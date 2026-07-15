Litfiba, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

In attesa del live album 17 Re live. 1986-2026, in uscita il 27 novembre, sabato 18 luglio i Litfiba saranno in concerto a Servigliano per il NoSound Fest. In seguito, il gruppo proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città
Nuovo appuntamento con il tour celebrativo dei quarant'anni di 17 re, secondo capitolo della “Trilogia delle vittime del potere” formata anche da Desaparecido e Litfiba 3. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso concerto in programma all'Ippodromo delle Capannelle di Roma: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
rock in roma, la possibile scaletta del concerto dei litfiba
Giovedì 16 luglio Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo porteranno il loro stile inconfondibile sul palco del Rock in Roma. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del festival, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Apertura cancelli fissata alle ore 18.30. Questo l’indirizzo dell’Ippodromo delle Capannelle: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Asti:
- Febbre
- 17 Re
- Come un Dio
- Oro nero
- Sulla Terra
- Vendetta
- Ferit
- Apapaia
- Ballata
- Re del silenzio
- Pierrot e la luna
- Univers
- Tango
- Caffè, Mexcal e Rosita
- Gira nel mio cerchio
- Cane
- Resta
- Il vento
- Istanbul
- Santiago
- Eroi nel vento
- La preda
- Tex
- Cangaceiro
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In attesa del live album 17 Re live. 1986-2026, in uscita il 27 novembre, sabato 18 luglio i Litfiba saranno in concerto a Servigliano per il NoSound Fest. In seguito, il gruppo proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città: da Bologna a Bellaria Igea Marina passando per Firenze, Cosenza, Napoli, Alghero e Palmanova. Questo il calendario completo della tournée:
- 18 luglio, Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace
- 21 luglio, Bologna – Sequoie Music Park
- 23 luglio, Firenze – Prato delle Cornacchie
- 25 luglio, Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo
- 28 luglio, Napoli – Arena Flegrea
- 01 agosto, Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani
- 04 agosto, Catania – Villa Bellini
- 07 agosto, Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
- 11 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande
- 13 agosto, Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
- 15 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay
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