Venerdì 12 giugno Luciano Ligabue sarà in concerto allo stadio Olimpico. Il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci sono notti che iniziano molto prima del tramonto. Roma. Ancora poche ore. Poi sarà tutto vero”. Dopo lo spettacolo di Roma, il cantautore farà tappa all’Allianz Stadium di Torino e allo stadio San Siro di Milano.