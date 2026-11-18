Dopo lo spettacolo in programma a Genova, sabato 21 novembre Shiva si esibirà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna. Successivamente, l’artista sarà protagonista di altri appuntamenti in giro per l’Italia: da Napoli a Milano passando per Roma e Bari
Il 19 novembre Shiva alzerà il sipario sulla nuova tournée con lo spettacolo in scena al Palateknoship di Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
shiva a genova, la possibile scaletta del concerto
Dopo il successo del tour estivo, giovedì 19 novembre Shiva porterà la sua musica sul palco del Palateknoship, questo l’indirizzo: lungomare Canepa 155, 16149, Genova. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Vangelo uscito nell’aprile di quest’anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 12 maggio al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:
- Take 6
- Non è easy
- Cup
- Santa Season / Wop Wop
- Milano Angels
- 6 AM
- Niente da perdere
- Take 5
- Gotham
- Arsenico
- Bossoli
- Take 4
- Don’t Stop It
- Freaky
- Un Altro Show
- Soldi in nero
- Soldi puliti
- Diversi
- V per Vangelo
- Peccati / Polvere Rosa
- Obsessed
- Babyface
- Spie
- Bad bad bad
- Coscienza
- VVS Cartier
- D&G
- Neon
- Alleluia
- Big City Life RMX
- Syrup
- Polvere
- Non lo sai
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Dopo lo spettacolo in programma a Genova, sabato 21 novembre Shiva si esibirà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna. Successivamente, l’artista sarà protagonista di altri appuntamenti in giro per l’Italia: da Napoli a Milano passando per Roma e Bari. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti della tournée:
- 21 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 24 novembre, Napoli - PalaPartenope
- 25 novembre, Napoli - PalaPartenope
- 27 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 28 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 29 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 1 dicembre, Bari - Palaflorio
- 2 dicembre, Bari - Palaflorio
- 5 dicembre, Milano - Unipol Dome
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