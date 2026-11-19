Dopo un anno di silenzio la band britannica torna col decimo album in studio della sua carriera, anticipato dal singolo "Dreamers" uscito il 1° ottobre. In Italia suoneranno dal vivo a luglio
Alla vigilia del debutto del nuovo album Dreamers, in uscita il 20 novembre, i fan dei Take That sono ansiosi di scoprire i frutti di una scrittura emersa in un periodo di riflessione per la band, reduce dagli appuntamenti live della tournée "The Life on Tour", che si è conclusa nel 2024, e delle date nel Regno Unito e in Irlanda di "The Circus Live", dell'estate 2026.
A tre anni da This Life del 2023 la band è pronta per la promozione del nuovo disco, il decimo in studio, e per una nuova tournée europea, che si aprirà a Zurigo a giugno e che porterà Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen anche in Italia, a luglio prossimo.
Le ispirazioni del disco
Dreamers, che è stato annunciato lo scorso primo ottobre, nel giorno dell'uscita della title track come primo singolo, contiene 12 tracce.
La tracklist mostra l'inclusione di tre brani già pubblicati, You’re A Superstar, Sweet July e Feel My Love, realizzato con Michael Patrick Kelly. Masterpiece, invece, è stato realizzato con Tom Odell.
L'album non era partito come una riflessione sulla propria carriera, indotta anche dal riscontro di pubblico del documentario Take That uscito per Netflix lo scorso gennaio. La band ha dichiarato: "In un anno che è già stato incredibile per noi, quando abbiamo iniziato a condividere musica e idee, è emerso che avevamo raccolto il meglio di ciò che avevamo imparato come Take That e lo avevamo riversato in queste canzoni. Siamo davvero felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l’ora che tutti possano ascoltarlo“.
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Il tour europeo e le date in Italia
Dreamers mette insieme ciò che i Take That sanno fare meglio, ballad d'ispirazione pop classico, pop contemporaneo, brani con influenze disco ed elettroniche.
I Take That lo portaranno in giro, insieme ai successi della loro carriera lunga oltre trent'anni, per l'Europa, tra giugno e luglio, con un calendario di tantissime date che include anche tre concerti in Italia.
Le date italiane sono a Este il 18 luglio, a Roma (Auditorium Parco della Musica, Roma Summer Fest) il 19 luglio, a Lucca (Mura) il 20 luglio, data del Lucca Summer Festival.
Nel complesso, al momento, sono in programma ben 31 concerti in 31 città e 16 Paesi per una stagione che è solo all'inizio.
La tracklist
Ecco l'elenco dei brani del disco disponibile dal 20 novembre in diverse versioni: cd standard, cd Deluxe (16 brani), vinile standard (nero), vinile bianco (limited edition), giallo (variant), formati digitali e streaming sulle piattaforme principali musicali.
1. Wonderkids
2. You’re a Superstar
3. Best Heartbreak
4. Sweet July
5. Higher
6. Who Do You Think You Are
7. Dreamers
8. Feel My Love
9. Change of Season
10. My Love Is Yours
11. Saint
12. Masterpiece
©IPA/Fotogramma
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