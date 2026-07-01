John Legend, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nel corso della carriera John Legend ha ricevuto tredici statuette su quaranta nomination ai Grammy Awards. Dopo l’appuntamento di Roma, il cantautore si esibirà nelle città di Lucca, Marostica e Ostuni

Dopo il concerto ad Atene, giovedì 2 luglio il cantautore statunitense porterà la sua musica sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più iconiche. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 2 maggio al concerto di Portsmouth:

Nel 2004 il cantautore, all’anagrafe John Roger Stephens, ha pubblicato il suo primo album Get Lifted contenente anche il singolo Ordinary People. Tra i suoi lavori più popolari troviamo sicuramente Once Again e Love in the Future. Per quanto riguarda i singoli, citiamo All of Me e Love Me Now. Spazio anche alle collaborazioni: da Green Light con André 3000 a Tonight (Best You Ever Had) con Ludacris. Nel corso della carriera John Legend ha ricevuto tredici statuette su quaranta nomination ai Grammy Awards. Dopo l’appuntamento di Roma, John Legend si esibirà nelle città di Lucca, Marostica e Ostuni. Questo il calendario:

5 luglio, Lucca

6 luglio, Marostica

24 luglio, Ostuni