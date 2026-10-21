Il 20 ottobre 2026 i Rolling Stones hanno pubblicato il singolo Who You Callin’ Crazy, l’ultimo dei cinque inediti tratti dalle sessioni di registrazione della tracklist originale e poi aggiunti alla versione deluxe dell'album Foreign Tongues , che si intitola Foreign Tongues, Loose Lips e che uscirà il 27 novembre 2026 . Mick Jagger , Keith Richards e Ronnie Wood hanno eseguito il brano in compagnia del sassofonista jazz Courtney Pine , del produttore Andrew Watt al basso e del tastierista Matt Clifford . Gli altri quattro inediti sono Where There’s a Will con Steve Winwood all’organo, Human Tide, il duetto vocale Bad Luck Hideaway tra Mick Jagger e Keith Richards e con Charlie Watts (scomparso nel 2021) alla batteria, e She Still Comes Around. Il brano Bad Luck Hideaway era già apparso come bonus track nell’edizione del disco Foreign Tongues distribuita in esclusiva su iTunes ed è stato recentemente reso disponibile sulle piattaforme digitali come lato B del singolo Mr. Charm. In ogni caso, la versione deluxe Foreign Tongues, Loose Lips sarà disponibile in un’edizione in vinile, in un’edizione deluxe in doppio CD e in tutti i formati digitali. In particolare, l’edizione in vinile, conterrà tutti e cinque i brani registrati durante le sessioni di Loose Lips, accompagnati da un CD dell’album originale Foreign Tongues. La versione deluxe in doppio CD, invece, includerà nel primo disco l’album originale Foreign Tongues composto da 14 tracce, e nel secondo le cinque registrazioni di Loose Lips.

L'ALBUM FOREIGN TONGUES

I Rolling Stones hanno pubblicato l'album Foreign Tongues il 10 luglio 2026, a tre anni di distanza dal precedente disco del 2023 Hackney Diamonds (che ha ottenuto diverse certificazioni di platino e che nel 2025 ha vinto il Grammy Award per il Miglior album rock). Ben presto, l’album Foreign Tongues ha raggiunto la vetta delle classifiche di numerosi Paesi nel mondo. La tracklist contiene 14 canzoni, rispettivamente Rough and Twisted, In the Stars, Jealous Lover, Mr. Charm, Divine Intervention, Ringing Hollow, Never Wanna Lose You, Hit Me in the Head, You Know I’m No Good, Some of Us, Covered in You, Side Effects, Back in Your Life e Beautiful Delilah. Il disco è stato prodotto da Andrew Watt, che aveva collaborato con il gruppo membro della Rock and Roll Hall of Fame già per il disco Hackney Diamons, e ha visto la partecipazione di Steve Winwood, Robert Smith dei The Cure, Paul McCartney, Bruno Mars, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith, il batterista dei Rolling Stones Steve Jordan e il bassista Darryl Jones. L’artista statunitense Nathaniel Quinn, che ha descritto il progetto come un dialogo artistico con una delle realtà più longeve e influenti della cultura contemporanea, ha realizzato la copertina. All'epoca Mick Jagger aveva riflettuto sul processo di registrazione dell’album Foreign Tongues: “Adoro fare queste sessioni di registrazione a Londra, al Metropolis. Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di Foreign Tongues. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile. Mi piace quella sala perché non è troppo grande, così si percepisce la passione di tutti i presenti”. Keith Richards aveva aggiunto: “L’album Foreign Tongues è in continuità con Hackney Diamonds ed è stato fantastico lavorare di nuovo a Londra e avere quell’atmosfera londinese intorno a noi. È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo”. Infine, Ronnie Wood aveva commentato: “L’atmosfera in studio era davvero creativa e tutta la band ha dato il meglio di sé durante l’intero processo. Molto spesso abbiamo centrato l’obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti”.