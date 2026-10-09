Taylor Swift si esibirà al gala dell'Academy Museum di Los Angeles

La popstar chiuderà con una performance la sesta edizione dell’Academy Museum Gala, in programma il 17 ottobre 2026 a Los Angeles. Tra gli omaggiati della serata figurano il regista e compositore John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron

Taylor Swift sarà tra le protagoniste della sesta edizione dell’Academy Museum Gala, in programma il 17 ottobre 2026 a Los Angeles. La cantante si esibirà durante l’evento e avrà il compito di chiudere la serata, dedicata alla celebrazione del cinema e al sostegno delle attività dell’Academy Museum.

L’annuncio è arrivato giovedì 8 ottobre. In una dichiarazione, Amy Homma, direttrice e presidente dell’Academy Museum e dell’Academy Collection, ha definito Swift un talento straordinario, sottolineando la risonanza internazionale del suo lavoro e l’entusiasmo per la sua partecipazione.

La cerimonia celebrerà tre personalità del mondo del cinema: il regista e compositore John Carpenter, l’attore Colman Domingo e l’attrice Charlize Theron. L’iniziativa contribuisce a sostenere la missione del museo, che comprende mostre, programmi educativi e proiezioni aperte al pubblico.

La serata sarà presieduta da Tom Ford, Robert Rodriguez, Steven Spielberg e Kate Capshaw. Nel comitato organizzatore figurano anche numerosi nomi dello spettacolo, tra cui Jessica Alba, Kirsten Dunst, Jon M. Chu, Demi Moore, Rami Malek e Seth Rogen.