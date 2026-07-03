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Litfiba in concerto a Pescara, la possibile scaletta

Musica
©IPA/Fotogramma

Il celebrativo Quarant'Anni di 17 Re - Tour 2026 fa tappa nel capoluogo abruzzese. Oltre due ore di concerto per rivivere un momento unico della storia del Rock made in Italy

Il Quarant'Anni di 17 Re - Tour 2026 approda a Pescara. La serie di date che fino ad agosto vedrà impegnati i Litfiba degli anni ’80 (nella formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo) in giro per i principali festival italiani per raccontare dal vivo la storia di un disco che ha cambiato la storia del rock, 17 RE. Si tratta di venti appuntamenti unici che costituiscono l’occasione per vivere live, con oltre due ore di puro rock, le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock italiano ed europeo, un album che ha unito in maniera pioneristica post punk alla new wave con sfumature etno e dark. Una scaletta che ripercorre l’album nella sua totalità come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la storia dei Litfiba come Instambul, Santiago, Eroi nel vento, La preda, Tex e Cangaceiro. E' stato inoltre annunciato che il prossimo 27 novembre uscirà il live album 17 RE 1986 – 2026 che conterrà la versione live di tutti i brani dell’originale disco 17 Re, compresa la title track, canzone esclusa all’epoca dalla tracklist originale e pubblicata solo quest’anno in occasione del quaratesimo anniversario e diventata negli anni una vera e propria leggenda per i fan.

LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DI PESCARA

 

  1. Febbre
  2. 17 Re
  3. Come un Dio
  4. Oro nero
  5. Sulla Terra
  6. Vendetta
  7. Ferito
  8. Apapaia
  9. Ballata
  10. Re del silenzio
  11. Pierrot e la luna
  12. Univers
  13. Tango
  14. Cafè, Mexcal e Rosita
  15. Gira nel mio cerchio
  16. Cane
  17. Resta
  18. Il vento
  19. Istanbul
  20. Santiago
  21. Eroi nel vento
  22. La Preda
  23. Tex
  24. Cangaceiro
  25. O Fortuna

 

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