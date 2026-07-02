Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Udine

Lunedì 6 luglio Zucchero riprenderà il tour con lo show in programma allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Successivamente, l’artista porterà la sua musica nelle città di Pescara, Perugia, Messina e Lucca
Dopo la data zero al PalaUnical di Mantova, il 4 luglio Zucchero sarà in concerto a Udine. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore (FOTO): dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
zucchero a udine, la possibile scaletta
Sabato 4 luglio Zucchero salirà sul palco del Bluenergy Stadium, questo l’indirizzo: piazzale Argentina, 3, 33100, Udine. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e iconici. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 21 giugno al concerto di Monaco:
- Spirito nel buio
- Music in Me
- Menta e rosmarino
- Sarebbe questo il mondo
- Partigiano reggiano
- Iruben Me
- Facile
- Blue
- Baila (Sexy Thing)
- Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
- Un soffio caldo
- Soldati nella mia città
- Nella casa c’era
- Miserere
- Nutbush City Limits
- Say It
- Honky Tonk Train Blues
- Il volo
- Diamante
- X colpa di chi?
- Diavolo in me
- Senza una donna (Whitout a Woman)
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Lunedì 6 luglio Zucchero riprenderà il tour con lo show in programma allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Successivamente, l’artista si esibirà a Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Questo il calendario con i dettagli dei concerti:
- 6 luglio, Bologna - Stadio Dall’Ara
- 8 luglio, Pescara - Stadio Adriatico
- 11 luglio, Perugia - Arena Santa Giuliana
- 14 luglio, Messina - Stadio Franco Scoglio
- 16 luglio, Lucca - Mura Storiche, Lucca Summer Festival
Dopo la fine degli appuntamenti live in Italia, il 18 luglio Zucchero riprenderà con i numerosi concerti in programma in molte nazioni europee: dalla Germania alla Finlandia passando per la Spagna e la Svezia. Ecco i prossimi appuntamenti in programma:
- 18.07.2026 - Wolfsburg, DE - Autostadt Sommerfestival
- 21.07.2026 - Tirana, AL - Olympic Running Track
- 26.07.2026 - Sallent De Gallego (Huesca), ES - Festival Pirineos Sur
- 28.07.2026 - Marbella, ES - Starlite Festival
- 31.07.2026 - Santa Susana (Barcelona), ES - Festival Mar D’Estiu
- 23.09.2026 - Madrid, ES - Principe Pio
- 24.09.2026 - Pamplona, ES - Teatro Baluarte
- 27.09.2026 - Valencia, ES - Palau De Les Arts
- 29.09.2026 - Barcelona, ES - Palau De La Musica
- 17.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 18.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 21.10.2026 - Stockholm, SE - Cirkus
- 22.10.2026 - Oslo, NO - Sentrum Scene
- 26.10.2026 - Helsinki, FI - House Of Culture
- 27.10.2026 - Tampere, FI - Tampere Hall
- 29.10.2026 - Tallinn, EE - Alexela Concerthouse
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