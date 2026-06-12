Dopo i quattro spettacoli negli stadi, Luciano Ligabue continuerà il tour “Certe Notti 2026” con una serie di appuntamenti live in programma nei mesi di settembre e ottobre
Venerdì 12 giugno Luciano Ligabue sarà in concerto allo stadio Olimpico. Il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci sono notti che iniziano molto prima del tramonto. Roma. Ancora poche ore. Poi sarà tutto vero”. Dopo lo spettacolo di Roma, il cantautore farà tappa all’Allianz Stadium di Torino e allo stadio San Siro di Milano.
luciano ligabue a roma, la possibile scaletta
Dopo la data zero allo stadio comunale di Bibione, Luciano Ligabue arriverà a Roma per uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. Il cantautore sarà protagonista di un grande concerto allo stadio Olimpico. Come comunicato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nei prossimi giorni il cantautore concluderà la tournée con i concerti in programma il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo stadio San Siro di Milano. Al momento la voce di Questa è la mia vita non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi grandi successi: da Happy Hour a Urlando contro il cielo passando per Piccola stella senza cielo. Queste le canzoni eseguite al concerto del 6 maggio all’Unipol Dome di Milano:
- BALLIAMO SUL MONDO
- MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
- SARÀ UN BEL SOUVENIR
- TI SENTO
- L’ODORE DEL SESSO
- VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
- VOGLIO VOLERE
- LAMBRUSCO E POP CORN
- I RAGAZZI SONO IN GIRO
- UNA VITA DA MEDIANO
- NESSUNO È DI QUALCUNO
- OSPITE FIORELLA MANNOIA
- ERI BELLISSIMA
- QUESTA È LA MIA VITA
- SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
- SULLA MIA STRADA
- NON È TEMPO PER NOI
- PICCOLA STELLA SENZA CIELO
- LEGGERO
- QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
- HAPPY HOUR
- TRA PALCO E REALTA’
- URLANDO CONTRO IL CIELO
- CERTE NOTTI
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Dopo i quattro spettacoli negli stadi, Luciano Ligabue continuerà il tour “Certe Notti 2026” con una serie di appuntamenti in programma nei mesi di settembre e ottobre. Il cantautore porterà la sua musica in numerose città: da Verona ad Ancona passando per Padova, Livorno, Messina e Bari. Questo il calendario completo:
- 12 settembre - JESOLO - Palazzo del Turismo
- 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
- 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
- 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
- 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
Nel corso degli anni Luciano Ligabue è stato protagonista di numerosi appuntamenti entrati nella storia della musica italiana, tra questi il celebre concerto di Campovolo nel settembre del 2005. In occasione del trentesimo anniversario dell’album Buon compleanno Elvis, nel giugno dello scorso anno l’artista è tornato a Reggio Emilia per un concerto da 100.000 spettatori.
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