Jesahel (1972) approfondimento Ivano Fossati, le frasi più belle Con questo brano Fossati partecipa con i Delirium al Festival di Sanremo. È stato subito un successo extraeuropeo: sette versioni in Francia. È anche riuscito a "sfondare" il muro dell'Inghilterra, allora per gli italiani quasi inaccessibile.

Il grande mare che avremmo traversato (1973) approfondimento I 15 duetti più belli tra Mina e i big della canzone Questo brano segna il debutto dell'artista come cantante solista. Probabilmente è l'ultimo suo lavoro in cui si sentono echi del passato musicale di Fossati. Continua le sue sperimentazioni, con atmosfere che spaziano tra musica di ispirazione brasiliana ed elementi jazz.



La costruzione di un amore (1978) La costruzione di un amore era stata inizialmente composta per Mia Martini, ma successivamente è stata ripresa dallo stesso autore e, nel corso degli anni, fu interpretata da artisti quali Ornella Vanoni, Noemi e La Crus.

Un'emozione da poco (1978) Brano scritto da Fossati per Anna Oxa, che lo portò al Festival di Sanremo. È tra i successi indimenticabili della storia della kermesse canora. Nella canzone ci si chiede che senso abbia amare tanto un uomo al punto da annullarsi completamente.

Pensiero stupendo (1978) Scritto da Fossati, fu “affidato” all’interpretazione di Patti Pravo. Il brano, che ha riscosso un successo strepitoso, ha attorno a sé un’aura di mistero: si parla di un triangolo o solo di una idea… d’amore?

La mia banda suona il rock (1979) Da molti La mia banda suona il rock viene considerato l'album più bello del cantautore genovese. Il brano che dà il titolo al disco ha segnato un punto di svolta nella carriera di Fossati ed è diventato famosissimo. Si tratta di una vera e propria esaltazione della musica come mezzo di comunicazione universale che abbatte le frontiere e si spinge anche là dove l'uomo da solo non riesce ad arrivare.

E non finisce mica il cielo (1982) E non finisce mica il cielo è stata portata al successo da Mia Martini. È una delle canzoni più apprezzate del panorama musicale italiano, ma non fu accolta con grande entusiasmo dal pubblico del Festival di Sanremo. Per premiare quel brano e l'interpretazione di Mimì, però, fu istituito quello stesso anno il Premio della Critica.

La musica che gira intorno (1983) È uno dei brani che ha fatto la storia della canzone italiana. Fa parte dell’album Le città di frontiera. Parla della confusione generazionale durante quegli anni: ciò che condiziona la vita di quella generazione di trentenni in particolare sono la musica, la politica, il costume e il cambiamento dei tempi.

Le notti di maggio (1988) Scritta da Ivano Fosstati, è stata portata a Sanremo da Fiorella Mannoia, con cui il cantautore genovese ha avuto diverse collaborazioni. La canzone arrivò decima ma vinse il Premio della critica.

Italiani d’argentina (1990) Il brano di Fossati, che fa parte dell’album Discanto, secondo i liguri del mondo è quello che più di ogni altra canzone racconta oggi lo stato d’animo di chi vive lontano. Nello specifico il quartiere della Boca di Buenos Aires fondato dai genovesi è un simbolo di tutta l’emigrazione ligure nel mondo.