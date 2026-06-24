Linkin Park, la possibile scaletta del concerto a Firenze

I Linkin Park sono tra i gruppi rock più amati a livello internazionale. Chester Bennington, scomparso nel 2017, ha guidato la formazione per quasi due decenni. Dopo una pausa di alcuni anni, nel 2023 i Linkin Park si sono riformati con la voce di Emily Armstrong. Presenti Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn e Colin Brittain. Venerdì 26 giugno la formazione statunitense sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze

A circa un anno di distanza dallo spettacolo all’Ippodromo Snai La Maura per l’appuntamento inserito nel cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola, venerdì 26 giugno il gruppo statunitense sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze. Opening Act: i Phantogram e i Clipse . In attesa dello show, il sito di Live Nation ha pubblicato gli orari della giornata:

I Linkin Park sono tra i gruppi rock più amati a livello internazionale. Chester Bennington, scomparso nel 2017, ha guidato la formazione per quasi due decenni. Dopo una pausa di alcuni anni, nel 2023 i Linkin Park si sono riformati con la voce di Emily Armstrong. Presenti Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn e Colin Brittain. Nel 2000 il gruppo ha lanciato il suo primo album Hybrid Theory conquistando immediatamente pubblico e critica, tra i loro lavori più popolari troviamo sicuramente Minutes to Midnight, A Thousand Suns e Living Things. Per quanto riguarda i singoli, citiamo In the End, Faint, Numb, What I've Done, Shadow of the Day, Leave Out All the Rest e Burn It Down. Inoltre, il gruppo vanta due vittorie ai Grammy Awards.