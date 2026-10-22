Il prossimo anno Alfa tornerà in concerto con l’atteso Tempo al Tempo Tour in partenza il 27 novembre da Bari. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in altre quattro città: Firenze, Napoli, Roma e Torino
Il 24 ottobre Alfa chiuderà la tournée nei palazzetti con lo show in scena all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
alfa, la possibile scaletta del concerto
Dopo il successo dello spettacolo all’Arena di Verona, il 16 e il 17 ottobre il giovane cantautore si è esibito al Palateknoship di Genova. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da più di 950.000 follower: “Sono a casa Grazie a tutti i 10.000 che hanno riempito queste due serate e grazie perché insieme abbiamo fatto il record di presenze della storia del palazzetto. Ed è solo l’inizio”. Sabato 24 ottobre il giovane cantautore porterà la sua energia sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Alfa non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Queste le canzoni eseguite mercoledì 23 settembre all’Arena di Verona:
- Intro archi
- Ma so che era innamorato
- Come il sole
- Le cose in comune
- Testa tra le nuvole pt. 1
- Nei tuoi occhi i cosa c’è
- Wanderlust
- Testa tra le nuvole pt. 2
- Sul più bello
- Frida
- Anna
- Vai!
- Dove sei
- Sofia
- Metti a posto
- Vabbè ciao
- Eri solo da incontrare
- Belissimissima
- Buon vento
- A me mi piace
- You make me so happy
- Sapore di sale
- Il filo rosso
- Ci sarò
- Cinque minuti
- Sogna, ragazzo, sogna
- Cin cin
- Outro
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- 27 novembre 2027, Bari - Palaflorio
- 2 dicembre 2027, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 4 dicembre 2027, Napoli - Palapartenope
- 6 dicembre 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 13 dicembre 2027, Torino - Inalpi Arena
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