Tony Boy arrestato, cosa sappiamo del concerto ad Empoli

Stando a quanto riportato da Milano Today, Agave Spettacoli, la società organizzatrice del concerto di Tony Boy al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, ha annunciato l’annullamento dello spettacolo. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda la data in programma sabato 29 agosto a Empoli Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Martedì 25 agosto Tony Boy, all'anagrafe Antonio Hueber, è uscito dal carcere dopo essere finito in cella per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa e circa cinquanta munizioni. Il cantante è assistito dall’avvocato Niccolò Vecchioni, in passato difensore di Baby Gang e Simba La Rue. Stando a quanto riportato da Milano Today, Agave Spettacoli, la società organizzatrice del concerto di Tony Boy al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, ha annunciato l’annullamento dello spettacolo. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda la data in programma sabato 29 agosto a Empoli.

tony boy a empoli, nessun aggiornamento sul concerto Cancellato il concerto in programma giovedì 27 agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Secondo quanto ricostruito, Agave Spettacoli ha deciso di cancellare l’evento musicale per circostanze di forza maggiore. Lunedì 24 agosto Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, aveva diffuso una nota stampa dichiarando: “Palermo è una città che crede nella cultura, nella musica e nella libertà di espressione, ma proprio per questo non può essere indifferente ai comportamenti di chi sale su un palco e diventa, a tutti gli effetti, un modello per migliaia di giovani”. Lagalla aveva proseguito: “La città può e deve essere aperta alla musica e ai grandi eventi, ma apertura non significa assenza di responsabilità. Palermo è una città che accoglie, ma sa anche prendere le distanze da ciò che non condivide”. Approfondimento Il rapper Tony Boy esce dal carcere e va ai domiciliari