“Sono quasi svenuto, vi dispiace se mi siedo?”. Il 19 giugno, durante il suo concerto a West Valley City, nello Utah, Rod Stewart, 81 anni, è stato soccorso con la maschera per l’ossigeno direttamente sul palco davanti a migliaia di fan. Come riporta il sito TMZ, mentre stava eseguendo una delle sue hit più celebri, Young Turks, il cantante scozzese ha iniziato a camminare con evidenti difficoltà, aggrappandosi agli strumenti musicali e agli oggetti di scena per evitare di cadere. Ha poi segnalato allo staff di avere bisogno di aiuto e, dopo aver ricevuto l’intervento con la mascherina, sostenuto da un lungo e caloroso applauso di incoraggiamento da parte del pubblico, ha ripreso il concerto che aveva brevemente interrotto, cantando seduto su una sedia. Le ragioni del malore sono state attribuite in primis all’altitudine del luogo dell’esibizione, che si trova a circa 1.400 metri sul livello del mare. La particolare condizione avrebbe infatti sfidato il fisico del cantante, che durante il recente tour mondiale aveva già affrontato una serie di problematiche mediche. Nelle ultime settimane, infatti, Stewart aveva dovuto riprogrammare le date di Las Vegas, in Nevada, e aveva annullato all’ultimo minuto lo show di San Diego, in California. Se gli organizzatori avevano ricollegato quest’ultima decisione a una sinusite, il cantante aveva invece addotto la ragione di un’infezione delle vie respiratorie, con conseguente laringite. In ogni caso, appena 24 ore dopo l’annullamento della serata, la rockstar era stata avvistata al Boston Stadium insieme ai figli Aidan e Alastar per assistere alla partita dei Mondiali tra Scozia e Haiti, fatto che aveva sollevato diverse polemiche. Tuttavia, al di là dei singoli episodi, Stewart ha rassicurato i fan sul suo stato di salute: “Sono in forma, ho una folta chioma e riesco a correre i 100 metri in 18 secondi”. L’artista proseguirà quindi il One Last Time Tour, che il 2 luglio arriverà anche in Italia, a Bassano del Grappa. “È l’ultimo tour mondiale”, ha precisato, “ma non ho alcuna intenzione di ritirarmi”.