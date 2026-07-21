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Modà, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Ottavo e ultimo appuntamento con il tour estivo dei Modà, ospite speciale Bianca Atzei. Negli anni il gruppo ha collezionato numerosi successi: da Sono già solo a Quel sorriso in volto passando per La notte, Tappeto di fragole e Gioia

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Ultimo appuntamento con la tournée estiva dei Modà. Il 24 luglio il gruppo, guidato da Kekko Silvestre, si esibirà al Velodromo di Palermo. Special guest Bianca Atzei. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

i modà a palermo, la possibile scaletta del concerto

 

Venerdì 24 luglio i Modà (FOTO) chiuderanno il tour con l’appuntamento live in programma al Velodromo Paolo Borsellino. Come nelle altre date, presente Bianca Atzei in qualità di ospite speciale. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti il 20 giugno allo show al Parco della Pace di Servigliano:

  • Intro
  • Stella cadente
  • Ti passerà
  • Oh oh oh / Mamma dice sempre / La sua bellezza / Meschina / Aria
  • Il foglietto col tuo nome
  • Quelli come me
  • Non ti mancherà mai il mare
  • Gioia
  • Anche stasera
  • Vivo da Re
  • Non è mai abbastanza
  • Quel sorriso in volto
  • Ti amo ma non posso dirlo
  • Dimmelo / Non ti dimentico / Come hai sempre fatto
  • Per una notte insieme
  • Tappeto di fragole
  • La notte
  • Sono già solo / Arriverà / Volevo dirti / Mentre sogni / Favola
  • Come un pittore
  • In tutto l’universo
  • Viva i romantici

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Nel febbraio dello scorso anno i Modà hanno pubblicato il loro ultimo progetto discografico 8 canzoni contenente anche i brani Lasciami e Non ti dimentico, presentati rispettivamente alla 73esima e alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni il gruppo ha collezionato numerosi successi: da Sono già solo a Quel sorriso in volto passando per La notte, Tappeto di fragole e Gioia. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Ti amo ma non posso dirlo con Bianca Atzei, Arriverà e Come in un film con Emma (FOTO).

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