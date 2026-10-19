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Gaia, è uscito il videoclip del nuovo singolo Senz'allegria

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Gaia è tra le artiste più amate del panorama italiano. Nel marzo del 2025 la cantante ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico Rosa dei venti.  Tra i suoi singoli ricordiamo Chega, Coco Chanel, Estasi, Tokyo, Chiamo io chiami tu Sesso e samba con Tony Effe

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Dopo il grande successo del tormentone estivo Bossa Nostra, Gaia ha lanciato il nuovo singolo Senz’allegria. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone ottenendo oltre 100.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

gaia, il videoclip di senz’allegria

Venerdì 16 ottobre Gaia ha pubblicato il nuovo brano Senz’allegria, un invito a vivere seguendo le emozioni: “E menomale / Che perdiamo il controllo / Questo mondo contorto / Non mi dire che sei cambiato / Sembra la fine / Ma è un punto e a capo”. Inoltre, l’artista (FOTO) ha lanciato il videoclip del brano diretto da Amedeo Zancanella. Il brano ha già superato 75.000 streaming su Spotify. In occasione della pubblicazione del singolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Ingrediente segreto per l’allegria: condividerla con chi ami”. Questo il testo del brano Senz’allegria di Gaia:

 

Ballo senza te
Bella come musica
Come una nuvola
Mi giri intorno
Piove sul parquet
La pelle si illumina
E più mi parli
Più confondo

L’alba con il tramonto
L’anima con il corpo
L’amore col porno
E menomale
Che perdiamo il controllo
Questo mondo contorto

Non mi dire che sei cambiato
Sembra la fine
Ma è un punto e a capo

Ma se il cielo cadesse domani
Dove andremo a scontrarci io e te
Due pianeti lontani

Bacio di Venere
Lo so che non si può vivere
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Se ti annoi andiamo via
Ma la notte è casa mia

Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Non esiste giusta distanza
Tra le nostre labbra
È inutile

Senz’allegria
Senz’allegria

Senz’allegria
Senz’allegria

Fiori e candomblé
Il mare ci cullerà
E più mi parli
E più confondo

L’andata con il ritorno
Un bacio col suo ricordo
Il fuoco, lo sfondo
E menomale
Che perdiamo il controllo
In questo mondo contorto

Non mi dire che hai silenziato
Il tuo futuro col mio passato
Ma se il cielo cadesse domani
Dove andremo a scontrarci io e te
Due pianeti lontani

Bacio di Venere
Lo so che non si può vivere
Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Se ti annoi andiamo via
Ma la notte è casa mia

Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria

Non esiste giusta distanza
Tra le nostre labbra
È inutile

Ah meu amor deixa o vento levar
O seu coração
È saudade
è saudade no ar

Ah meu amor deixa o vento levar
O seu coração
È saudade
è saudade no ar

Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria
Se ti annoi andiamo via
Ma la notte è casa mia

Senz’allegria
Senz’allegria
Senz’allegria

Non esiste giusta distanza
Tra le nostre labbra

È inutile

Ah meu amor deixa o vento levar

Senz’allegria
Senz’allegria

O seu coração
È saudade
è saudade no ar

Senz’allegria
Senz’allegria

Approfondimento

Gaia, è uscito il videoclip del nuovo singolo Bossa Nostra

Gaia è tra le artiste più seguite del panorama italiano. Nel marzo del 2025 la cantante ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico Rosa dei venti, arrivato al sesto posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Nel corso degli anni l’artista ha mescolato generi e sonorità , tra i suoi singoli ricordiamo Chega, Coco Chanel, Estasi e Tokyo. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Sesso e samba con Tony Effe (FOTO). Inoltre, Gaia vanta due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2021 con Cuore amaro e nel 2025 con Chiamo io chiami tu.

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