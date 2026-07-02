Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Brescia

Nelle prossime settimane Emma girerà l’Italia esibendosi in molte città: da Riccione a Follonica passando per Pisa, Catania, Ancona e Pescara fino all’appuntamento conclusivo in scena il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano

Secondo appuntamento del tour estivo di Emma . Dopo lo show in scena all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, il 4 luglio l'artista sarà in concerto a Brescia . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della cantautrice: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

emma a brescia, la possibile scaletta

Sabato 4 luglio Emma si esibirà all’Arena Campo Marte per l’appuntamento inserito nel cartellone del Brescia Summer Music 2026. Stando a quando annunciato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la voce di Occhi profondi (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta ufficiale della serata. Come ripreso da Setlist, questi i brani proposti il 14 novembre 2024 al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Pretaporter

Lacrime

Iniziamo dalla fine

Centomila

Occhi profondi / L’amore non mi basta / Amami / La mia città

Resta ancora un po’ / Mi parli piano / Pezzo di cuore / Dimentico tutto

Carne viva

Indaco / Capelli corti

Ho voglia di te

Mezzo mondo

Ogni volta è così

Intervallo

Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore

Luci blu / Schiena / Quando le canzoni finiranno / Trattengo il fiato / Sarò libera

Vita lenta

Amore cane

Taxi sulla luna

In Italia

Hangover

Sentimentale

Femme Fatale

French Riviera

Apnea