Fiorella Mannoia, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Dopo i due appuntamenti a Torino, venerdì 30 ottobre Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro PalaUnical di Mantova. Dopo una pausa di alcuni giorni, il 9 novembre l’artista riprenderà il tour dal palco del Teatro Massimo di Palermo. In seguito, la cantante si esibirà in molte altre città: da Ragusa a Lecce passando per Firenze, Genova, Ravenna e Napoli
Il 28 e il 29 ottobre Fiorella Mannoia sarà protagonista di un doppio appuntamento live al Teatro Colosseo di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi concerti: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fiorella mannoia, la possibile scaletta
Mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre Fiorella Mannoia si esibirà al Teatro Colosseo, questo l’indirizzo: via Madama Cristina, 71, 10135, Torino. Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta delle due serate. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:
- Dolcenera
- Smisurata preghiera
- Prinçesa
- Khorakhané (A forza di essere vento)
- La guerra di Piero
- C’è tempo
- La canzone di Marinella
- L’uomo con i capelli da ragazzo
- Fiume Sand Creek
- Lindbergh
- Don Raffaè
- Lunaspina
- Amore che vieni, amore che vai
- Panama
- Mio fratello che guardi il mondo
- Bocca di rosa
- La mia banda suona il rock
- Il pescatore
- Anime salve
- Sally
- Mariposa
- Quello che le donne non dicono
Approfondimento
Fiorella Mannoia canta Anime Salve, omaggio a De Andrè e Fossati
Il 27 novembre Fiorella Mannoia pubblicherà Anime Salve, il nuovo album dedicato al repertorio di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Dopo i due appuntamenti a Torino, venerdì 30 ottobre Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro PalaUnical di Mantova. Dopo una pausa di alcuni giorni, il 9 novembre l’artista riprenderà il tour dal palco del Teatro Massimo di Palermo. In seguito, la cantante si esibirà in molte altre città: da Ragusa a Lecce passando per Firenze, Genova, Ravenna e Napoli. Ecco il calendario dei prossimi concerti:
- 30 ottobre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- 09 novembre 2026 - PALERMO · TEATRO MASSIMO
- 11 novembre 2026 - RAGUSA · TEATRO DUEMILA
- 17 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- 18 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- 21 novembre 2026 - BERGAMO · CHORUSLIFE ARENA
- 23 novembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- 24 novembre 2026 - GENOVA · TEATRO CARLO FELICE
- 26 novembre 2026 - RAVENNA · PALA DE ANDRÈ
- 28 novembre 2026 - SALERNO · TEATRO VERDI
- 30 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- 2 dicembre 2026 - BARI · TEATRO TEAM
- 3 dicembre 2026 - LECCE · PALA EVENTI
Approfondimento
Fiorella Mannoia canta De André e Fossati: “Oggi ne abbiamo bisogno"
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour