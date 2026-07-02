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Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Udine

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Lunedì 6 luglio Zucchero riprenderà il tour con lo show in programma allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Successivamente, l’artista porterà la sua musica nelle città di Pescara, Perugia, Messina e Lucca

Dopo la data zero al PalaUnical di Mantova, il 4 luglio Zucchero sarà in concerto a Udine. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore (FOTO): dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

zucchero a udine, la possibile scaletta

 

Sabato 4 luglio Zucchero salirà sul palco del Bluenergy Stadium, questo l’indirizzo: piazzale Argentina, 3, 33100, Udine. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e iconici. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 21 giugno al concerto di Monaco:

  • Spirito nel buio
  • Music in Me
  • Menta e rosmarino
  • Sarebbe questo il mondo
  • Partigiano reggiano
  • Iruben Me
  • Facile
  • Blue
  • Baila (Sexy Thing)
  • Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
  • Un soffio caldo
  • Soldati nella mia città
  • Nella casa c’era
  • Miserere
  • Nutbush City Limits
  • Say It
  • Honky Tonk Train Blues
  • Il volo
  • Diamante
  • X colpa di chi?
  • Diavolo in me
  • Senza una donna (Whitout a Woman)

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Lunedì 6 luglio Zucchero riprenderà il tour con lo show in programma allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Successivamente, l’artista si esibirà a Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Questo il calendario con i dettagli dei concerti:

  • 6 luglio, Bologna - Stadio Dall’Ara
  • 8 luglio, Pescara - Stadio Adriatico
  • 11 luglio, Perugia - Arena Santa Giuliana
  • 14 luglio, Messina - Stadio Franco Scoglio
  • 16 luglio, Lucca - Mura Storiche, Lucca Summer Festival

 

Dopo la fine degli appuntamenti live in Italia, il 18 luglio Zucchero riprenderà con i numerosi concerti in programma in molte nazioni europee: dalla Germania alla Finlandia passando per la Spagna e la Svezia. Ecco i prossimi appuntamenti in programma:

  • 18.07.2026 - Wolfsburg, DE - Autostadt Sommerfestival
  • 21.07.2026 - Tirana, AL - Olympic Running Track
  • 26.07.2026 - Sallent De Gallego (Huesca), ES - Festival Pirineos Sur
  • 28.07.2026 - Marbella, ES - Starlite Festival
  • 31.07.2026 - Santa Susana (Barcelona), ES - Festival Mar D’Estiu
  • 23.09.2026 - Madrid, ES - Principe Pio
  • 24.09.2026 - Pamplona, ES - Teatro Baluarte
  • 27.09.2026 - Valencia, ES - Palau De Les Arts
  • 29.09.2026 - Barcelona, ES - Palau De La Musica
  • 17.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
  • 18.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
  • 21.10.2026 - Stockholm, SE - Cirkus
  • 22.10.2026 - Oslo, NO - Sentrum Scene
  • 26.10.2026 - Helsinki, FI - House Of Culture
  • 27.10.2026 - Tampere, FI - Tampere Hall
  • 29.10.2026 - Tallinn, EE - Alexela Concerthouse

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