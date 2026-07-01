John Legend, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nel corso della carriera John Legend ha ricevuto tredici statuette su quaranta nomination ai Grammy Awards. Dopo l’appuntamento di Roma, il cantautore si esibirà nelle città di Lucca, Marostica e Ostuni
Il 2 luglio John Legend arriverà a Roma per il primo dei quattro appuntamenti previsti in Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di All of Me: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
john legend a roma, la possibile scaletta
Dopo il concerto ad Atene, giovedì 2 luglio il cantautore statunitense porterà la sua musica sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più iconiche. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 maggio al concerto di Portsmouth:
- Prelude
- Green Light
- Tonight (Best You Ever Had)
- Take My Hand, Precious Lord
- Bridge Over Troubled Water
- Like I’m Gonna Lose You
- Ribbon in the Sky
- Everything Is Everything
- Stay With You
- It Don’t Have to Change
- God Only Knows
- Dancing in the Dark
- Jesus Walks / Never Let Me Down / Encore / Selfish / American Boy / You Don’t Know My Name
- Used to Love U
- Ordinary People
- Wonder Woman
- Redemption Song
- Glory
- Good Morning
- All of Me
- Wild
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- 5 luglio, Lucca
- 6 luglio, Marostica
- 24 luglio, Ostuni
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