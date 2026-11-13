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Gazzelle, è uscito il singolo Ogni volta che sei qui: testo e significato

Musica
©Getty

A pochi giorni dall'uscita a sorpresa della canzone Livia, il cantautore romano è tornato con una ballata che parla di amore, solitudine e futuro

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Gazzelle ha pubblicato il brano Ogni volta che sei qui, che arriva dopo la pausa annunciata nel 2025 dal palco del Circo Massimo a Roma. “Ogni volta che sei qui la mia vita comincia a vivere. Parte tutto da qui, da questa sensazione rassicurante e disperata che mi fa dormire come un angioletto e mi toglie il sonno allo stesso tempo. L’amore, la solitudine, il futuro, il bisogno primitivo di amare qualcuno più di noi stessi. O almeno tentare. Io non so nulla più di voi a riguardo, posso solo continuare a scrivere canzoni. E quindi, ne ho scritta una”, ha dichiarato il cantautore romano. La ballata, che contiene suggestioni pop che richiamano i primi anni Duemila, vanta la produzione di Federico Nardelli.

IL TESTO

Ecco il testo del brano Ogni volta che sei qui di Gazzelle:

 

Buonanotte
C'è un pensiero che non va via


Chissà se dormirò
o se giro e poi mi butto via


E se c'è qualcuno al mondo
che si prenda cura di me
o se poi mi piango addosso
e sto a casa

 

Ma dimmi che rimarrai
anche quei giorni in cui...
E poi promettimi che ci sarai
anche se a volte mi spengo


Ma ogni volta che sei qui
la mia vita comincia a vivere
e non so come potrei tornare indietro


E dimmi che rimarrai
anche quei giorni in cui...
Sembra proprio così
che ogni volta che sei qui
la mia vita comincia


Quante volte abbiamo visto le stelle
ma dentro una stanza cadevano giù come noi
come noi, come noi
pieni di botte e lividi

 

luce soffusa
Facciamo le fusa e non ci pensiamo più


Ma dimmi che rimarrai
anche quei giorni in cui...
E poi promettimi che ci sarai
anche se a volte mi spengo


Ogni volta che sei qui
la mia vita comincia a vivere


Non so come potrei tornare indietro
e dimmi che rimarrai
anche quei giorni in cui...
Sembra proprio così
che ogni volta che sei qui
la mia vita comincia a vivere


E non so come potrei tornare indietro


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E dimmi che rimarrai

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IL TOUR

Nell'aprile 2027 inizierà il Gazzelle Palasport Tour 2027 di Gazzelle. Ecco le date:

  • Sabato 3 aprile 2027 - Milano, Unipol Dome
  • Domenica 4 aprile 2027 - Milano, Unipol Dome
  • Martedì 6 aprile 2027 - Torino, Inalpi Arena
  • Giovedì 8 aprile 2027 - Padova, Padova Fiera
  • Sabato 10 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
  • Domenica 11 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
  • Martedì 13 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
  • Mercoledì 14 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
  • Domenica 18 aprile 2027 - Bologna, Unipol Arena
  • Venerdì 23 aprile 2027 - Bari, PalaFlorio
  • Domenica 25 aprile 2027 - Eboli (SA), Palasele
  • Giovedì 29 aprile 2027 - Firenze, Mandela Forum

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LA CANZONE LIVIA

Pochi giorni fa Gazzelle ha pubblicato a sorpresa il brano Livia, che racconta il trauma di un amore adolescenziale che si sgretola all'improvviso e che lascia dietro di sé un profondo senso di smarrimento. Il testo rievoca il caos interiore provocato dal tradimento di Livia, che ha compromesso la spensieratezza dell’estate, spingendo il protagonista a chiudersi nel silenzio e a cercare distrazioni. Le immagini della notte in Abruzzo, tra solitudine e delusioni, diventano la metafora di un abbandono che ha cambiato per sempre il suo modo di vivere i sentimenti. Il brano, però, non racchiude solo rabbia, ma anche un flusso di coscienza ironico e disilluso, nel quale il dolore si mescola ai ricordi di una giovinezza imperfetta, fatta di amici partiti per studiare, gite in montagna rimandate e una ferita che, nonostante il tempo, continua a pulsare.

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