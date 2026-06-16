Iron Maiden a Milano, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Gli Iron Maiden sono tra i gruppi heavy metal di maggior successo al mondo. Tra i loro album più famosi troviamo The Number of the Beast, Seventh Son of a Seventh Son e The Final Frontier. Per quanto riguarda i brani, citiamo Run to the Hills, The Trooper e Can I Play with Madness. Dopo il concerto di Milano, gli Iron Maiden proseguiranno la tournée con altri appuntamenti in Europa: dalla Francia al Portogallo passando per la Norvegia e la Spagna

Mercoledì 17 giugno la formazione britannica sarà a Milano per l'unica data italiana del Run For Your Lives World Tour . Il gruppo, guidato dalla voce di Bruce Dickinson, si esibirà allo stadio San Siro . Stando a quanto comunicato dal sito di VivaTicket , il concerto avrà inizio alle ore 20.50 . Apertura affidata ai Trivium , sul palco alle ore 19.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani eseguiti il 10 giugno al concerto di Amsterdam:

Dopo lo show di Milano, gli Iron Maiden proseguiranno la tournée con altri appuntamenti in Europa: dalla Francia al Portogallo passando per la Norvegia e la Spagna. Questo il calendario completo dei prossimi concerti del gruppo britannico:

19 giugno 2026 - Clisson, FRANCIA - Hellfest

22 giugno 2026 - Parigi, FRANCIA - Paris La Défense Arena

24 giugno 2026 - Copenhagen, DANIMARCA – Copenhell

25 giugno 2026 - Oslo, NORVEGIA – Tons of Rock

28 giugno 2026 - Lione - Décines, FRANCIA - Stadio Groupama

29 giugno 2026 - Antwerp, BELGIO – Live is Live

02 luglio 2026 - Viveiro, SPAGNA – Resurrection Fest

04 luglio 2026 - Cartagena, SPAGNA – Rock Imperiu

07 luglio 2026 - Lisbona, PORTOGALLO - Estádio da Luz

11 luglio 2026 - Knebworth, INGHILTERRA – Eddfest

Gli Iron Maiden sono tra i gruppi heavy metal di maggior successo al mondo. Tra i loro album più famosi troviamo The Number of the Beast, Seventh Son of a Seventh Son e The Final Frontier. Per quanto riguarda i brani, citiamo Run to the Hills, The Trooper e Can I Play with Madness. Nel corso degli anni il gruppo è stato protagonista di numerose tournée in giro per il mondo. Inoltre, gli Iron Maiden hanno trionfato come Best British Live Act ai BRIT Awards 2009 e nella categoria Best Metal Performance ai Grammy Awards 2011.