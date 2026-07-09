Geolier a Riccione, la possibile scaletta del concerto

Dopo il concerto di Riccione, Geolier chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma il 13 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di sei date allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Biglietti già sold out
Penultimo appuntamento della tournée estiva. Sabato 11 luglio Geolier (FOTO) porterà la sua musica a Riccione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Come vuoi: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
GEOLIER A RICCIONE, LA POSSIBILE SCALETTA
Dopo lo show inserito nel cartellone dell’Oversound Music Festival di Bari, sabato 11 luglio Geolier salirà sul palco di piazzale Roma a Riccione. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata: attese le canzoni più popolari e quelle tratte dall’ultimo album Tutto è possibile, certificato triplo disco di platino. Questa la scaletta proposta al concerto di sabato 13 giugno allo stadio San Siro di Milano:
INTRO
EL PIBE DE ORO
NU PARL, NU SENT, NU VEC
081
ME VULEV FA RUOSS
SCUMPAR
SIGILLO PROMESSA
CAPO
1H
SI STAT’ TU
SO FLY
2 SECONDI
CHE SOLE OGGI
MONEY
L’ULTIMA POESIA
(MEDLEY) X CASO
(MEDLEY) M’ MANC
(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA
SIGILLO SANGUE
STELLE
NAPO****NO
MAI PER SEMPRE
PER SEMPRE
CHIAGNE feat. LAZZA
MONCLER
FOTOGRAFIA
EPISODIO D’AMORE
(MEDLEY) VOGL SUL A TE
(MEDLEY) NA CATENA
SIGILLO RISCATTO
BAD BAD BAD feat. SHIVA
NARCOS
OLÈ feat. KID YUGI
AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA
CADILLAC feat. MV KILLA
FACIL FACIL
UN RICCO E UN POVERO
CANZONE D’AMORE
IL MALE CHE MI FAI
CAMPIONI IN ITALIA
P SECONDIGLIANO
TUTTO È POSSIBILE
SONNAMBULO
I P’ ME, TU P’ TE
SIGILLO GLORIA
FINCHÉ NON SI MUORE
COME VUOI
A NAPOLI NON PIOVE
GIVE YOU MY LOVE
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Dopo il concerto di Riccione, Geolier chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma il 13 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di sei date allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027. Biglietti già sold out. Il cantante ha commentato sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni di follower: “Tutti e sei i Maradona del 2027 sono già sold out. Mamma e papà è merito vostro, grazie per avermi messo al mondo a Napoli”.
Nel corso degli anni Geolier ha scalato le classifiche con numerosi singoli, ricordiamo Money, I p' me, tu p' te, Episodio d’amore, Mai per sempre e Fotografia. Spazio anche alle collaborazioni: da L’ultima poesia con Ultimo a Phantom con 50 Cent passando per Senza tuccà con Gigi D’Alessio.
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©IPA/Fotogramma
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Geolier, al suo debutto al Festival di Sanremo, è arrivato secondo con il brano 'I p’ me, Tu p’ te', interamente scritto in napoletano. L’artista è reduce da un periodo di grande successo grazie all’album 'Il coraggio dei bambini', certificato con ben cinque dischi di platino. Nella serata delle cover il rapper, classe 2000, ha proposto un medley intitolato Strade con Guè, Gigi D’Alessio e Luchè. Ecco cosa sapere su questo artista