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Anastacia, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica
©IPA/Fotogramma

La superstar americana torna in Italia per cinque concerti, due a luglio e tre a ottobre. Il debutto è lunedì 6 a Roma all'Auditorium Parco della Musica (Cavea)

Anastacia, che con la sua voce inconfondibile ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, torna in Italia con un concerto che promette emozioni indimenticabili e che prevede due date a luglio e tre a ottobre. Il debutto è lunedi 6 luglio a Roma. Dopo il successo delle sue recenti produzioni, tra cui spicca l'album Our Songs, la superstar americana sarà protagonista di cinque concerti esclusivi. La sua è una carriera costellata di successi e più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Anastacia è sinonimo di grinta, passione e resilienza. Il pubblico italiano avrà l’opportunità di riascoltare dal vivo i suoi successi intramontabili come I’m Outta Love, Paid My Dues e Left Outside Alone, insieme alle nuove interpretazioni di Our Songs che è un omaggio alla musica tedesca reinterpretata in inglese. Dai suoi esordi nel 1999, Anastacia ha saputo distinguersi per la potenza e l’unicità del suo timbro vocale, una qualità che pochi artisti al mondo possono vantare. Oltre ai numerosi riconoscimenti internazionali (siamo intorno ai 250 premi in oltre trenta paesi) e ai tour che l’hanno portata in ogni angolo del pianeta, Anastacia continua a reinventarsi, mantenendo intatto il legame profondo con il suo pubblico.

LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DI ROMA

  1. One Day in Your Life
  2. Now or Never
  3. Staring at the Sun
  4. Best Days
  5. Sweet Child o' Mine
  6. Left Outside Alone
  7. Paid My Dues
  8. Nobody Loves Me Better
  9. Don'tcha Wanna
  10. Sick and Tired
  11. Made for Lovin' You
  12. I'm Outta Love
  13. Left Outside Alone

 

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