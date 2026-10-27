Jay-Z si esibirà all'Halftime Show del Super Bowl 2027

La notizia è stata diffusa con una comunicazione congiunta di Roc Nation, NFL e Apple Music, poco prima del posticipo del lunedì sera tra Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles

Ora è ufficiale. Jay-Z, il fondatore di Roc Nation, la società che dal 2019 cura lo spettacolo di metà partita insieme alla NFL, sarà il protagonista del Super Bowl LXI, in programma il 14 febbraio allo SoFi Stadium di Inglewood, in California.

L’annuncio dopo settimane di indiscrezioni

Sarà dunque Jay-Z a prendersi la scena durante l’intervallo del prossimo Super Bowl. La notizia è stata diffusa con una comunicazione congiunta di Roc Nation, NFL e Apple Music, poco prima del posticipo del lunedì sera tra Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. L’appuntamento cade nel giorno di San Valentino, allo SoFi Stadium, nell’area di Los Angeles. Negli Stati Uniti la partita, show compreso, andrà in onda su ESPN, ABC e Disney+, con lo streaming da mobile affidato a NFL+.

Il nome del rapper circolava già da giorni. Il 20 ottobre il giornalista Dave Brooks, su Puck, aveva riportato, citando più fonti, che il fondatore di Roc Nation aveva indicato proprio se stesso come headliner. Nella rosa dei possibili protagonisti, secondo varie ricostruzioni, erano finiti anche Justin Bieber e Miley Cyrus.

Da produttore a protagonista

La particolarità della scelta sta tutta nel ruolo di Shawn Carter, questo il vero nome dell’artista. La sua società collabora dal 2019 con la lega per la programmazione dell’intrattenimento e la produzione dell’Halftime Show, con un accordo da poco esteso fino al 2029 (quello di febbraio sarà l’ottavo spettacolo firmato Roc Nation). In questi anni sul palco si sono alternati, tra gli altri, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Rihanna e Kendrick Lamar, la cui esibizione del 2025 ha battuto ogni record di ascolti e conquistato un Emmy per la direzione musicale. Nel 2026 è stato il turno di Bad Bunny.

In passato Jay-Z aveva definito “egoista” l’idea di scegliersi troppo presto, all’inizio della collaborazione con la NFL. Il commissario Roger Goodell, però, lo aspettava da tempo: al momento dell’intesa con Roc Nation, ha spiegato, la sua unica richiesta era che il rapper salisse un giorno sul palco, “quando avesse sentito che era il momento giusto”. Il diretto interessato ha commentato così: “Da Reasonable Doubt al palco dell’Halftime Show, è stato un viaggio”. Lo spettacolo sarà prodotto da Roc Nation, con la regia di Hamish Hamilton.