Alla vigilia del debutto del nuovo album Dreamers, in uscita il 20 novembre , i fan dei Take That sono ansiosi di scoprire i frutti di una scrittura emersa in un periodo di riflessione per la band, reduce dagli appuntamenti live della tournée "The Life on Tour", che si è conclusa nel 2024, e delle date nel Regno Unito e in Irlanda di "The Circus Live", dell'estate 2026. A tre anni da This Life del 2023 la band è pronta per la promozione del nuovo disco, il decimo in studio , e per una nuova tournée europea , che si aprirà a Zurigo a giugno e che porterà Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen anche in Italia, a luglio prossimo.

Le ispirazioni del disco

Dreamers, che è stato annunciato lo scorso primo ottobre, nel giorno dell'uscita della title track come primo singolo, contiene 12 tracce.

La tracklist mostra l'inclusione di tre brani già pubblicati, You’re A Superstar, Sweet July e Feel My Love, realizzato con Michael Patrick Kelly. Masterpiece, invece, è stato realizzato con Tom Odell.

L'album non era partito come una riflessione sulla propria carriera, indotta anche dal riscontro di pubblico del documentario Take That uscito per Netflix lo scorso gennaio. La band ha dichiarato: "In un anno che è già stato incredibile per noi, quando abbiamo iniziato a condividere musica e idee, è emerso che avevamo raccolto il meglio di ciò che avevamo imparato come Take That e lo avevamo riversato in queste canzoni. Siamo davvero felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l’ora che tutti possano ascoltarlo“.