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Taylor Swift si esibirà al gala dell'Academy Museum di Los Angeles

Musica

Camilla Sernagiotto

©IPA/Fotogramma

La popstar chiuderà con una performance la sesta edizione dell’Academy Museum Gala, in programma il 17 ottobre 2026 a Los Angeles. Tra gli omaggiati della serata figurano il regista e compositore John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron

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Taylor Swift sarà tra le protagoniste della sesta edizione dell’Academy Museum Gala, in programma il 17 ottobre 2026 a Los Angeles. La cantante si esibirà durante l’evento e avrà il compito di chiudere la serata, dedicata alla celebrazione del cinema e al sostegno delle attività dell’Academy Museum.

 

L’annuncio è arrivato giovedì 8 ottobre. In una dichiarazione, Amy Homma, direttrice e presidente dell’Academy Museum e dell’Academy Collection, ha definito Swift un talento straordinario, sottolineando la risonanza internazionale del suo lavoro e l’entusiasmo per la sua partecipazione.

 

La cerimonia celebrerà tre personalità del mondo del cinema: il regista e compositore John Carpenter, l’attore Colman Domingo e l’attrice Charlize Theron. L’iniziativa contribuisce a sostenere la missione del museo, che comprende mostre, programmi educativi e proiezioni aperte al pubblico.

La serata sarà presieduta da Tom Ford, Robert Rodriguez, Steven Spielberg e Kate Capshaw. Nel comitato organizzatore figurano anche numerosi nomi dello spettacolo, tra cui Jessica Alba, Kirsten Dunst, Jon M. Chu, Demi Moore, Rami Malek e Seth Rogen.

Dai successi musicali al brano per Toy Story 5

La partecipazione al gala dell'Academy Museum di LA arriva in un anno ricco di appuntamenti per Swift. Nel 2026 Swift ha partecipato agli MTV Video Music Awards, dove ha ricevuto il primo Artist Director Honors assegnato nella storia della manifestazione, e ha presentato il videoclip da lei diretto per Patient Zero, con Dakota Johnson e Colin Farrell.

 

La cantante ha inoltre pubblicato I Knew It, I Knew You, brano originale realizzato per Toy Story 5. La canzone ha raggiunto il primo posto della classifica radiofonica country statunitense, segnando il ritorno della cantante in vetta a questa graduatoria dopo tredici anni.

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Il sostegno all’Academy Museum

L’Academy Museum Gala è un appuntamento annuale che raccoglie fondi per le attività del museo, dalle esposizioni alle iniziative formative, fino alle proiezioni cinematografiche. Rolex è il sostenitore fondatore dell’istituzione e partner esclusivo dell’edizione 2026.

 

La performance di Swift concluderà dunque una serata che unisce musica, cinema e raccolta fondi, con l’obiettivo di promuovere la conservazione e la valorizzazione della storia cinematografica.

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