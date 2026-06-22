Rod Stewart soccorso con la maschera per l'ossigeno a un concerto: "Sto per svenire"Musica
Il 19 giugno, durante il suo show nello Utah, la rockstar ha avuto un malore probabilmente dovuto all'altitudine. Non è il primo incidente che accade durante il tour mondiale, ma l'artista non ha alcuna intenzione di ritirarsi
“Sono quasi svenuto, vi dispiace se mi siedo?”. Il 19 giugno, durante il suo concerto a West Valley City, nello Utah, Rod Stewart, 81 anni, è stato soccorso con la maschera per l’ossigeno direttamente sul palco davanti a migliaia di fan. Come riporta il sito TMZ, mentre stava eseguendo una delle sue hit più celebri, Young Turks, il cantante scozzese ha iniziato a camminare con evidenti difficoltà, aggrappandosi agli strumenti musicali e agli oggetti di scena per evitare di cadere. Ha poi segnalato allo staff di avere bisogno di aiuto e, dopo aver ricevuto l’intervento con la mascherina, sostenuto da un lungo e caloroso applauso di incoraggiamento da parte del pubblico, ha ripreso il concerto che aveva brevemente interrotto, cantando seduto su una sedia. Le ragioni del malore sono state attribuite in primis all’altitudine del luogo dell’esibizione, che si trova a circa 1.400 metri sul livello del mare. La particolare condizione avrebbe infatti sfidato il fisico del cantante, che durante il recente tour mondiale aveva già affrontato una serie di problematiche mediche. Nelle ultime settimane, infatti, Stewart aveva dovuto riprogrammare le date di Las Vegas, in Nevada, e aveva annullato all’ultimo minuto lo show di San Diego, in California. Se gli organizzatori avevano ricollegato quest’ultima decisione a una sinusite, il cantante aveva invece addotto la ragione di un’infezione delle vie respiratorie, con conseguente laringite. In ogni caso, appena 24 ore dopo l’annullamento della serata, la rockstar era stata avvistata al Boston Stadium insieme ai figli Aidan e Alastar per assistere alla partita dei Mondiali tra Scozia e Haiti, fatto che aveva sollevato diverse polemiche. Tuttavia, al di là dei singoli episodi, Stewart ha rassicurato i fan sul suo stato di salute: “Sono in forma, ho una folta chioma e riesco a correre i 100 metri in 18 secondi”. L’artista proseguirà quindi il One Last Time Tour, che il 2 luglio arriverà anche in Italia, a Bassano del Grappa. “È l’ultimo tour mondiale”, ha precisato, “ma non ho alcuna intenzione di ritirarmi”.
DAL GRAMMY AWARD AL TITOLO DI "SIR" RICEVUTO DALLA REGINA ELISABETTA II
Nato il 10 gennaio 1945 a Londra, Rod Stewart è uno degli artisti rock di maggior successo di tutti i tempi e vanta la vendita di oltre 120 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera pluridecennale, l’artista ha conquistato per 11 volte la vetta della classifica britannica degli album più venduti ed è entrato 26 volte nella top ten dei singoli. Ha inoltre replicato il successo negli Stati Uniti, con 16 brani entrati nei primi 10 posti della classifica Billboard Hot 100, quattro dei quali al primo posto. Grazie all’esibizione a Copacabana, in Brasile, nella notte di San Silvestro del 1994, il cantautore è poi entrato nel Guinness dei Primati per il più grande concerto gratuito della storia. Nel 2005 ha vinto un Grammy Award nella categoria Miglior album pop vocale tradizione per il disco Stardust...The Great American Songbook Volume III, mentre tra gli altri riconoscimenti nel 2025 ha conquistato un American Music Award alla carriera. È inoltre entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, rispettivamente nel 1994 come artista solista e nel 2012 come membro dei Faces. Dal 2005 il suo nome è anche scritto sulla Hollywood Walk of Fame, mentre nel 2007 a Buckingham Palace è stato nominato Commendatore dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico per i meriti e il contributo dati alla musica e nel 2016 è stato insignito del titolo di Sir dalla regina Elisabetta II.
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