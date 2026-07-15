Litfiba, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

rock in roma, la possibile scaletta del concerto dei litfiba

Giovedì 16 luglio Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo porteranno il loro stile inconfondibile sul palco del Rock in Roma. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del festival, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Apertura cancelli fissata alle ore 18.30. Questo l’indirizzo dell’Ippodromo delle Capannelle: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Asti:

Febbre

17 Re

Come un Dio

Oro nero

Sulla Terra

Vendetta

Ferit

Apapaia

Ballata

Re del silenzio

Pierrot e la luna

Univers

Tango

Caffè, Mexcal e Rosita

Gira nel mio cerchio

Cane

Resta

Il vento

Istanbul

Santiago

Eroi nel vento

La preda

Tex

Cangaceiro