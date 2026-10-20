Sting torna in Italia, annunciati tre concerti nel 2027

Sting, all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner, è tra i protagonisti assoluti della scena musicale a livello internazionale. Dopo l’affermazione con il gruppo The Police, nel 1985 il cantautore britannico ha dato il via alla carriera solista con l’album The Dream of the Blue Turtles

Tre appuntamenti live in Italia. Nel 2027 Sting sarà in concerto a Roma, Asti e Verona per gli spettacoli inseriti nella tournée europea. Previsti show in numerose nazioni: dalla Serbia alla Francia passando per la Polonia, la Germania e la Svizzera.

Sting, all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner, è tra i protagonisti assoluti della scena musicale a livello internazionale. Dopo l’affermazione con il gruppo The Police, nel 1985 il cantautore ha dato il via alla carriera solista con l’album The Dream of the Blue Turtles, nominato in due categorie ai Grammy Awards. Successivamente, Sting ha conquistato il pubblico e la critica con numerosi dischi, tra i quali The Soul Cages, Ten Summoner's Tales, Mercury Falling e Sacred Love. Per quanto riguarda i singoli, citiamo If You Love Somebody Set Them Free, Fields of Gold, Shape of My Heart e Rise & Fall con Craig David.