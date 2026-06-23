Maroon 5 a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Ippodromo Snai San SiroMusica
Nel corso degli anni i Maroon 5 hanno scalato le classifiche affermandosi come uno dei gruppi di maggior successo della scena musicale internazionale. Ricordiamo anche le tre statuette vinte ai Grammy Awards: Best New Artist e Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocals per Makes Me Wonder e This Love
Il 25 giugno i Maroon 5, guidati da Adam Levine, daranno il via al tour europeo con lo show inserito nel ricco cartellone dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca Cola. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
maroon 5, la possibile scaletta del concerto a milano
Giovedì 25 giugno i Maroon 5 si esibiranno per la prima volta agli I-Days Milano Coca-Cola per l’unico appuntamento italiano della tournée europea. Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram del festival, il concerto del gruppo statunitense avrà inizio alle ore 20.45. Opening act DJ Mailbox. Questi gli orari della giornata:
- 16.30 - Early Entry
- 17.00 - Apertura porte
- 18.00 - DJ set
- 19.00 - DJ Mailbox
- 20.45 - Maroon 5
Al momento i Maroon 5 non hanno rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i loro grandi successi: da This Love a Sugar passando per One More Night, Maps e Animals. Nel corso degli anni i Maroon 5 hanno scalato le classifiche affermandosi come uno dei gruppi di maggior popolarità della scena musicale internazionale. Ricordiamo anche le tre statuette vinte ai Grammy Awards: Best New Artist e Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocals per Makes Me Wonder e This Love.
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Nell’agosto dello scorso anno il gruppo ha publicato il suo ultimo album Love Is Like contenente anche il singolo Priceless in collaborazione con Lisa. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 1° maggio:
- Harder to Breathe
- Lucky Strike
- This Love
- Stereo Hearts
- Animals
- One More Night
- Misery
- Sunday Morning
- Heavy
- Won’t Go Home Without You
- Memories
- She Will Be Loved
- Maps
- Love Somebody
- Don’t Wanna Know
- What Lovers Do
- Makes Me Wonder
- Girls Like You
- Moves Like Jagger
- Payphone
- Sugar
Questo il calendario con gli headliner dei prossimi appuntamenti degli I-DAYS Milano Coca Cola:
- 3 luglio 2026, Florence + The Machine - Ippodromo Snai San Siro
- 5 luglio 2026, FOO FIGHTERS - Ippodromo Snai la Maura
- 6 luglio 2026, System of a Down - Ippodromo Snai la Maura
- 4 settembre 2026, TONYPITONY - Ippodromo Snai San Siro
- 6 settembre 2026, DAVID GUETTA - Ippodromo Snai San Siro
- 10 settembre 2026, A$AP ROCKY - Ippodromo Snai San Siro
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