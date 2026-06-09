Nelle prossime settimane Luciano Ligabue proseguirà la tournée con gli appuntamenti live in programma il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo stadio San Siro di Milano
Dopo la data zero allo stadio comunale di Bibione, il 12 giugno Luciano Ligabue sarà in concerto a Roma. Annunciato anche l’allestimento del Ligavillage, aperto a partire dalle ore 17.00. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
luciano ligabue a roma, la possibile scaletta
Il 5 giugno Luciano Ligabue ha ufficialmente dato il via alla nuova serie di concerti con lo spettacolo in scena a Bibione. Ora, grande attesa per il concerto in programma allo stadio Olimpico di Roma. Come comunicato dal profilo Instagram del cantautore, il 12 giugno sarà presente anche il LigaVillage, situato nell’area adiacente allo stadio. Aperto dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito. Lo spazio permetterà di tuffarsi all’interno del mondo del cantautore con numerose esperienze, come talk, tributi e una mostra.
Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, Luciano Ligabue darà il via al concerto alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata, attese le sue canzoni più amate. Questi i brani eseguiti al concerto del 6 maggio all’Unipol Dome di Milano:
- BALLIAMO SUL MONDO
- MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
- SARÀ UN BEL SOUVENIR
- TI SENTO
- L’ODORE DEL SESSO
- VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
- VOGLIO VOLERE
- LAMBRUSCO E POP CORN
- I RAGAZZI SONO IN GIRO
- UNA VITA DA MEDIANO
- NESSUNO È DI QUALCUNO
- OSPITE FIORELLA MANNOIA
- ERI BELLISSIMA
- QUESTA È LA MIA VITA
- SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
- SULLA MIA STRADA
- NON È TEMPO PER NOI
- PICCOLA STELLA SENZA CIELO
- LEGGERO
- QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
- HAPPY HOUR
- TRA PALCO E REALTA’
- URLANDO CONTRO IL CIELO
- CERTE NOTTI
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A giugno l’artista proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma all’Allianz Stadium di Torino e allo stadio San Siro di Milano. Inoltre, come annunciato durante il concerto di Bibione, Luciano Ligabue ha aggiunto un appuntamento alla tournée nei palazzetti con lo show in programma il 12 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo. Ecco il calendario completo con tutti i prossimi concerti del cantautore:
- 17 giugno – TORINO – Allianz Stadium
- 20 giugno – MILANO – Stadio San Siro
- 12 settembre - JESOLO - Palazzo del Turismo
- 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
- 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
- 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
- 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
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