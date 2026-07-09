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Geolier a Riccione, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il concerto di Riccione, Geolier chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma il 13 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di sei date allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Biglietti già sold out

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Penultimo appuntamento della tournée estiva. Sabato 11 luglio Geolier (FOTO) porterà la sua musica a Riccione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Come vuoi: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

GEOLIER A RICCIONE, LA POSSIBILE SCALETTA

 

Dopo lo show inserito nel cartellone dell’Oversound Music Festival di Bari, sabato 11 luglio Geolier salirà sul palco di piazzale Roma a Riccione. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata: attese le canzoni più popolari e quelle tratte dall’ultimo album Tutto è possibile, certificato triplo disco di platino. Questa la scaletta proposta al concerto di sabato 13 giugno allo stadio San Siro di Milano:

 

INTRO

EL PIBE DE ORO

NU PARL, NU SENT, NU VEC

081

ME VULEV FA RUOSS

SCUMPAR

 

SIGILLO PROMESSA

CAPO

1H

SI STAT’ TU

SO FLY

2 SECONDI

CHE SOLE OGGI

MONEY

L’ULTIMA POESIA

(MEDLEY) X CASO

(MEDLEY) M’ MANC

(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA

 

SIGILLO SANGUE

STELLE

NAPO****NO

MAI PER SEMPRE

PER SEMPRE

CHIAGNE feat. LAZZA

MONCLER

FOTOGRAFIA

EPISODIO D’AMORE

(MEDLEY) VOGL SUL A TE

(MEDLEY) NA CATENA

 

SIGILLO RISCATTO

BAD BAD BAD feat. SHIVA

NARCOS

OLÈ feat. KID YUGI

AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA

CADILLAC feat. MV KILLA

FACIL FACIL

UN RICCO E UN POVERO

CANZONE D’AMORE

IL MALE CHE MI FAI

CAMPIONI IN ITALIA

P SECONDIGLIANO

TUTTO È POSSIBILE

SONNAMBULO

I P’ ME, TU P’ TE

 

SIGILLO GLORIA

FINCHÉ NON SI MUORE

COME VUOI

A NAPOLI NON PIOVE

GIVE YOU MY LOVE

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Dopo il concerto di Riccione, Geolier chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma il 13 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di sei date allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027. Biglietti già sold out. Il cantante ha commentato sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni di follower: “Tutti e sei i Maradona del 2027 sono già sold out. Mamma e papà è merito vostro, grazie per avermi messo al mondo a Napoli”.

 

Nel corso degli anni Geolier ha scalato le classifiche con numerosi singoli, ricordiamo Money, I p' me, tu p' te, Episodio d’amore, Mai per sempre e Fotografia. Spazio anche alle collaborazioni: da L’ultima poesia con Ultimo a Phantom con 50 Cent passando per Senza tuccà con Gigi D’Alessio.

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©IPA/Fotogramma

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