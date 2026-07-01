Sting, la possibile scaletta del concerto a Perugia

Dopo lo show di Perugia, il 31 luglio l’artista sarà in concerto al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa. Nel corso degli anni Sting ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali ben diciassette statuette ai Grammy Awards
Doppio appuntamento live in Italia per Sting. Il 3 luglio il cantautore britannico sarà in concerto all’Arena Santa Giuliana di Perugia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
sting a perugia, la possibile scaletta
Grande attesa per il concerto di Sting. Venerdì 3 luglio l’artista porterà la sua musica sul palco dell’Arena Santa Giuliana, questo l’indirizzo: via Orsini, 06121, Perugia. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani più iconici della carriera con il gruppo The Police e quelli della discografia solista. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 30 giugno al concerto in Norvegia:
- If I Ever Lose My Faith in You
- Englishman in New York
- Every Little Things She Does Is Magic
- Fields of Gold
- Mad About You
- Never Coming Home
- A Thousand Years
- Can’t Stand Losing You
- Brand New Day
- Shape of My Heart
- Wrapped Around Your Finger
- Desert Rose
- Every Breath You Take
- Roxanne
- Fragile
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Dopo lo show di Perugia, il 31 luglio l’artista sarà in concerto al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa. Sting, all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner, è tra i protagonisti indiscussi della scena musicale internazionale. Dopo il successo con il gruppo The Police, nel 1985 l’artista (FOTO) ha pubblicato il suo primo album solista The Dream of the Blue Turtles. Citiamo anche i dischi The Soul Cages, Ten Summoner's Tales e Brand New Day. Per quanto riguarda le canzoni più iconiche della sua lunga carriera, ricordiamo Message in a Bottle, Walking on the Moon, Every Breath You Take, Englishman in New York e Rise & Fall con Craig David. Nel corso degli anni Sting ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali ben diciassette statuette ai Grammy Awards.
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