Il brano esce oggi, venerdì 30 ottobre 2026, e racconta la felicità come una sensazione da vivere, senza doverla spiegare. Intanto la band riparte dai club con un tour che debutta a Milano. Scopriamo parole e significati tra le righe della canzone appena uscita Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La felicità non è necessariamente un traguardo da raggiungere o una condizione da dimostrare agli altri. A volte è una sensazione che esiste già, ma che fatichiamo a riconoscere, distratti dalle aspettative, dai problemi e dal rumore della vita quotidiana. È da questa riflessione che nasce Forse sono felice, il nuovo singolo de Le Vibrazioni, in uscita oggi - venerdì 30 ottobre 2026 - e distribuito da Pirames International. Il brano arriva dopo Ambiguità (Così strafatta di coriandoli), pubblicato lo scorso 12 giugno, e accompagna il ritorno della band sul palco con il Club Tour, partito il 29 ottobre dal Fabrique di Milano. Prodotta da Francesco Sarcina insieme a Simone Bertolotti, la canzone affronta un tema universale attraverso il dubbio suggerito dal titolo: siamo davvero felici oppure siamo troppo impegnati a cercare una definizione per accorgercene? Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe della canzone Forse sono felice.

Il testo di Forse sono felice Ricordo le canzoni di Battisti, le vacanze e poi

l'autostrada del Sole, si viaggiare ma dove

le cose sono cambiate ormai da tempo qui tra di noi

tanti anni ad odiarmi e parli sempre di me

che invece sono felice perché mi va di cantare

e nonostante le tante cazzate che sento davvero sto bene

e tutte quelle cose che raccontano su di me,

ti hanno dato una scusa per sentirti delusa

Ma a te basta avere un po' di vino con le bollicine e poi rido e penso al tormento che ho lasciato da tempo

si sa che invece sono felice

perché mi va di cantare

e nonostante le tante caXXate che sento

io davvero sto bene

e allora sono felice

e non lo devo spiegare

perché ti giuro mi viene da ridere mentre va tutto a puXXane

ma forse sono felice

ma forse sono felice

felice

felice

Ma forse sono felice

perché mi va di cantare

e nonostante le tante caXXate che sento

io davvero sto bene

e allora sono felice

perché la vita è speciale

ed ogni giorno mi sveglio, sorrido davvero e ringrazio il cielo e quindi sono felice

mentre va tutto a puXXane

e nonostante le tante caXXate che dici io sto bene davvero

ma forse sono felice

ma forse sono felice

ma forse sono felice

ma forse sono felice

felice Approfondimento Le Vibrazioni, morta l'immensamente Giulia di "Dedicato a te"

Il significato di Forse sono felice: la felicità non si deve spiegare Nel nuovo singolo, Le Vibrazioni riflettono sulla tendenza a trasformare la felicità in un obiettivo da inseguire e, soprattutto, da mostrare. La necessità di apparire soddisfatti può finire per allontanarci dalle esperienze autentiche, mentre i momenti più semplici rischiano di passare inosservati. Il testo alterna ricordi personali, riferimenti al passato e considerazioni sul presente, in cui le difficoltà e le parole degli altri non impediscono al protagonista di sentirsi bene. La musica e il desiderio di cantare diventano una forma di libertà, capace di resistere anche quando tutto sembra andare storto. Il forse del titolo è significativo: non esprime necessariamente incertezza o infelicità, ma lascia aperta la possibilità di riconoscere una condizione positiva senza pretendere di definirla in modo assoluto. La felicità, suggerisce la canzone, può convivere con il disordine e con le contraddizioni della vita. Approfondimento Le Vibrazioni: "Ridere Ancora è l'antidoto per i nostri difetti"

Francesco Sarcina: "La felicità è come musica" Francesco Sarcina, autore del brano, spiega il senso della canzone mettendo in guardia proprio dalla tentazione di analizzare troppo ciò che si prova: "In questa canzone racconto semplicemente che la felicità non la devi spiegare, perché è proprio mentre la spieghi, o la cerchi, che lei viene meno". Il cantante paragona poi la felicità alla musica, una presenza che non si può vedere né toccare, ma che si può sentire quando si è pronti ad accoglierla. Anche in mezzo alla confusione e ai problemi, dunque, è possibile trovare uno spazio per stare bene. La conclusione di Sarcina riassume il messaggio del singolo: "Ognuno di noi merita di essere felice e, forse, lo è, ma non lo sa!". Approfondimento Le Vibrazioni a Sanremo, il rock muore ma rinasce sempre

Le Vibrazioni, le date del Club Tour L'uscita di Forse sono felice coincide con la ripartenza dal vivo de Le Vibrazioni. Il Club Tour, prodotto da Big Joe Produzioni, debutta al Fabrique di Milano giovedì 29 ottobre. Le successive tappe italiane sono in programma il 5 novembre al Largo Venue di Roma e il 6 novembre all'Hall di Padova. Sul palco, Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda sono affiancati da Roberto Dell'Era al basso e Carmine Calia alle tastiere. Dopo l'appuntamento del 27 dicembre a San Bernardino, in Svizzera, il calendario proseguirà nel 2027 con concerti nei club di Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Belgio. Le date annunciate vanno da Berlino, il 25 marzo, a Bruxelles, il 15 aprile. Approfondimento Francesco Sarcina e le Vibrazioni per fare l'amore