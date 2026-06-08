Accanto alle immagini del concerto, il film sembra destinato a sviluppare un racconto più ampio che attraversa momenti decisivi della storia recente del gruppo. Dovrebbe infatti ripercorrere il periodo successivo alla scomparsa del cantante Chester Bennington, avvenuta nel 2017, evento che ha segnato profondamente la traiettoria della band. Al momento non sono stati diffusi molti dettagli ufficiali sul progetto

I Linkin Park hanno diffuso un breve teaser trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo) di Unshatter, il nuovo film documentario che accompagnerà il pubblico all’interno di una delle fasi più significative e delicate della storia della formazione statunitense. Sebbene il materiale pubblicato abbia una durata contenuta, le immagini mostrate offrono già alcuni indizi sulla natura del progetto e sugli argomenti che verranno affrontati nel corso del racconto.

L’anteprima, infatti, suggerisce che l’opera non sarà limitata alla documentazione di una singola esibizione dal vivo, ma che adotterà una struttura più ampia, capace di intrecciare momenti concertistici e ricostruzione degli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi anni della carriera della band.

Un film che va oltre il semplice concerto

Uno degli elementi più significativi presenti nel teaser trailer di Unshatter è la comparsa di un ciak cinematografico sul quale figura il titolo provvisorio “LP doc”. Un dettaglio che lascia intendere come il progetto sia stato concepito fin dall’inizio come un documentario vero e proprio e non come una tradizionale registrazione live destinata esclusivamente a immortalare una performance sul palco.

La presenza di questo riferimento rafforza l’idea di un lavoro costruito attorno a una narrazione più articolata, nella quale le immagini del concerto rappresentano soltanto una parte del materiale utilizzato per raccontare una vicenda artistica e umana che si sviluppa lungo più anni.

Joe Hahn alla regia del documentario

A guidare il progetto è stato Joe Hahn, storico DJ dei Linkin Park, che ha assunto il ruolo di regista del film Unshatter. La scelta di affidare la direzione dell’opera a uno dei membri della band conferisce al documentario una prospettiva interna, direttamente legata all’esperienza vissuta dal gruppo nel corso degli eventi raccontati.

Il teaser conferma inoltre che una parte fondamentale del materiale video è stata realizzata durante il concerto tenuto dalla band il 15 novembre 2024 presso l’Allianz Parque di San Paolo, in Brasile. Le immagini registrate in quella occasione costituiranno uno degli assi portanti del film e permetteranno di documentare una delle esibizioni più importanti del nuovo corso della formazione.

Il racconto dopo la scomparsa di Chester Bennington

Secondo quanto emerge dalle prime informazioni disponibili, Unshatter dovrebbe ripercorrere il percorso affrontato dai Linkin Park dopo la morte del loro storico frontman Chester Bennington, avvenuta nel 2017.

La scomparsa del cantante rappresentò un momento cruciale nella storia del gruppo e segnò inevitabilmente il futuro della band. Il documentario Unshatter sembrerebbe dunque intenzionato a raccontare il periodo successivo a quell’evento, seguendo le tappe che hanno accompagnato i membri della formazione nel corso degli anni seguenti.

Più che limitarsi a documentare un concerto, il film appare orientato a ricostruire una fase particolarmente significativa della vicenda dei Linkin Park, mettendo al centro il percorso che ha portato la band a confrontarsi con una nuova realtà dopo la perdita della propria voce storica.

Il ritorno nel 2023 con Emily Armstrong

Tra i temi che dovrebbero occupare uno spazio centrale all’interno di Unshatter figura anche il ritorno del gruppo nel 2023. Il documentario dovrebbe infatti concentrarsi sulla ripresa delle attività della band e sull’avvio di una nuova fase artistica caratterizzata dalla presenza di Emily Armstrong, entrata a far parte del progetto al posto di Chester Bennington.

Le immagini del concerto di San Paolo e il materiale documentaristico sembrano quindi destinati a convergere in un racconto che unisce il presente della band alla ricostruzione degli avvenimenti che hanno preceduto questa nuova fase della sua carriera.

Attesa per ulteriori dettagli

Al momento il teaser rappresenta l’unica anticipazione ufficiale disponibile e non sono stati ancora comunicati ulteriori particolari riguardanti la struttura definitiva del film, la sua durata o le modalità di distribuzione. Tuttavia, le immagini diffuse lasciano intravedere un progetto che punta a raccontare non soltanto un’esibizione dal vivo, ma anche il percorso che ha accompagnato i Linkin Park dalla scomparsa di Chester Bennington fino al ritorno sulle scene con Emily Armstrong.

Per conoscere più a fondo contenuti, impostazione narrativa e calendario del progetto sarà quindi necessario attendere nuove comunicazioni ufficiali, che dovrebbero chiarire in maniera più precisa la portata e gli obiettivi di Unshatter.