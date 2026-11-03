Da martedì 3 novembre Buonanotte anche stanotte, il nuovo singolo di Tananai, è su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, ha firmato il testo e ha curato la produzione insieme a Davide Simonetta. Si tratta del primo brano da solista dopo una lunga pausa: lultimo concerto risale a settembre 2025, e sono passati due anni da CalmoCobra, il suo ultimo album.

Tananai ha annunciato l’uscita ai fan con un messaggio breve: “Mi siete mancati”. Il singolo dovrebbe essere il primo passo di un nuovo progetto, e intanto il suo nome compare spesso tra i possibili big del prossimo Festival di Sanremo.

Buonanotte anche stanotte, il significato

Tananai ha raccontato di aver scritto la canzone di getto, nella seconda metà di settembre, e di aver deciso di pubblicarla quasi subito. “Ho scritto questa canzone a metà settembre per fermare su carta alcune mie considerazioni sul mondo che mi circonda e mi sembrava giusto pubblicarla subito”, ha spiegato. Il brano nasce da un momento di riflessione personale, legato anche all’età: “Ho da poco superato i 30 anni e mi capita sempre più spesso di guardarmi attorno e farmi domande sulla mia capacità di giudizio, di comprensione, di apertura rispetto a quello che vedo attorno a me”.

Dalle battaglie di aura alla tecktonik

A far scattare la scintilla è stato un video sui social, che lo ha messo davanti ai suoi stessi pregiudizi. “Mi è bastato imbattermi in un video dove dei ragazzi facevano battaglie di Aura per ritrovarmi a giudicare (negativamente per la verità) qualcosa che non conoscevo”, ha detto. Le cosiddette aura battles sono una tendenza molto diffusa tra gli adolescenti. Guardandole, l’artista si è ricordato di com’era lui da ragazzo: “Eppure, anche io alla loro età cercavo di fare qualcosa di mio, che mi rappresentasse ma che soprattutto usasse un linguaggio che agli adulti fosse precluso. Nel mio caso era ballare la tecktonik, o fare musica elettronica e per me andava bene così, non volevo essere capito”. Il messaggio del brano è quindi un invito a farsi più domande e a giudicare di meno: “Quello che possiamo fare oggi è farci domande di cui spesso nessuno ha la risposta giusta, provando a smettere di giudicare tutto e tutti come ormai ogni giorno accade sui social network”.