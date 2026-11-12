Dadà, album Viscera: "Ho tolto la maschera e liberato il mio sentire"

Gaia partiamo dalla storia di Viscera, un album oscuro, che si muove negli angoli più reconditi dell’anima per poi ascendere verso la luce: come è nato e come ci hai lavorato?

Come tutte le mie cose è arrivato in maniera estemporanea, ascoltando il mio sentire nel fare musica, arrivare in studio e comporre. Il filo rosso sono le emozioni più che i temi e ho capito che questo album era una seconda pelle, la fiaba tocca terra, ho tolto la maschera e dunque sono usciti il mio sentire, il desiderio, la delusione, c’è una vulnerabilità accolta con la giusta timidezza. E’ un album buio perché tocca la delusione, il disgusto e il tradimento che non credevo di trasferire in musica con questa forza.



Quanto è stato difficile mettersi in discussione soprattutto pensando che attraverso le tue canzoni saranno in molti a fare un percorso catartico: ti senti responsabilizzata?

Parto dalla fine quindi mai e men che meno in questo album, qui non voglio rincuorare l’altro né essere un contenitore emotivo. Parto dalla sofferenza e sto dalla mia parte, se poi ispiro un movimento negli altri sono felice.



Altro tema che attraversa Viscera è il giudizio: hai imparato a essere più impermeabile o ti senti ancora parte di una società che non ama la libertà di essere se stessi, soprattutto in una donna?

Il tema del giudizio c’è ma mi focalizzo particolarmente su me stessa, in Mela Wela sono la strega cattiva e dico quello che mi fa schifo. Abbasso il volume della paura della società, non tempo di risultare cattiva e meno disponibile. Lo spettacolo a teatro ha una decostruzione del femminino ma in maniera più viscerale e profonda non come impeto di rabbia, non cerco giustizia nell’isteria. Oggi si dà sfogo alla rabbia che sembra isterica e ribelle mentre può venire da dentro come rabbia consapevole.



Il tema dell’autoaffermazione è centrale anche nell’opera teatrale Le Fiabe di Donna Ruvia che mi trasmette, a pelle, la sensazione di uno spettacolo gotico e oscuro: come lo hai costruito?

Non è gotico ma è sicuramente Punk nell’accezione di sovversione, di fare quello che pare ai personaggi. Tocchiamo elementi sempre pensati con un certo buio ma da una prospettiva cromatica diversa: la consapevolezza passa dalla rabbia ma diventa luce.



Che significa Ruvia?

E’ una invenzione, un nome breve anche vicino a Gaia. Un aggettivo che è assonante a ruvido ed è quello che mi propongo, una superficie ruvida è negativa perché lascia graffi ma anche positiva perché grezza e viva.



Trasformi le fiabe in percorso interiore, una operazione quasi dissacrante: è stato difficile ridimensionare la forza onirica delle fiabe? E da bambina ne avevi una preferita?

Avevo libri di fiabe, raccolte storiche anche riscritte, da adulta poi ho riscoperto le originali. Ho girato assai intorno a Pinocchio, mi interessava tanto il richiamo al bambino, al naso, alla bugia. La fiaba diventa sogno quando la contemporaneità ha iniziato a pensarla così, rifletto sulle corti che la ascoltavano, penso a Giambattista Basile che non aveva mezzi termini, a Cenerentola che era Cecciola che chiudeva teste in un baule. Ho riaperto la versione libera della fiaba: il bambino che lotta col papà sa cosa è vero e no, se no da adulto diventano bellini e pettinati ma non strutturati.



Credi in chi ti legge la mano? E’ un sapere antico che oggi viene considerato superstizione?

Mai la ho fatta leggere fino a poco tempo fa, oggi mi sono affidata alle carte e mi ha incuriosito, lo trovo spirituale nell’accezione di dialogo con l’universo, non so cosa c’è intorno ma mi affascinano la sincronicità e la casualità della vita. Oggi ci sono troppi elementi che diventano giudizio, tipo i social, che mettono sotto le abitudini e giudicano.



Chi è Mamma Monte? Viste le tue origini mi ha fatto pensare al Vesuvio.

E’ una faccia in controluce del Vesuvio ma racconta quel siamo tutti noi che possiamo vivere nel mezzo e che non è rinuncia: c’è davanti il mare che è aperto e crea possibilità ma dietro la montagna che ci protegge.



La Rosellina e Le Suore mi sembra una versione moderna di Aspettando Godot di Samuel Beckett e anche dell’omonima canzone di Claudio Lolli: è il tuo modo di cantare le occasioni sfiorite? Un consuntivo di una vita che ha avuto pochi sogni e tanti petali caduti e appassiti?

E’ una canzone molto autobiografica ma la ho scritta anche guardando le persone che ho intorno. Descrive la paura di essere usati e non visti, la noto in tanti, non è l’attesa infinita dell’essere riconosciuto ma è più la disillusa consapevolezza che non tutti ci possono vedere ed è giusto così. Non credevo che in un solo potesse vivere uno stupore così grande e sincero. Poi ti dico che è comprensibile non essere vista da chiunque.



In Meurt de Peur ci sono l’Ave Maria piena di grazia e anche la richiesta a Dio di darci calma: quale è l tuo rapporto con la fede?

Non lo so, è un rapporto umano. In alcuni momenti avverto un bisogno di contatto e in altri sono sprezzante può irrompere la bestemmia che è una forma più arrabbiata della fede. Mi fido tanto della vita e delle persone eludendo la religione e l’album è un monito che non ci si può fidare sempre a dispetto dei contesti.



“Proteggi l’amore non farlo cadere”: oggi è difficile avere cura dell’amore, hai una ricetta? La pazienza, la cura, vedere l’altra persona e non attraversarla?

Non ho idea, mai mi sono professata come una abile amante. Credo di avere una personalità che vibra nell’accezione più esistenziale del termine: può anche essere amore, una sfumatura di se stessi, un gioco di presenza/assenza.



Il drago perlaceo di Taki Taki cosa simboleggia?

E’ il brano più fantasioso, lo ho pensato come una parte di me dormiente e che quando si sveglia crea dei problemi. E’ una danza infinita, tipo la taranta, è un incedere ipnotico che ci unisce a una danza collettiva.



Al di là dello spettacolo teatrale, che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Il 14 e il 15 novembre sarò a Napoli con Le Fiabe di Donna Ruvia e i suoi dieci personaggi in recita, dunque è un progetto denso che sarà la testa d’ariete in questa esperienza. Il passo successivo potrebbe essere portare in giro lo spettacolo mentre sui concerti ci stiamo ragionando.