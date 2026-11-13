Latin Grammys 2026, il trionfo di Rosalía, Milo J e Daddy Yankee

LUX di Rosalía è l'album dell'anno: per la cantautrice è il terzo della carriera, ricevuto anche per Motomami e El Mal Querer. Non solo Rosalía, ma anche Milo J: alla 27ma edizione dei Latin Grammys l'artista argentino riceve quattro riconoscimenti, tra cui Miglior album di musica folk per La Vida Es Más Corta. Una serata caratterizzata dal reggaeton di Daddy Yankee, premiato Persona dell'Anno e dal quinto Latin Grammy di Laura Pausini. Il racconto dell'inviata Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La LUX di Rosalía brilla ai Latin Grammys Quando la musica incontra visione, studio, attenzione e curiosità non può che crearsi qualcosa di speciale. Anzi: può arrivare la luce. O meglio: LUX, album di Rosalía uscito il 7 novembre 2025 e che, da allora, non si è più fermato. Ha continuato a crescere, ad essere apprezzato e riconosciuto. Esattamente come è accaduto alla 27ma edizione dei Latin Grammys, dove l’artista catalana ha ricevuto cinque riconoscimenti complessivi per questo disco, che comprendono anche dei premi ad hoc per uno dei brani-simbolo di LUX, ovvero La Perla. Ma è il grammofono per Album dell’anno che porta delle lacrime di gioia e commozione sul viso dell’artista. Sì, perché ricevendo da Juanes la statuetta per la terza volta nella sua carriera, dopo Motomami e El Mal Querer, Rosalía ha ringraziato l’artista colombiano per il supporto dal giorno zero: “Tu ci sei stato sempre, sin dall’inizio. Ai miei primi concerti a Madrid, tra quelle poche persone, tu eri lì, ad ascoltarmi. Grazie”. "LUX è stato un salto nel buio, ma ho messo la mia visione" E, continuando i ringraziamenti ai suoi collaboratori e alla famiglia, l’artista catalana ha ricordato che LUX è stato un salto nel buio, ma su cui lei ha sempre creduto: “Questo album è mio, ha la mia visione. Ho raccontato la mia verità. Ma sono certa che il mio lavoro migliore debba ancora arrivare” ha concluso Miss Motomami. Che poco prima, ricevendo il Latin Grammy per Canzone dell’Anno, vinto dal brano La Perla, ha sorriso dicendo: Se mai nella vostra vita avete incontrato una perla, questo significa che arriverà un diamante”, tra i sorrisi sornioni del pubblico. La Perla, infatti, è un brano che parla di un uomo non troppo fedele, che sembra aver spezzato il cuore dell’artista. I rumors fanno pensare sia una storia autobiografica, e che quindi Rosalía si riferisca all’ex fidanzato Rauw Alejandro, ma nulla è stato mai confermato. Ciò che è più chiaro che mai, invece, è la forza di LUX e di Rosalía, sempre più brava e – come è giusto che sia – sempre più premiata.

Milo J, dalla trap alla musica folk Come del resto lo è stato Milo J, cantautore argentino che da Las Vegas porta a casa quattro grammofoni, di cui Registrazione dell'anno per il brano Niño e Miglior album folkloristico vinto con il disco La vida era más corta. “Arrivando dalla trap, vincere un Latin Grammy per musica folk è incredibile, non l’avrei mai potuto immaginare”, sono state le parole pronunciate dal giovane cantautore che, per alcuni premi, ha avuto accanto a sé alcuni amici e stretti collaboratori. Vincono Karol G e Anitta Una sorpresa e una gioia, come quella di Karol G e Anitta, che hanno ricevuto un Latin Grammy ciascuna: la prima per Miglior Album di musica urbana per la terza volta, ma in questa occasione il riconoscimento è arrivato per Tropicoqueta. Ringraziando per il grammofono, che ha un valore ancora più importante quest’anno, Carolina da Medellin ha ricordato l’importanza di essere uniti, tutti i generi e i paesi dell’America Latina, perché insieme siamo più forti. Un pensiero importante, trattato sotto un altro punto di vista anche da Anitta, vincitrice del primo Latin Grammy della sua carriera per Miglior Album pop in lingua portoghese per Equilibrivm: “Il Brasile fa parte dei paesi latini, anche se non parliamo spagnolo. Vorrei che fossimo tutti più uniti. Il mio album parla anche di questo, e della cultura della gente di colore che nel passato è stata emarginata anche nel mio paese. Spero di riuscire a molto altro ancora”. Il ritiro dalla musica di Bobby Pulido Tra i vincitori della serata anche CA7RIEL & Paco Amoroso, Luis Enrique, Grupo Frontera, Camila Fernández e Bobby Pulido che, dopo aver ricevuto il riconoscimento, ha annunciato il suo ritiro: è stato eletto in politica. “Mi ritiro dalla musica, ma lo faccio con gratitudine. Sono orgoglioso di essere texano e di aver rappresentato la mia musica per tanto tempo, ma ora è tempo di rimboccarsi le maniche e far sentire le nostre voci, in un altro contesto”. Approfondimento Milo J, il mix perfetto di musica latina urbana e folk argentino