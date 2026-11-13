Gazzelle, è uscito il singolo Ogni volta che sei qui

A pochi giorni dall'uscita a sorpresa della canzone Livia, il cantautore romano è tornato con una ballata che parla di amore, solitudine e futuro Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Gazzelle ha pubblicato il brano Ogni volta che sei qui, che arriva dopo la pausa annunciata nel 2025 dal palco del Circo Massimo a Roma. “Ogni volta che sei qui la mia vita comincia a vivere. Parte tutto da qui, da questa sensazione rassicurante e disperata che mi fa dormire come un angioletto e mi toglie il sonno allo stesso tempo. L’amore, la solitudine, il futuro, il bisogno primitivo di amare qualcuno più di noi stessi. O almeno tentare. Io non so nulla più di voi a riguardo, posso solo continuare a scrivere canzoni. E quindi, ne ho scritta una”, ha dichiarato il cantautore romano. La ballata, che contiene suggestioni pop che richiamano i primi anni Duemila, vanta la produzione di Federico Nardelli.

IL TESTO Ecco il testo del brano Ogni volta che sei qui di Gazzelle: Buonanotte

C'è un pensiero che non va via

Chissà se dormirò

o se giro e poi mi butto via

E se c'è qualcuno al mondo

che si prenda cura di me

o se poi mi piango addosso

e sto a casa Ma dimmi che rimarrai

anche quei giorni in cui...

E poi promettimi che ci sarai

anche se a volte mi spengo

Ma ogni volta che sei qui

la mia vita comincia a vivere

e non so come potrei tornare indietro

E dimmi che rimarrai

anche quei giorni in cui...

Sembra proprio così

che ogni volta che sei qui

la mia vita comincia

Quante volte abbiamo visto le stelle

ma dentro una stanza cadevano giù come noi

come noi, come noi

pieni di botte e lividi luce soffusa

Facciamo le fusa e non ci pensiamo più

Ma dimmi che rimarrai

anche quei giorni in cui...

E poi promettimi che ci sarai

anche se a volte mi spengo

Ogni volta che sei qui

la mia vita comincia a vivere

Non so come potrei tornare indietro

e dimmi che rimarrai

anche quei giorni in cui...

Sembra proprio così

che ogni volta che sei qui

la mia vita comincia a vivere

E non so come potrei tornare indietro

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IL TOUR Nell'aprile 2027 inizierà il Gazzelle Palasport Tour 2027 di Gazzelle. Ecco le date: Sabato 3 aprile 2027 - Milano, Unipol Dome

Domenica 4 aprile 2027 - Milano, Unipol Dome

Martedì 6 aprile 2027 - Torino, Inalpi Arena

Giovedì 8 aprile 2027 - Padova, Padova Fiera

Sabato 10 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport

Domenica 11 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport

Martedì 13 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport

Mercoledì 14 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport

Domenica 18 aprile 2027 - Bologna, Unipol Arena

Venerdì 23 aprile 2027 - Bari, PalaFlorio

Domenica 25 aprile 2027 - Eboli (SA), Palasele

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