Paul McCartney è diventato miliardario, è il terzo musicista più ricco

Secondo la rivista Forbes, le fonti di guadagno di McCartney includono il suo catalogo, le sue manovre legali, i tour e la sua collezione d’arte. In particolare, la maggior parte della fortuna del cantante e bassista dei Beatles proviene da MPL Communications, la casa editrice che aveva fondato nel 1969, che gestisce il suo catalogo e i diritti d'autore di altri artisti. McCartney ha acquisito cataloghi di artisti come Buddy Holly, spartiti di musical di Broadway e classici natalizi, per una contribuzione complessiva di un quarto di miliardo di dollari. Inoltre, in quanto membro dei Beatles, l’artista riceve il 25% dei guadagni da Apple Corps, la holding del gruppo, che genera 50 milioni di dollari all'anno tra streaming, vendite di vinili e merchandising. La rivista Forbes ha stimato il valore del flusso di entrate in oltre 150 milioni di dollari per ciascun membro o per i loro eredi. McCartney ha guadagnato anche 10 milioni di dollari all'anno in base alla sua quota dei diritti d'autore sulle canzoni dei Beatles, per i quali ha lottato legalmente negli ultimi due decenni e che hanno un valore di 200 milioni di dollari. I guadagni comprendono anche i tour mondiali, come il più recente Got Back, che ha collezionato 79 show dal 2022 al 2025, nonché immobili in tutto il mondo e una collezione d'arte che include anche dipinti di Magritte e Picasso.

LA CARRIERA

Nato il 18 giugno 1942 a Liverpool, nel Regno Unito, Paul McCartney è il cantante e bassista dei Beatles, dove ha militato insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Dopo lo scioglimento dei Beatles nel 1970 ha fondato il gruppo Wings e, successivamente, ha proseguito come solista. È ancora molto attivo come musicista: nel maggio 2026 ha pubblicato il 20º album The Boys of Dungeon Lane. Nel 2025 è uscito il documentario Man on the Run di Morgan Neville che racconta la vita e la carriera post-Beatles di McCartney dalla formazione dei Wings nei primi anni Ottanta. Nel corso della carriera ha vinto diversi riconoscimenti, compresi diversi Grammy Awards e un Premio Oscar alla Migliore colonna sonora. In un’intervista rilasciata al quotidiano The Guardian nel maggio 2026, il produttore Andrew Watt, 35 anni, che ha collaborato con McCartney al disco solista The Boys of Dungeon Lane, ha descritto l’esperienza con l’artista come “la più grande esperienza della mia vita". Il cantante si è assicurato che lui, da sempre fan dei Beatles, non si sentisse mai intimidito. "Sa esattamente chi è e cosa ha fatto. Quando entra in una stanza, non ha alcun ego. È come se ti invitasse ad alzarti un po' al suo livello, e lui si abbassa un po' per te. Crea un'atmosfera molto aperta”, ha raccontato.