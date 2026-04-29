John Legend: "Grato alla musica, che supera ogni confine"

Un tour intimo, una raccolta di storie della sua carriera. Piano, voce e pubblico, per un concerto che diventa esperienza. John Legend torna in Italia con “A Night of Songs & Stories” per quattro date a luglio 2026. Un’occasione per ricordare a tutti il valore della musica, che supera ogni confine e che ricorda che c’è umanità in un mondo così diviso. L'abbiamo incontrato e ci ha raccontato anche il legame che lo unisce all’Italia: "Un paese speciale, non vedo l’ora di tornare. Con me ci sarà anche la mia famiglia"