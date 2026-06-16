Iron Maiden a Milano, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Gli Iron Maiden sono tra i gruppi heavy metal di maggior successo al mondo. Tra i loro album più famosi troviamo The Number of the Beast, Seventh Son of a Seventh Son e The Final Frontier. Per quanto riguarda i brani, citiamo Run to the Hills, The Trooper e Can I Play with Madness. Dopo il concerto di Milano, gli Iron Maiden proseguiranno la tournée con altri appuntamenti in Europa: dalla Francia al Portogallo passando per la Norvegia e la Spagna
Gli Iron Maiden ripercorreranno cinquant’anni di carriera nel grande show in programma allo stadio San Siro. Il 17 giugno il gruppo heavy metal sarà in concerto a Milano, ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
iron maiden a milano, la possibile scaletta
Mercoledì 17 giugno la formazione britannica sarà a Milano per l'unica data italiana del Run For Your Lives World Tour. Il gruppo, guidato dalla voce di Bruce Dickinson, si esibirà allo stadio San Siro. Stando a quanto comunicato dal sito di VivaTicket, il concerto avrà inizio alle ore 20.50. Apertura affidata ai Trivium, sul palco alle ore 19.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 giugno al concerto di Amsterdam:
- Murders in the Rue Morgue
- Wrathchild
- Killers
- Phantom of the Opera
- The Number of the Beast
- Infinite Dreams
- Powerslave
- 2 Minutes to Midnight
- Rime of the Ancient Mariner
- Run to the Hills
- Seventh Son of a Seventh Son
- The Trooper
- Hallowed Be Thy Name
- Iron Maiden
- Aces High
- Fear of the Dark
- Wasted Years
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Dopo lo show di Milano, gli Iron Maiden proseguiranno la tournée con altri appuntamenti in Europa: dalla Francia al Portogallo passando per la Norvegia e la Spagna. Questo il calendario completo dei prossimi concerti del gruppo britannico:
- 19 giugno 2026 - Clisson, FRANCIA - Hellfest
- 22 giugno 2026 - Parigi, FRANCIA - Paris La Défense Arena
- 24 giugno 2026 - Copenhagen, DANIMARCA – Copenhell
- 25 giugno 2026 - Oslo, NORVEGIA – Tons of Rock
- 28 giugno 2026 - Lione - Décines, FRANCIA - Stadio Groupama
- 29 giugno 2026 - Antwerp, BELGIO – Live is Live
- 02 luglio 2026 - Viveiro, SPAGNA – Resurrection Fest
- 04 luglio 2026 - Cartagena, SPAGNA – Rock Imperiu
- 07 luglio 2026 - Lisbona, PORTOGALLO - Estádio da Luz
- 11 luglio 2026 - Knebworth, INGHILTERRA – Eddfest
Gli Iron Maiden sono tra i gruppi heavy metal di maggior successo al mondo. Tra i loro album più famosi troviamo The Number of the Beast, Seventh Son of a Seventh Son e The Final Frontier. Per quanto riguarda i brani, citiamo Run to the Hills, The Trooper e Can I Play with Madness. Nel corso degli anni il gruppo è stato protagonista di numerose tournée in giro per il mondo. Inoltre, gli Iron Maiden hanno trionfato come Best British Live Act ai BRIT Awards 2009 e nella categoria Best Metal Performance ai Grammy Awards 2011.
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