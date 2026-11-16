Dalla composizione dei brani alla sala di registrazione, fino alla realizzazione di un videoclip: circa 150 studenti della Scuola paritaria Grande Quercia di Thiene, in provincia di Vicenza, trasformano il progetto musicale ICARO in una nuova esperienza artistica. A guidarli sono il cantautore e docente Davide Peron e un gruppo di professionisti del cinema, del teatro e delle arti visive. L'INTERVISTA

Il brano scelto per questa nuova fase è Mano nella mano, una delle otto tracce che compongono ICARO. Il videoclip (che potete guardare in fondo a questo articolo) rappresenta la prosecuzione naturale di un percorso sviluppato durante l'intero anno scolastico, nel quale gli studenti hanno potuto sperimentare direttamente le diverse fasi necessarie alla realizzazione di un progetto musicale. Dalla scrittura alla registrazione, i ragazzi non sono stati semplici destinatari dell'esperienza, ma ne sono diventati parte attiva.

Dopo aver lavorato alla composizione di testi e musiche, alla grafica, alle registrazioni e alla presentazione del disco attraverso un concerto finale, circa 150 studenti sono chiamati a confrontarsi con un nuovo linguaggio: quello delle immagini.

Un disco nato tra i banchi di scuola diventa ora un videoclip: è il nuovo capitolo di ICARO, progetto discografico ed educativo ideato dalla Scuola paritaria Grande Quercia di Thiene, in provincia di Vicenza, con la direzione artistica del produttore Taketo Gohara e del cantautore Davide Peron.

Mano nella mano è stato scelto come brano rappresentativo di un percorso condiviso dall'intera comunità scolastica. Il videoclip punta così a tradurre visivamente alcuni dei temi centrali di ICARO: la collaborazione, la condivisione e la possibilità di costruire qualcosa insieme attraverso l'arte.

Con la realizzazione del video, il progetto compie un ulteriore passaggio: la musica viene trasformata in immagini, movimento e linguaggio cinematografico. Circa 150 studenti saranno protagonisti del set e potranno osservare e sperimentare da vicino le dinamiche di una produzione audiovisiva professionale.

Il progetto è stato ideato e sviluppato da Davide Peron, professore e maestro di musica della Scuola Grande Quercia oltre che cantautore. Peron ha seguito le diverse fasi della realizzazione di ICARO, affiancato dal corpo docente, che ha sostenuto il percorso fin dall'inizio.

Alla base dell'iniziativa c'è la visione della direttrice Silvia Turra, che sostiene un modello educativo nel quale la formazione non si limita alle attività didattiche tradizionali, ma si arricchisce attraverso esperienze artistiche, creative e relazionali. In questo approccio, arte e condivisione diventano strumenti per contribuire alla crescita della sensibilità, dell'identità e dello spirito degli studenti.

Il videoclip diventa così la prosecuzione di un'esperienza che mette insieme scuola, musica, cinema e arti visive. Un percorso nel quale gli studenti possono passare dalla fase creativa alla produzione concreta, imparando a lavorare su un progetto collettivo e a trasformare le proprie idee in un'opera condivisa.

L'aiuto regia è invece affidato a Eleonora Fontana, attrice e formatrice diplomata alla Civica Scuola d'Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto, con esperienze in teatro, cinema e televisione. La scenografia è curata da Filippo Gallina, in arte Filovola, esperto di grandi installazioni e ideatore dello Jesolo Beach & Kite Festival.

A trasformare Mano nella mano in immagini è stato un gruppo di professionisti provenienti da diversi settori dello spettacolo. La regia è affidata a Corrado Ceron, regista e sceneggiatore vicentino, premiato con il Leone di Vetro al Festival del Cinema di Venezia per L'invenzione di noi due, film tratto dal romanzo di Matteo Bussola e interpretato da Lino Guanciale, Silvia D'Amico e Francesco Montanari.

L'intervista a Davide Peron

Dall'idea iniziale della direttrice Silvia Turra alla nascita degli otto brani, dal lavoro con Taketo Gohara alla scelta di Mano nella mano per il videoclip: Davide Peron racconta a Sky TG24 come è nato ICARO e che cosa ha significato portare quasi 150 studenti dentro un vero progetto musicale e cinematografico.

Come nasce ICARO e qual è stata la prima idea da cui siete partiti?

L'idea è nata da un sogno della direttrice della Scuola Grande Quercia, Silvia Turra, dove da tre anni sono insegnante di Musica: da sempre aveva il desiderio di fare qualcosa di importante per i ragazzi con la musica. Io ho subito raccolto questa richiesta e, un mese dopo, le ho presentato il progetto. Da lì ha preso vita ICARO.

Come sono nati gli otto brani del disco?

I ragazzi hanno lavorato per l'intero anno scolastico con un artista diverso per ogni classe. In otto mesi, durante le ore di musica, hanno potuto ideare, scrivere e registrare una canzone insieme all'artista assegnato. Le otto canzoni sono poi confluite nel disco. La presenza di artisti con stili differenti ha arricchito il progetto, offrendo una visione più variegata della musica.

Che cosa ti hanno insegnato i ragazzi durante la lavorazione dell'album?

Che l'arte è di tutti e per tutti. Risiede nella naturalità delle cose, propria dei bambini, che purtroppo troppo spesso gli adulti dimenticano. La scuola può scegliere di insegnare musica anche in modo diverso, uscendo dagli schemi più stereotipati.

Quanto è stato importante il lavoro con Taketo Gohara per dare una forma professionale al progetto?

La presenza di Taketo Gohara è stata fondamentale. Avere a disposizione un artista e un professionista del suo calibro ha permesso a tutti noi di vivere il lavoro dell'artista proprio come avviene per i grandi, con una sicurezza artistica capace di regalare serenità.

C'è un brano di ICARO a cui sei particolarmente legato?

Naturalmente sono legato alla canzone Calma, che ho scritto insieme alla quinta elementare. Ho avuto il privilegio di lavorare a quattro mani con bambini che conoscevo già da un anno e ho potuto quindi andare in profondità con una libertà leggera.

Perché avete scelto Mano nella mano per il videoclip?

Abbiamo scelto Mano nella mano perché volevamo una canzone che rappresentasse tutto il lavoro di un anno. ICARO è frutto di tante mani che si sono unite e hanno condiviso il senso più profondo dell'arte, ossia farla insieme.

Che cosa succede quando la musica di un gruppo di studenti incontra il linguaggio del cinema?

Direi che si crea la magia. Vedere quasi 150 ragazzi sul set, impegnati e attenti, è stato davvero emozionante. La regia attenta e profonda di Corrado Ceron e la professionalità di tutta la troupe hanno fatto sì che tutto avvenisse per il meglio.

Dopo il disco e il videoclip, quale potrebbe essere il prossimo passo di ICARO?

I ragazzi stanno già lavorando a un progetto importante sulla scia di ICARO, che sarà pronto a giugno 2027.