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Linkin Park, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Matteo Rossini

©Ansa

I Linkin Park sono tra i gruppi rock più amati a livello internazionale. Chester Bennington, scomparso nel 2017, ha guidato la formazione per quasi due decenni. Dopo una pausa di alcuni anni, nel 2023 i Linkin Park si sono riformati con la voce di Emily Armstrong. Presenti Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn e Colin Brittain. Venerdì 26 giugno la formazione statunitense sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze

Il 26 giugno i Linkin Park saranno in concerto a Firenze per l’unica data in Italia del 2026. Grande attesa per lo show. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

linkin park a firenze, la possibile scaletta del concerto

 

A circa un anno di distanza dallo spettacolo all’Ippodromo Snai La Maura per l’appuntamento inserito nel cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola, venerdì 26 giugno il gruppo statunitense sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze. Opening Act: i Phantogram e i Clipse. In attesa dello show, il sito di Live Nation ha pubblicato gli orari della giornata:

  • 15:00 - Early Entry
  • 15:30 - Apertura porte
  • 18:20 - Phantogram
  • 19:10 - Clipse
  • 20:30 - Linkin Park

 

Al momento i Linkin Park non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i brani più iconici e quelli tratti dall’ultimo album From Zero uscito nel novembre del 2024. Queste le canzoni proposte al concerto di Milano nel giugno del 2025:

Act 1 – Set Intro A (Castle of Glass)

Somewhere I Belong

Crawling

Cut the Bridge

Lying From You

The Emptiness Machine

Act 2 – “Creation” Interlude (Castle of Glass)

The Catalyst

Burn It Down

Up From the Bottom

Where'd You Go (short)

Waiting for the End

Joe Hahn Solo

Mike Solo (When They Come for Me / Remember the Name)

Two Faced

One Step Closer

Act 3 – “Collapse” transition

Lost

Stained

What I've Done

Act 4 “Kintsugi” transition

Overflow

Numb

In the End

Faint

Act 5 – Encore Intro A (Castle of Glass)

Papercut

A Place for My Head

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

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I Linkin Park sono tra i gruppi rock più amati a livello internazionale. Chester Bennington, scomparso nel 2017, ha guidato la formazione per quasi due decenni. Dopo una pausa di alcuni anni, nel 2023 i Linkin Park si sono riformati con la voce di Emily Armstrong. Presenti Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn e Colin Brittain. Nel 2000 il gruppo ha lanciato il suo primo album Hybrid Theory conquistando immediatamente pubblico e critica, tra i loro lavori più popolari troviamo sicuramente Minutes to Midnight, A Thousand Suns e Living Things. Per quanto riguarda i singoli, citiamo In the End, Faint, Numb, What I've Done, Shadow of the Day, Leave Out All the Rest e Burn It Down. Inoltre, il gruppo vanta due vittorie ai Grammy Awards.

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