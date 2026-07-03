Anastacia, la possibile scaletta del concerto a Roma

Anastacia, che con la sua voce inconfondibile ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, torna in Italia con un concerto che promette emozioni indimenticabili e che prevede due date a luglio e tre a ottobre. Il debutto è lunedi 6 luglio a Roma. Dopo il successo delle sue recenti produzioni, tra cui spicca l'album Our Songs, la superstar americana sarà protagonista di cinque concerti esclusivi. La sua è una carriera costellata di successi e più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Anastacia è sinonimo di grinta, passione e resilienza. Il pubblico italiano avrà l’opportunità di riascoltare dal vivo i suoi successi intramontabili come I’m Outta Love, Paid My Dues e Left Outside Alone, insieme alle nuove interpretazioni di Our Songs che è un omaggio alla musica tedesca reinterpretata in inglese. Dai suoi esordi nel 1999, Anastacia ha saputo distinguersi per la potenza e l’unicità del suo timbro vocale, una qualità che pochi artisti al mondo possono vantare. Oltre ai numerosi riconoscimenti internazionali (siamo intorno ai 250 premi in oltre trenta paesi) e ai tour che l’hanno portata in ogni angolo del pianeta, Anastacia continua a reinventarsi, mantenendo intatto il legame profondo con il suo pubblico.