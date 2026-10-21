J-Ax, la possibile scaletta del concerto a Roma

Il 23 e il 24 ottobre J-Ax ( FOTO ) sarà protagonista di un doppio appuntamento all’Atlantico di Roma . Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

j-ax a roma, la possibile scaletta

Dopo il successo dei concerti milanesi, venerdì 23 e sabato 24 ottobre J-Ax si esibirà all’Atlantico, questo l’indirizzo: via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Vita morte miracoli. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite domenica 11 ottobre allo show al Fabrique di Milano:

Odio la gente

Il funkytarro

Due su due

The Pub Song

Non è un film

L’ultima bomba in città

Scusami Dio

Piccoli per sempre

Intro

Spiraole ovale

Domani smetto

Italia Starter Pack

L’italiano medio

La mia ragazza mena

Retirement Plan (Vecchio, drogato e armato)

Pogo

Senza dubbio

Niente per niente

Tutto tua madre

Segreto

Maria Salvador

Vita morte miracoli