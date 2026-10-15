Narnia, Greta Gerwig convince i Led Zeppelin a concedere Stairway to HeavenMusica
La regista statunitense ha ottenuto il via libera per utilizzare il celebre brano del 1971 nel trailer di Narnia: The Magician’s Nephew. Robert Plant e Jimmy Page avrebbero apprezzato il film, superando le resistenze che in passato avevano impedito ad altre produzioni di usare la canzone
Ottenere i diritti per utilizzare Stairway to Heaven in un film o in una serie televisiva non è mai stato semplice. I Led Zeppelin sono noti per la particolare selettività con cui concedono l'autorizzazione a utilizzare la propria musica, soprattutto quando si tratta del loro brano più celebre, pubblicato nel 1971 nell'album Led Zeppelin IV.
Eppure Greta Gerwig è riuscita nell'impresa: il trailer di Narnia: The Magician’s Nephew, il nuovo film diretto dalla regista statunitense per Netflix, contiene proprio la canzone che altri importanti progetti avevano cercato invano di ottenere.
La chiave del risultato sarebbe stata la reazione di Robert Plant e Jimmy Page, ai quali Gerwig ha mostrato il film. I due musicisti, secondo quanto raccontato dalla regista durante un evento a New York dedicato al lancio del trailer, sarebbero rimasti colpiti dal lavoro realizzato.
"Hanno visto il cuore del film", ha spiegato Gerwig, definendo l'intera vicenda particolarmente fortunata. La scelta musicale, inoltre, non sarebbe casuale: per la regista, Stairway to Heaven rappresenta la storia stessa del film, accomunato al brano dalla dimensione della ricerca spirituale.
Stairway to Heaven, una canzone difficile da ottenere
La concessione dei diritti per il brano dei Led Zeppelin ha rappresentato a lungo un ostacolo per registi e produttori.
Uno dei casi più noti riguarda Almost Famous di Cameron Crowe. Il regista aveva persino girato una scena in cui William, il giovane protagonista interpretato da Patrick Fugit, cercava di spiegare alla madre, interpretata da Frances McDormand, quanto la musica fosse importante per lui, utilizzando proprio Stairway to Heaven. Il mancato accordo con la band portò però a eliminare la sequenza dal film.
Anche I Simpson avevano tentato di ottenere la canzone. Josh Weinstein, sceneggiatore ed ex produttore esecutivo della serie, ha raccontato sui social che il brano avrebbe dovuto accompagnare una scena iniziale dell'episodio della settima stagione Bart vende l'anima. In quella sequenza Bart convinceva l'organista della chiesa a suonare una canzone rock.
Al posto dei Led Zeppelin venne utilizzata In-A-Gadda-Da-Vida degli Iron Butterfly, brano del 1968 che si rivelò particolarmente adatto al tono comico della scena. Weinstein ha ricordato che il costo dei diritti era troppo elevato, aggiungendo che i limiti di budget possono talvolta favorire soluzioni creative ancora più efficaci.
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Da Stranger Things a Narnia: i precedenti mancati
Nemmeno Stranger Things era riuscita a utilizzare Stairway to Heaven. La serie Netflix aveva cercato di ottenere il brano, senza successo, e aveva infine optato per una canzone di Prince. Il caso di Narnia: The Magician’s Nephew assume quindi un significato particolare: non soltanto per la popolarità del pezzo, ma anche perché dimostra quanto sia raro riuscire a convincere i Led Zeppelin ad autorizzarne l'utilizzo.
La storia della canzone al cinema è legata anche a una delle gag più celebri di Fusi di testa (Wayne’s World), la commedia del 1992 diretta da Penelope Spheeris e interpretata da Mike Myers e Dana Carvey. Nel film, Wayne entra in un negozio di strumenti musicali e comincia a suonare Stairway to Heaven, ma viene fermato da un commesso che gli indica un cartello con il divieto di eseguire proprio quel brano. La risposta del protagonista, "No “Stairway”? Denied!", è diventata una battuta iconica.
Per anni, tuttavia, la gag è stata penalizzata proprio dall'impossibilità di ascoltare la canzone. Dopo l'uscita del film in home video nel 1992, i diritti non furono concessi per utilizzare nemmeno le prime note del brano nelle versioni destinate alla distribuzione televisiva, domestica e internazionale. Il risultato fu un montaggio modificato che rendeva meno comprensibile la battuta.
La regista Penelope Spheeris raccontò che le era stato consentito di usare soltanto due note prima di dover pagare 100 mila dollari. La situazione si è risolta soltanto nel 2022, quando l'accordo ha permesso di ripristinare il passaggio musicale nell'edizione Blu-ray 4K del film, con successivi aggiornamenti anche sulle piattaforme digitali.
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Greta Gerwig e la ricerca spirituale di Narnia
Il via libera per Narnia: The Magician’s Nephew rappresenta dunque un risultato significativo, soprattutto alla luce dei precedenti. La spiegazione offerta da Gerwig richiama il legame tra la musica e il nucleo tematico del film: la regista ha individuato in Stairway to Heaven una corrispondenza con il racconto e con la sua dimensione di ricerca spirituale.
L'incontro tra l'universo narrativo di Narnia e uno dei brani più rappresentativi della storia del rock diventa così uno degli elementi più sorprendenti del trailer. Per una canzone che ha visto numerosi progetti rinunciare al suo utilizzo, la scelta di Gerwig segna un'eccezione importante: questa volta, il percorso verso l'autorizzazione è arrivato fino in fondo.
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La storica band inglese è stata tra i grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard rock. 300 milioni di dischi venduti, una carriera tra tour leggendari, lo scetticismo iniziale dei media e accuse di satanismo: il gruppo composto da Robert Plant (voce, armonica), Jimmy Page (chitarre), John Paul Jones (basso, tastiere) e John Bonham (batteria, percussioni) si è sciolto il 4 dicembre 1980, dopo la morte a 32 anni del grande batterista A cura di Pietro Adami