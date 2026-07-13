Per decenni il mondo ha identificato l'Argentina con il tango e la voce di Carlos Gardel. Oggi, invece, il Paese esporta trap, pop urbano e produzioni che dominano le classifiche globali. L'ascesa di artisti come Bizarrap, Duki, Nicki Nicole e María Becerra racconta una trasformazione che va ben oltre la musica. È il segno di una nuova identità culturale, capace di parlare alle giovani generazioni, ma anche di ridefinire il ruolo dell'Argentina nell'industria musicale internazionale