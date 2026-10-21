J-Ax, la possibile scaletta del concerto a Roma

A settembre J-Ax ha pubblicato il nuovo album Vita morte miracoli contenente anche il brano Italia Starter Pack presentato sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo
Il 23 e il 24 ottobre J-Ax (FOTO) sarà protagonista di un doppio appuntamento all’Atlantico di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
j-ax a roma, la possibile scaletta
Dopo il successo dei concerti milanesi, venerdì 23 e sabato 24 ottobre J-Ax si esibirà all’Atlantico, questo l’indirizzo: via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Vita morte miracoli. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite domenica 11 ottobre allo show al Fabrique di Milano:
- Odio la gente
- Il funkytarro
- Due su due
- The Pub Song
- Non è un film
- L’ultima bomba in città
- Scusami Dio
- Piccoli per sempre
- Intro
- Spiraole ovale
- Domani smetto
- Italia Starter Pack
- L’italiano medio
- La mia ragazza mena
- Retirement Plan (Vecchio, drogato e armato)
- Pogo
- Senza dubbio
- Niente per niente
- Tutto tua madre
- Segreto
- Maria Salvador
- Vita morte miracoli
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J-Ax, è uscito il nuovo album Vita Morte Miracoli
Dopo la popolarità con gli Articolo 31, il cantautore ha dato il via a una carriera solista di enorme successo. Ricordiamo il joint album Comunisti col Rolex in collaborazione con Fedez (FOTO). A settembre J-Ax ha pubblicato il nuovo album Vita morte miracoli contenente anche il brano Italia Starter Pack presentato sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. A maggio l’artista ha lanciato il singolo Hippy Ya Yo (però anche no) parlando del significato del videoclip in un post sul suo profilo Instagram: “Abbiamo fatto un video dove per qualche minuto il mondo fuori resta fuori. Niente guerre tra tastiere, niente odio in abbonamento, niente gente che deve per forza insegnarti come vivere. Solo musica. Solo gente che balla. Solo bambini che ridono come se il domani fosse ancora una bella idea”.
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©IPA/Fotogramma
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