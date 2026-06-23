Nel corso degli anni i Maroon 5 hanno scalato le classifiche affermandosi come uno dei gruppi di maggior successo della scena musicale internazionale. Ricordiamo anche le tre statuette vinte ai Grammy Awards: Best New Artist e Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocals per Makes Me Wonder e This Love

maroon 5, la possibile scaletta del concerto a milano

Giovedì 25 giugno i Maroon 5 si esibiranno per la prima volta agli I-Days Milano Coca-Cola per l’unico appuntamento italiano della tournée europea. Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram del festival, il concerto del gruppo statunitense avrà inizio alle ore 20.45. Opening act DJ Mailbox. Questi gli orari della giornata:

16.30 - Early Entry

17.00 - Apertura porte

18.00 - DJ set

19.00 - DJ Mailbox

20.45 - Maroon 5

Al momento i Maroon 5 non hanno rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i loro grandi successi: da This Love a Sugar passando per One More Night, Maps e Animals. Nel corso degli anni i Maroon 5 hanno scalato le classifiche affermandosi come uno dei gruppi di maggior popolarità della scena musicale internazionale. Ricordiamo anche le tre statuette vinte ai Grammy Awards: Best New Artist e Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocals per Makes Me Wonder e This Love.