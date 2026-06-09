Nelle prossime settimane Luciano Ligabue proseguirà la tournée con gli appuntamenti live in programma il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo stadio San Siro di Milano

Dopo la data zero allo stadio comunale di Bibione, il 12 giugno Luciano Ligabue sarà in concerto a Roma . Annunciato anche l’allestimento del Ligavillage, aperto a partire dalle ore 17.00. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

luciano ligabue a roma, la possibile scaletta

Il 5 giugno Luciano Ligabue ha ufficialmente dato il via alla nuova serie di concerti con lo spettacolo in scena a Bibione. Ora, grande attesa per il concerto in programma allo stadio Olimpico di Roma. Come comunicato dal profilo Instagram del cantautore, il 12 giugno sarà presente anche il LigaVillage, situato nell’area adiacente allo stadio. Aperto dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito. Lo spazio permetterà di tuffarsi all’interno del mondo del cantautore con numerose esperienze, come talk, tributi e una mostra.

Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, Luciano Ligabue darà il via al concerto alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata, attese le sue canzoni più amate. Questi i brani eseguiti al concerto del 6 maggio all’Unipol Dome di Milano:

BALLIAMO SUL MONDO

MARLON BRANDO È SEMPRE LUI

SARÀ UN BEL SOUVENIR

TI SENTO

L’ODORE DEL SESSO

VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI

VOGLIO VOLERE

LAMBRUSCO E POP CORN

I RAGAZZI SONO IN GIRO

UNA VITA DA MEDIANO

NESSUNO È DI QUALCUNO

OSPITE FIORELLA MANNOIA

ERI BELLISSIMA

QUESTA È LA MIA VITA

SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI

SULLA MIA STRADA

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

LEGGERO

QUELLA CHE NON SEI CON EMMA

HAPPY HOUR

TRA PALCO E REALTA’

URLANDO CONTRO IL CIELO

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