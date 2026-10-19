Gaia, è uscito il videoclip del nuovo singolo Senz'allegria

Gaia è tra le artiste più amate del panorama italiano. Nel marzo del 2025 la cantante ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico Rosa dei venti. Tra i suoi singoli ricordiamo Chega, Coco Chanel, Estasi, Tokyo, Chiamo io chiami tu e Sesso e samba con Tony Effe
Dopo il grande successo del tormentone estivo Bossa Nostra, Gaia ha lanciato il nuovo singolo Senz’allegria. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone ottenendo oltre 100.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.
gaia, il videoclip di senz’allegria
Venerdì 16 ottobre Gaia ha pubblicato il nuovo brano Senz’allegria, un invito a vivere seguendo le emozioni: “E menomale / Che perdiamo il controllo / Questo mondo contorto / Non mi dire che sei cambiato / Sembra la fine / Ma è un punto e a capo”. Inoltre, l’artista (FOTO) ha lanciato il videoclip del brano diretto da Amedeo Zancanella. Il brano ha già superato 75.000 streaming su Spotify. In occasione della pubblicazione del singolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Ingrediente segreto per l’allegria: condividerla con chi ami”. Questo il testo del brano Senz’allegria di Gaia:
Ballo senza te
Bella come musica
Come una nuvola
Mi giri intorno
Piove sul parquet
La pelle si illumina
E più mi parli
Più confondo
L’alba con il tramonto
L’anima con il corpo
L’amore col porno
E menomale
Che perdiamo il controllo
Questo mondo contorto
Non mi dire che sei cambiato
Sembra la fine
Ma è un punto e a capo
Ma se il cielo cadesse domani
Dove andremo a scontrarci io e te
Due pianeti lontani
Bacio di Venere
Lo so che non si può vivere
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Se ti annoi andiamo via
Ma la notte è casa mia
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Non esiste giusta distanza
Tra le nostre labbra
È inutile
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Fiori e candomblé
Il mare ci cullerà
E più mi parli
E più confondo
L’andata con il ritorno
Un bacio col suo ricordo
Il fuoco, lo sfondo
E menomale
Che perdiamo il controllo
In questo mondo contorto
Non mi dire che hai silenziato
Il tuo futuro col mio passato
Ma se il cielo cadesse domani
Dove andremo a scontrarci io e te
Due pianeti lontani
Bacio di Venere
Lo so che non si può vivere
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Se ti annoi andiamo via
Ma la notte è casa mia
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Non esiste giusta distanza
Tra le nostre labbra
È inutile
Ah meu amor deixa o vento levar
O seu coração
È saudade
è saudade no ar
Ah meu amor deixa o vento levar
O seu coração
È saudade
è saudade no ar
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Se ti annoi andiamo via
Ma la notte è casa mia
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Non esiste giusta distanza
Tra le nostre labbra
È inutile
Ah meu amor deixa o vento levar
Senz’allegria
Senz’allegria
O seu coração
È saudade
è saudade no ar
Senz’allegria
Senz’allegria
Approfondimento
Gaia, è uscito il videoclip del nuovo singolo Bossa Nostra
Gaia è tra le artiste più seguite del panorama italiano. Nel marzo del 2025 la cantante ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico Rosa dei venti, arrivato al sesto posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Nel corso degli anni l’artista ha mescolato generi e sonorità , tra i suoi singoli ricordiamo Chega, Coco Chanel, Estasi e Tokyo. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Sesso e samba con Tony Effe (FOTO). Inoltre, Gaia vanta due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2021 con Cuore amaro e nel 2025 con Chiamo io chiami tu.
Approfondimento
Gaia Gozzi, da X Factor a Sanremo 2025 con Chiamo io chiami tu. FOTO
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour