Il cantante romano annuncia "Che notte è questa!", i due eventi che inaugureranno e chiuderanno il "GrandTour La vita è adesso". I concerti si terranno il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena e il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, nei luoghi che hanno ospitato alcuni dei momenti più significativi della sua storia live

Con lo show "Che notte è questa!", Baglioni inaugura e conclude il "GrandTour La vita è adesso", il viaggio artistico che attraverserà l'Italia più bella toccando siti storici, monumentali, architettonici e paesaggistici di particolare fascino e valore. Non poteva che essere Roma, la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli

A Piazza di Siena l'artista tornerà dopo i due leggendari concerti del 1982 e del 2009, in un luogo unico al mondo nel cuore verde della città e sempre al centro della musica. Ai Fori Imperiali tornerà invece dopo i memorabili eventi del 1996 e del 2010, in uno scenario senza tempo sotto il cielo di Roma. Le due serate celebreranno quelle quattro notti che hanno riunito complessivamente un milione di spettatori.

Claudio Baglioni presenta "Che notte è questa!", due appuntamenti che segneranno la partenza e il ritorno del "GrandTour La vita è adesso". Il primo concerto è in programma a Roma il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, il secondo il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali.

Il 23 ottobre 2027 il GrandTour terminerà a via dei Fori Imperiali, nell'area archeologica più famosa al mondo, tornando nella sede dei grandi eventi del 1996 e del 2010 che, tra Colosseo e Vittoriano, registrarono la partecipazione di oltre 650.000 persone. A distanza di 31 e 17 anni da quelle serate, quella connessione costruita attraverso la condivisione della musica tornerà a vivere nella Capitale.

Il 24 ottobre 2026 l'avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, scenario dei concerti del 1982 e del 2009 che richiamarono 350.000 spettatori. A 44 e a 17 anni da quei giorni si festeggerà un'esperienza che ha segnato la storia della musica dal vivo e quello spazio tornerà a essere il centro della musica.

Il GrandTour La vita è adesso

"Che notte è questa!" rappresenterà l'apertura e la chiusura di un percorso composto da 50 concerti. Un itinerario artistico, culturale, formativo e ricreativo che unirà paesaggio, arte e patrimonio italiano in un unico racconto.

Il "GrandTour La vita è adesso" si svolgerà tra giugno e settembre 2027. La prima data è prevista il 28 giugno in Piazza San Marco a Venezia, prima tappa di un viaggio che toccherà alcuni dei contesti all'aperto più suggestivi del Paese.

Accompagnato da 20 musicisti e da una squadra di professionisti, Baglioni porterà in scena 50 canzoni appositamente arrangiate per il tour, ripercorrendo quasi sessant'anni di carriera artistica.

Per la prima volta verranno eseguiti dal vivo tutti gli undici brani di "La vita è adesso", l'album che con 5 milioni di copie vendute resta il disco più venduto di sempre in Italia. Il GrandTour rappresenta il culmine delle iniziative dedicate al 40° anniversario del progetto discografico.

Con "Che notte è questa!" Roma diventa così il punto di partenza e quello di arrivo di un percorso pensato per celebrare musica, bellezza, suggestione e memoria. Il prima e il dopo, l'inizio e la fine di un viaggio concepito per diventare storia.