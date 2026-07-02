Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Brescia

Nelle prossime settimane Emma girerà l’Italia esibendosi in molte città: da Riccione a Follonica passando per Pisa, Catania, Ancona e Pescara fino all’appuntamento conclusivo in scena il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano
Secondo appuntamento del tour estivo di Emma. Dopo lo show in scena all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, il 4 luglio l'artista sarà in concerto a Brescia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della cantautrice: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
emma a brescia, la possibile scaletta
Sabato 4 luglio Emma si esibirà all’Arena Campo Marte per l’appuntamento inserito nel cartellone del Brescia Summer Music 2026. Stando a quando annunciato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la voce di Occhi profondi (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta ufficiale della serata. Come ripreso da Setlist, questi i brani proposti il 14 novembre 2024 al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Pretaporter
- Lacrime
- Iniziamo dalla fine
- Centomila
- Occhi profondi / L’amore non mi basta / Amami / La mia città
- Resta ancora un po’ / Mi parli piano / Pezzo di cuore / Dimentico tutto
- Carne viva
- Indaco / Capelli corti
- Ho voglia di te
- Mezzo mondo
- Ogni volta è così
- Intervallo
- Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore
- Luci blu / Schiena / Quando le canzoni finiranno / Trattengo il fiato / Sarò libera
- Vita lenta
- Amore cane
- Taxi sulla luna
- In Italia
- Hangover
- Sentimentale
- Femme Fatale
- French Riviera
- Apnea
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Dopo lo spettacolo di Brescia, il 10 luglio Emma sarà in concerto a Cervere. Inoltre, nelle prossime settimane la cantautrice girerà l’Italia esibendosi in molte città: da Riccione a Follonica passando per Pisa, Catania, Ancona e Pescara fino all’appuntamento conclusivo in scena il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Ecco il calendario con tutti i dettagli della tournée:
- 4 luglio, Brescia - Brescia Summer Music
- 10 luglio, Cervere - Anima Festival
- 11 luglio, La Spezia - La Spezia Estate Festival
- 15 luglio, Riccione - Riccione Music City
- 16 luglio, Mirano - Mirano Summer Festival
- 18 luglio, Pisa - Pisa Summer Knights
- 19 luglio, Genova - Altraonda Festival
- 24 luglio, Palermo - Dream Pop Fest
- 25 luglio, Catania - Sotto Il Vulcano Fest
- 1° agosto, Ancona - Piazza Cavour
- 2 agosto, Pescara - Zoo Music Fest
- 4 agosto, Follonica - Follonica Summer Nights
- 9 settembre, Milano - Ippodromo Snai San Siro
Nel 2023 Emma ha pubblicato il suo ultimo album Souvenir contenente anche i singoli Mezzo mondo, Taxi sulla Luna con Tony Effe, Amore cane con Lazza e Apnea, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.
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