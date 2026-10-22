alfa, la possibile scaletta del concerto

Dopo il successo dello spettacolo all’Arena di Verona, il 16 e il 17 ottobre il giovane cantautore si è esibito al Palateknoship di Genova. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da più di 950.000 follower: “Sono a casa Grazie a tutti i 10.000 che hanno riempito queste due serate e grazie perché insieme abbiamo fatto il record di presenze della storia del palazzetto. Ed è solo l’inizio”. Sabato 24 ottobre il giovane cantautore porterà la sua energia sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Alfa non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Queste le canzoni eseguite mercoledì 23 settembre all’Arena di Verona:

Intro archi

Ma so che era innamorato

Come il sole

Le cose in comune

Testa tra le nuvole pt. 1

Nei tuoi occhi i cosa c’è

Wanderlust

Testa tra le nuvole pt. 2

Sul più bello

Frida

Anna

Vai!

Dove sei

Sofia

Metti a posto

Vabbè ciao

Eri solo da incontrare

Belissimissima

Buon vento

A me mi piace

You make me so happy

Sapore di sale

Il filo rosso

Ci sarò

Cinque minuti

Sogna, ragazzo, sogna

Cin cin

Outro