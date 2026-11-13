Latin Grammys 2026, il trionfo di Rosalía, Milo J e Daddy Yankee

Latin Grammys, trionfo di Rosalía, Milo J e Daddy Yankee. Pausini vince con "Yo Canto 2"Musica ©Getty
LUX di Rosalía è l'album dell'anno: per la cantautrice è il terzo della carriera, ricevuto anche per Motomami e El Mal Querer. Non solo Rosalía, ma anche Milo J: alla 27ma edizione dei Latin Grammys l'artista argentino riceve quattro riconoscimenti, tra cui Miglior album di musica folk per La Vida Es Más Corta. Una serata caratterizzata dal reggaeton di Daddy Yankee, premiato Persona dell'Anno e dal quinto Latin Grammy di Laura Pausini. Il racconto dell'inviata
La LUX di Rosalía brilla ai Latin Grammys
Quando la musica incontra visione, studio, attenzione e curiosità non può che crearsi qualcosa di speciale. Anzi: può arrivare la luce. O meglio: LUX, album di Rosalía uscito il 7 novembre 2025 e che, da allora, non si è più fermato. Ha continuato a crescere, ad essere apprezzato e riconosciuto. Esattamente come è accaduto alla 27ma edizione dei Latin Grammys, dove l’artista catalana ha ricevuto cinque riconoscimenti complessivi per questo disco, che comprendono anche dei premi ad hoc per uno dei brani-simbolo di LUX, ovvero La Perla. Ma è il grammofono per Album dell’anno che porta delle lacrime di gioia e commozione sul viso dell’artista. Sì, perché ricevendo da Juanes la statuetta per la terza volta nella sua carriera, dopo Motomami e El Mal Querer, Rosalía ha ringraziato l’artista colombiano per il supporto dal giorno zero: “Tu ci sei stato sempre, sin dall’inizio. Ai miei primi concerti a Madrid, tra quelle poche persone, tu eri lì, ad ascoltarmi. Grazie”.
"LUX è stato un salto nel buio, ma ho messo la mia visione"
E, continuando i ringraziamenti ai suoi collaboratori e alla famiglia, l’artista catalana ha ricordato che LUX è stato un salto nel buio, ma su cui lei ha sempre creduto: “Questo album è mio, ha la mia visione. Ho raccontato la mia verità. Ma sono certa che il mio lavoro migliore debba ancora arrivare” ha concluso Miss Motomami. Che poco prima, ricevendo il Latin Grammy per Canzone dell’Anno, vinto dal brano La Perla, ha sorriso dicendo: Se mai nella vostra vita avete incontrato una perla, questo significa che arriverà un diamante”, tra i sorrisi sornioni del pubblico. La Perla, infatti, è un brano che parla di un uomo non troppo fedele, che sembra aver spezzato il cuore dell’artista. I rumors fanno pensare sia una storia autobiografica, e che quindi Rosalía si riferisca all’ex fidanzato Rauw Alejandro, ma nulla è stato mai confermato. Ciò che è più chiaro che mai, invece, è la forza di LUX e di Rosalía, sempre più brava e – come è giusto che sia – sempre più premiata.
Milo J, dalla trap alla musica folk
Come del resto lo è stato Milo J, cantautore argentino che da Las Vegas porta a casa quattro grammofoni, di cui Registrazione dell'anno per il brano Niño e Miglior album folkloristico vinto con il disco La vida era más corta. “Arrivando dalla trap, vincere un Latin Grammy per musica folk è incredibile, non l’avrei mai potuto immaginare”, sono state le parole pronunciate dal giovane cantautore che, per alcuni premi, ha avuto accanto a sé alcuni amici e stretti collaboratori.
Vincono Karol G e Anitta
Una sorpresa e una gioia, come quella di Karol G e Anitta, che hanno ricevuto un Latin Grammy ciascuna: la prima per Miglior Album di musica urbana per la terza volta, ma in questa occasione il riconoscimento è arrivato per Tropicoqueta. Ringraziando per il grammofono, che ha un valore ancora più importante quest’anno, Carolina da Medellin ha ricordato l’importanza di essere uniti, tutti i generi e i paesi dell’America Latina, perché insieme siamo più forti. Un pensiero importante, trattato sotto un altro punto di vista anche da Anitta, vincitrice del primo Latin Grammy della sua carriera per Miglior Album pop in lingua portoghese per Equilibrivm: “Il Brasile fa parte dei paesi latini, anche se non parliamo spagnolo. Vorrei che fossimo tutti più uniti. Il mio album parla anche di questo, e della cultura della gente di colore che nel passato è stata emarginata anche nel mio paese. Spero di riuscire a molto altro ancora”.
Il ritiro dalla musica di Bobby Pulido
Tra i vincitori della serata anche CA7RIEL & Paco Amoroso, Luis Enrique, Grupo Frontera, Camila Fernández e Bobby Pulido che, dopo aver ricevuto il riconoscimento, ha annunciato il suo ritiro: è stato eletto in politica. “Mi ritiro dalla musica, ma lo faccio con gratitudine. Sono orgoglioso di essere texano e di aver rappresentato la mia musica per tanto tempo, ma ora è tempo di rimboccarsi le maniche e far sentire le nostre voci, in un altro contesto”.
Approfondimento
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Daddy Yankee, il re del reggaeton
Voce, quella di Daddy Yankee, che nella serata dei Latin Grammys è stata fortissima e molto chiara. Il Grande Capo del reggaeton, premiato da Janet Jackson come persona dell’anno, dopo aver fatto un’esibizione esemplare con alcuni dei suoi principali successi (tra cui l’intramontabile Gasolina), si è rivolto al pubblico raccontando la sua storia, da Porto Rico al mondo: “Ci davano dei criminali perché facevamo reggaeton. Rendevano illegali le nostre musicassette. Noi, però, non ci siamo arresi: siamo andati avanti senza paura, tra mille paure, ma sapevamo cosa stavamo facendo. E adesso eccoci qui. Grazie Porto Rico, il nostro cuore è sempre lì”. Dichiarazioni che partono sempre da un concetto fondamentale: le origini sono essenziali e, solo avendole, si può costruire qualcosa di solido. Se Daddy Yankee è l’artista reggaeton più noto al mondo, e resta sempre il Big Boss del genere, è anche grazie alle sue origini, da sempre la sua forza. Insieme a tanta passione, lavoro e talento. E se ancora ha qualcosa da dire, vuol dire che quel talento è forte e consolidato.
Laura Pausini vince il quinto Latin Grammy
Talento e passione sono aria per Laura Pausini, vincitrice del suo quinto Latin Grammy, il primo per l’album Yo Canto 2: “Quelle che vedete sono lacrime di gioia e sudore. Dedico questo premio ai cantautori spagnoli e latinoamericani che omaggio in ogni concerto che faccio” ha detto l’artista in un videomessaggio inviato alla Latin Recording Academy e pubblicato sui profili social.
L'omaggio a Willie Colón e José Alfredo Jiménez
Tanti i momenti di commozione della serata: l’omaggio all’iconico Willie Colón, pioniere del salsa movement di New York, e il ricordo di José Alfredo Jiménez nel centenario dalla sua nascita.
Una serata rica di musica che, ancora una volta, ci conferma che la musica latina è un universo ricchissimo, che ha molto da raccontare. E da far scoprire. A lungo.