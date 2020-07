Amália Rodrigues, le migliori canzoni della regina del Fado

Se si pensa alla musica portoghese, il primo genere che viene in mente è sicuramente il fado: simbolo del Paese, canto del popolo e della nostalgia, è entrato nel 2011 nelle liste dell’UNESCO come Patrimonio Intangibile dell’Umanità. Tra i vari interpreti, la voce femminile più rappresentativa e celebrata nel mondo è quella di Amália Rodrigues. Il 23 luglio 2020 ricorrono i 100 anni dalla nascita della Regina del Fado: così era soprannominata, per l’appunto. Una data che è in realtà rimasta incerta e misteriosa, visto che la cantante era solita festeggiare il suo compleanno non il ventitré, ma il primo luglio.

Una carriera lunga oltre 60 anni

Nata nella nella regione delle Beira Baixa, Amália Rodrigues è stata cantante e attrice. Con oltre 60 anni di carriera, ha quasi duecento album pubblicati a suo nome. Alla sua morte, avvenuta la mattina del 6 ottobre 1999, fu inumata nel Pantheon nazionale tra altre personalità che hanno dato lustro al suo Paese. Il fado "è destino”, era solita dire la cantante, che era anche molto legata all’Italia, tanto che nel 1965 ha partecipato come ospite fisso, cantando i suoi brani, al programma musicale “Chitarra amore mio”. Ecco le sue più celebri canzoni.