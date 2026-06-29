Vasco Rossi, la possibile scaletta del concerto a Udine

Nel 2027 Vasco Rossi festeggerà cinquant’anni di carriera con uno spettacolo destinato a entrare nella storia della musica: la più grande residency mai realizzata in Italia. Il rocker sarà protagonista di dieci concerti allo stadio Olimpico di Roma. Show in programma il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno

vasco rossi a udine, la possibile scaletta

Dopo il doppio appuntamento allo stadio del Conero di Ancona, Vasco Rossi ha raccontato sul suo profilo Instagram: "Abbiamo infiammato per due serate consecutive lo stadio del Conero, è stata ancora una volta una sana e scandalosa felicità collettiva! Bisogna rincorrere la gioia, la gioia di vivere, la gioia di essere, la gioia di stare, la gioia di essere presenti in questo momento! Evviva! Grazie Ancona!". Lunedì 29 giugno il rocker saluterà il pubblico con il concerto in programma al Bluenergy Stadium, questo l’indirizzo: piazzale Argentina, 3, 33100, Udine. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrò inizio alle ore 20.45. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici: da Rewind a Vado al massimo passando per Siamo soli, Albachiara, Sally e Vita spericolata. Queste le canzoni eseguite alla prima data della tournée allo stadio Romeo Neri di Rimini:

01. Vado al massimo (1982 album di Ogni volta, Canzone, La noia)

02. Ormai è tardi (Liberi… Liberi, 1989)

03. Fegato, fegato spappolato (Non siamo mica gli americani! 1979)

04. Una nuova canzone per lei (Cosa succede in città, 1985)

05. Bolle di sapone (Cosa succede in città, 1985)

06. Alibi (Colpa d’Alfredo, 1980)

07. Sono ancora in coma (Vado al massimo, 1982)

08. Ciao (C’è chi dice no, 1987)

09. Domani sì, adesso no (Cosa succede in città, 1985)

10. Tango... (della gelosia) (Liberi… Liberi, 1989)

11. Lunedi (C’è chi dice no, 1987)

Interludio

12. Marea (Nessun pericolo… per te, 1996)

13. Siamo soli (Stupido hotel, 2001)

14. Se ti potessi dire (2019)

15. (per quello che ho da fare) Faccio il militare (Non siamo mica gli americani! 1979)

16. Gli spari sopra (1993)

17. C'è chi dice no (1987)

18. Stupendo (Gli spari sopra, 1993)

19. Rewind (Canzoni per me, 1998)

20. Un mondo migliore (2016)

Il Gran finale:

21. La noia (Vado al massimo 1982)

22. Sally (Nessun pericolo… per te, 1996)

23. Siamo solo noi (1981)

24. Vita Spericolata - voce e piano (Bollicine, 1983)

25. Canzone - suonata con la band - (Vado al massimo 1982)

26. Albachiara (Non siamo mica gli americani! 1979)