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Litfiba, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

In attesa del live album 17 Re live. 1986-2026, in uscita il 27 novembre, sabato 18 luglio i Litfiba saranno in concerto a Servigliano per il NoSound Fest. In seguito, il gruppo proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città

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Nuovo appuntamento con il tour celebrativo dei quarant'anni di 17 re, secondo capitolo della “Trilogia delle vittime del potere” formata anche da Desaparecido e Litfiba 3. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso concerto in programma all'Ippodromo delle Capannelle di Roma: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

rock in roma, la possibile scaletta del concerto dei litfiba

 

Giovedì 16 luglio Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo porteranno il loro stile inconfondibile sul palco del Rock in Roma. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del festival, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Apertura cancelli fissata alle ore 18.30. Questo l’indirizzo dell’Ippodromo delle Capannelle: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Asti:

  • Febbre
  • 17 Re
  • Come un Dio
  • Oro nero
  • Sulla Terra
  • Vendetta
  • Ferit
  • Apapaia
  • Ballata
  • Re del silenzio
  • Pierrot e la luna
  • Univers
  • Tango
  • Caffè, Mexcal e Rosita
  • Gira nel mio cerchio
  • Cane
  • Resta
  • Il vento
  • Istanbul
  • Santiago
  • Eroi nel vento
  • La preda
  • Tex
  • Cangaceiro

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In attesa del live album 17 Re live. 1986-2026, in uscita il 27 novembre, sabato 18 luglio i Litfiba saranno in concerto a Servigliano per il NoSound Fest. In seguito, il gruppo proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città: da Bologna a Bellaria Igea Marina passando per Firenze, Cosenza, Napoli, Alghero e Palmanova. Questo il calendario completo della tournée:

  • 18 luglio, Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace
  • 21 luglio, Bologna – Sequoie Music Park
  • 23 luglio, Firenze – Prato delle Cornacchie
  • 25 luglio, Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo
  • 28 luglio, Napoli – Arena Flegrea
  • 01 agosto, Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani
  • 04 agosto, Catania – Villa Bellini
  • 07 agosto, Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
  • 11 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande
  • 13 agosto, Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
  • 15 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

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