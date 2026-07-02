Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Udine

zucchero a udine, la possibile scaletta

Sabato 4 luglio Zucchero salirà sul palco del Bluenergy Stadium, questo l’indirizzo: piazzale Argentina, 3, 33100, Udine. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e iconici. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 21 giugno al concerto di Monaco:

Spirito nel buio

Music in Me

Menta e rosmarino

Sarebbe questo il mondo

Partigiano reggiano

Iruben Me

Facile

Blue

Baila (Sexy Thing)

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Un soffio caldo

Soldati nella mia città

Nella casa c’era

Miserere

Nutbush City Limits

Say It

Honky Tonk Train Blues

Il volo

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Senza una donna (Whitout a Woman)