Sting torna in Italia, annunciati tre concerti nel 2027

Sting, all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner, è tra i protagonisti assoluti della scena musicale a livello internazionale. Dopo l’affermazione con il gruppo The Police, nel 1985 il cantautore britannico ha dato il via alla carriera solista con l’album The Dream of the Blue Turtles
Tre appuntamenti live in Italia. Nel 2027 Sting sarà in concerto a Roma, Asti e Verona per gli spettacoli inseriti nella tournée europea. Previsti show in numerose nazioni: dalla Serbia alla Francia passando per la Polonia, la Germania e la Svizzera.
sting, tutte le date del tour europeo 2027
Il 2 giugno 2027 Sting (FOTO) alzerà il sipario sul nuovo tour europeo con lo spettacolo in programma a Belgrado. Successivamente, l’amato cantautore britannico proseguirà la tournée esibendosi in numerose nazioni. A luglio la voce di Englishman in New York tornerà in Italia con tre attesi appuntamenti live: il 2 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 4 in piazza Alfieri ad Asti e il 6 all’Arena di Verona. Biglietti in vendita a breve. Questo il calendario completo della tournée:
- 2 June 2027 - Belgrade, Serbia - Belgrade River Fest
- 4 June 2027 - Salzburg, Austria - Residenzplaz
- 6 June 2027 - Gliwice, Poland - PreZero Arena
- 7 June 2027 - Gdansk, Poland - Ergo Arena
- 9 June 2027 - Krakow, Poland - Tauron Arena
- 10 June 2027 - Lodz, Poland - Atlas Arena
- 12 June 2027 - Magdeburg, Germany - Event Plaza
- 13 June 2027 - Berlin, Germany - Citadel Music Festival
- 15 June 2027 - Luxembourg - Openair Belval, Rockhal
- 17 June 2027 - Rastatt, Germany - Ehrenhof des Residenzschlosses
- 20 June 2027 - Hemer, Germany - Sauerlandpark OpenAir
- 22 June 2027 - Wiesbaden, Germany - Brita Arena
- 24 June 2027 - Ruoms, France - Aluna Festival
- 26 June 2027 - Fulda, Germany - Domplatz
- 27 June 2027 - Konstanz, Germany - Klein Venedig
- 29 June 2027 - Heidenheim, Germany - Brenzpark
- 30 June 2027 - Klagenfurt am Wörthersee, Austria - Wörthersee Ostbucht
- 2 July 2027 - Rome, Italy - Cavea (Rome Summer Fest)
- 4 July 2027 - Asti, Italy - Piazza Alfieri
- 6 July 2027 - Verona, Italy - Verona Arena
- 9 July 2027 - Kestenholz, Switzerland - St. Peter at Sunset
- 11 July 2027 - Montauban, France - Montauban en Scène
- 13 July 2027 - Clermont-Ferrand, France - Europavox
- 15 July 2027 - Chantilly, France - Chantilly Castle Open Air
- 16 July 2027 - Louhans, France - Les Nuits Bressanes
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Sting, all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner, è tra i protagonisti assoluti della scena musicale a livello internazionale. Dopo l’affermazione con il gruppo The Police, nel 1985 il cantautore ha dato il via alla carriera solista con l’album The Dream of the Blue Turtles, nominato in due categorie ai Grammy Awards. Successivamente, Sting ha conquistato il pubblico e la critica con numerosi dischi, tra i quali The Soul Cages, Ten Summoner's Tales, Mercury Falling e Sacred Love. Per quanto riguarda i singoli, citiamo If You Love Somebody Set Them Free, Fields of Gold, Shape of My Heart e Rise & Fall con Craig David.
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