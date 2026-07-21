Modà, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Ottavo e ultimo appuntamento con il tour estivo dei Modà, ospite speciale Bianca Atzei. Negli anni il gruppo ha collezionato numerosi successi: da Sono già solo a Quel sorriso in volto passando per La notte, Tappeto di fragole e Gioia

Venerdì 24 luglio i Modà ( FOTO ) chiuderanno il tour con l’appuntamento live in programma al Velodromo Paolo Borsellino . Come nelle altre date, presente Bianca Atzei in qualità di ospite speciale. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani proposti il 20 giugno allo show al Parco della Pace di Servigliano:

Nel febbraio dello scorso anno i Modà hanno pubblicato il loro ultimo progetto discografico 8 canzoni contenente anche i brani Lasciami e Non ti dimentico, presentati rispettivamente alla 73esima e alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni il gruppo ha collezionato numerosi successi: da Sono già solo a Quel sorriso in volto passando per La notte, Tappeto di fragole e Gioia. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Ti amo ma non posso dirlo con Bianca Atzei, Arriverà e Come in un film con Emma (FOTO).