Geolier a Riccione, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo show inserito nel cartellone dell’Oversound Music Festival di Bari, sabato 11 luglio Geolier salirà sul palco di piazzale Roma a Riccione. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata: attese le canzoni più popolari e quelle tratte dall’ultimo album Tutto è possibile, certificato triplo disco di platino . Questa la scaletta proposta al concerto di sabato 13 giugno allo stadio San Siro di Milano:

Dopo il concerto di Riccione, Geolier chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma il 13 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di sei date allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027. Biglietti già sold out. Il cantante ha commentato sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni di follower: “Tutti e sei i Maradona del 2027 sono già sold out. Mamma e papà è merito vostro, grazie per avermi messo al mondo a Napoli”.

Nel corso degli anni Geolier ha scalato le classifiche con numerosi singoli, ricordiamo Money, I p' me, tu p' te, Episodio d’amore, Mai per sempre e Fotografia. Spazio anche alle collaborazioni: da L’ultima poesia con Ultimo a Phantom con 50 Cent passando per Senza tuccà con Gigi D’Alessio.