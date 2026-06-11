Stacey Tang, Co-President della RCA Records presso Sony Music UK e chiamata a presiedere il comitato dei BRIT, ha commentato: “C’è stata un'energia incredibile intorno allo show del 2026, in tutta la città, nell'industria e tra i fan ovunque. Sono entusiasta di poter costruire quel successo globale insieme a un team brillante"

La produzione dei BRIT Awards ha annunciato la data della cerimonia di premiazione del prossimo anno. La nuova edizione del celebre appuntamento musicale si svolgerà sabato 27 febbraio sul palco dell’arena Co-op Live di Manchester. Massimo riserbo sul nome del conduttore e sui performer. Attualmente Robbie Williams detiene il record di vittorie con ben tredici statuette.

Stacey Tang, Co-President della RCA Records presso Sony Music UK e chiamata a presiedere il comitato dei BRIT, ha commentato: “C’è stata un'energia incredibile intorno allo show del 2026, in tutta la città, nell'industria e tra i fan ovunque. Sono entusiasta di poter costruire quel successo globale insieme a un team brillante, spingendo lo show oltre i limiti della creatività continuando a celebrare gli artisti, la cultura e le comunità che rendono la musica britannica ciò che è”. Nessuna notizia sul conduttore e sui performer. Grande attesa anche per le nomination.

Dopo aver ospitato l’evento nel febbraio di quest'anno, nel 2027 l’arena Co-op Live di Manchester sarà nuovamente la casa dei celebri BRIT Awards. La produzione dell’evento ha rivelato che la cerimonia di premiazione si svolgerà nella serata di sabato 27 febbraio.

La consigliera Bev Craig, leader del Consiglio comunale di Manchester, ha dichiarato: "I BRIT Awards di quest'anno a Manchester sono stati un enorme successo, con una portata globale e un impatto locale considerevole, e siamo entusiasti e pronti a contribuire a rendere il 2027 l'anno migliore di sempre per i BRIT Awards!”. Craig ha aggiunto: “L'impatto degli Awards si è sentito in tutta l’area cittadina”.

Nel corso degli anni i BRIT Awards hanno regalato momenti di grande spettacolo con esibizioni entrate nella storia della musica, tra i performer Madonna, Michael Jackson, le Spice Girls, le Little Mix, Raye e Adele. Per quanto riguarda le vittorie, Robbie Williams detiene il record di statuette con ben tredici premi. Subito dopo la voce di Set Fire to the Rain con dodici riconoscimenti, medaglia di bronzo per i Coldplay a quota nove. Tra gli artisti più premiati troviamo anche Ed Sheeran, Dua Lipa (FOTO), gli Oasis, Annie Lennox e Sam Fender.