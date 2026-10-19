Gaia, è uscito il videoclip del nuovo singolo Senz'allegria

Gaia è tra le artiste più amate del panorama italiano. Nel marzo del 2025 la cantante ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico Rosa dei venti. Tra i suoi singoli ricordiamo Chega, Coco Chanel, Estasi, Tokyo, Chiamo io chiami tu e Sesso e samba con Tony Effe

Dopo il grande successo del tormentone estivo Bossa Nostra, Gaia ha lanciato il nuovo singolo Senz’allegria. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone ottenendo oltre 100.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

gaia, il videoclip di senz’allegria

Venerdì 16 ottobre Gaia ha pubblicato il nuovo brano Senz’allegria, un invito a vivere seguendo le emozioni: “E menomale / Che perdiamo il controllo / Questo mondo contorto / Non mi dire che sei cambiato / Sembra la fine / Ma è un punto e a capo”. Inoltre, l’artista (FOTO) ha lanciato il videoclip del brano diretto da Amedeo Zancanella. Il brano ha già superato 75.000 streaming su Spotify. In occasione della pubblicazione del singolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Ingrediente segreto per l’allegria: condividerla con chi ami”. Questo il testo del brano Senz’allegria di Gaia:

Ballo senza te

Bella come musica

Come una nuvola

Mi giri intorno

Piove sul parquet

La pelle si illumina

E più mi parli

Più confondo

L’alba con il tramonto

L’anima con il corpo

L’amore col porno

E menomale

Che perdiamo il controllo

Questo mondo contorto

Non mi dire che sei cambiato

Sembra la fine

Ma è un punto e a capo

Ma se il cielo cadesse domani

Dove andremo a scontrarci io e te

Due pianeti lontani

Bacio di Venere

Lo so che non si può vivere

Senz’allegria

Senz’allegria

Senz’allegria

Se ti annoi andiamo via

Ma la notte è casa mia

Senz’allegria

Senz’allegria

Senz’allegria

Non esiste giusta distanza

Tra le nostre labbra

È inutile

Senz’allegria

Senz’allegria

Senz’allegria

Senz’allegria

Fiori e candomblé

Il mare ci cullerà

E più mi parli

E più confondo

L’andata con il ritorno

Un bacio col suo ricordo

Il fuoco, lo sfondo

E menomale

Che perdiamo il controllo

In questo mondo contorto

Non mi dire che hai silenziato

Il tuo futuro col mio passato

Ma se il cielo cadesse domani

Dove andremo a scontrarci io e te

Due pianeti lontani

Bacio di Venere

Lo so che non si può vivere

Senz’allegria

Senz’allegria

Senz’allegria

Se ti annoi andiamo via

Ma la notte è casa mia

Senz’allegria

Senz’allegria

Senz’allegria

Non esiste giusta distanza

Tra le nostre labbra

È inutile

Ah meu amor deixa o vento levar

O seu coração

È saudade

è saudade no ar

Ah meu amor deixa o vento levar

O seu coração

È saudade

è saudade no ar

Senz’allegria

Senz’allegria

Senz’allegria

Se ti annoi andiamo via

Ma la notte è casa mia

Senz’allegria

Senz’allegria

Senz’allegria

Non esiste giusta distanza

Tra le nostre labbra

È inutile

Ah meu amor deixa o vento levar

Senz’allegria

Senz’allegria

O seu coração

È saudade

è saudade no ar

Senz’allegria

Senz’allegria

