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Musica

Pedro Sampaio al Milano Latin Festival: "Abbracciate un amico e saltate!"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
UFO Network

 

Il tour mondiale e la data al Milano Latin Festival. La cultura brasiliana, ricca di storia e musica. La voglia di far divertire soprattutto oggi e la volontà di farlo con tanta gente, perché insieme è più bello. L’amicizia con Anitta. Il baile funk e il suo amato Brasile che, con le sue tantissime sfumature musicali, cerca di far conoscere in tutto il mondo: abbiamo incontrato Pedro Sampaio, DJ, produttore discografico e cantante. Che ha un bellissimo mantra: “Abbracciate un amico e saltate!”

 

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