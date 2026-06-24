Linkin Park, la possibile scaletta del concerto a Firenze

I Linkin Park sono tra i gruppi rock più amati a livello internazionale. Chester Bennington, scomparso nel 2017, ha guidato la formazione per quasi due decenni. Dopo una pausa di alcuni anni, nel 2023 i Linkin Park si sono riformati con la voce di Emily Armstrong. Presenti Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn e Colin Brittain. Venerdì 26 giugno la formazione statunitense sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze
Il 26 giugno i Linkin Park saranno in concerto a Firenze per l’unica data in Italia del 2026. Grande attesa per lo show. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
linkin park a firenze, la possibile scaletta del concerto
A circa un anno di distanza dallo spettacolo all’Ippodromo Snai La Maura per l’appuntamento inserito nel cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola, venerdì 26 giugno il gruppo statunitense sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze. Opening Act: i Phantogram e i Clipse. In attesa dello show, il sito di Live Nation ha pubblicato gli orari della giornata:
- 15:00 - Early Entry
- 15:30 - Apertura porte
- 18:20 - Phantogram
- 19:10 - Clipse
- 20:30 - Linkin Park
Al momento i Linkin Park non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i brani più iconici e quelli tratti dall’ultimo album From Zero uscito nel novembre del 2024. Queste le canzoni proposte al concerto di Milano nel giugno del 2025:
Act 1 – Set Intro A (Castle of Glass)
Somewhere I Belong
Crawling
Cut the Bridge
Lying From You
The Emptiness Machine
Act 2 – “Creation” Interlude (Castle of Glass)
The Catalyst
Burn It Down
Up From the Bottom
Where'd You Go (short)
Waiting for the End
Joe Hahn Solo
Mike Solo (When They Come for Me / Remember the Name)
Two Faced
One Step Closer
Act 3 – “Collapse” transition
Lost
Stained
What I've Done
Act 4 “Kintsugi” transition
Overflow
Numb
In the End
Faint
Act 5 – Encore Intro A (Castle of Glass)
Papercut
A Place for My Head
Heavy Is the Crown
Bleed It Out
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I Linkin Park sono tra i gruppi rock più amati a livello internazionale. Chester Bennington, scomparso nel 2017, ha guidato la formazione per quasi due decenni. Dopo una pausa di alcuni anni, nel 2023 i Linkin Park si sono riformati con la voce di Emily Armstrong. Presenti Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn e Colin Brittain. Nel 2000 il gruppo ha lanciato il suo primo album Hybrid Theory conquistando immediatamente pubblico e critica, tra i loro lavori più popolari troviamo sicuramente Minutes to Midnight, A Thousand Suns e Living Things. Per quanto riguarda i singoli, citiamo In the End, Faint, Numb, What I've Done, Shadow of the Day, Leave Out All the Rest e Burn It Down. Inoltre, il gruppo vanta due vittorie ai Grammy Awards.
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