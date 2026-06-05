Dopo i dieci appuntamenti alla Reggia di Caserta, il 14 novembre il cantautore darà il via al nuovo tour nei palazzetti. Previsti concerti in otto città: Roma, Bologna, Bergamo, Padova, Reggio Calabria, Bari, Firenze e infine Torino
Dopo il successo della tournée nei palazzetti, il cantautore sarà protagonista di dieci concerti nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli di Gigi D'Alessio: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gigi d’Alessio alla reggia di caserta, la possibile scaletta dei concerti
Da lunedì 8 a domenica 21 giugno Gigi D’Alessio sarà in concerto in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta, per dieci appuntamenti live. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Come riportato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Firenze nel dicembre del 2024:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amur
- Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule
Queste tutte le date degli attesi concerti di Gigi D’Alessio alla Reggia di Caserta:
- lunedì 8 giugno
- martedì 9 giugno
- giovedì 11 giugno
- venerdì 12 giugno
- domenica 14 giugno
- martedì 16 giugno
- mercoledì 17 giugno
- giovedì 18 giugno
- sabato 20 giugno
- domenica 21 giugno
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Il 14 novembre il cantautore darà il via al nuovo tour nei palazzetti. Previsti appuntamenti in otto città: Roma, Bologna, Bergamo, Padova, Reggio Calabria, Bari, Firenze e infine Torino. Ecco il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 14/11 ROMA - Palazzo dello Sport
- 15/11 BOLOGNA - Unipol Arena
- 25/11 BERGAMO - Choruslife Arena
- 27/11 PADOVA - Kioene Arena
- 04/12 REGGIO CALABRIA - PalaCalafiore
- 07/12 BARI - PalaFlorio
- 19/12 FIRENZE - Nelson Mandela Forum
- 23/12 TORINO - Inalpi Arena **precedentemente prevista al 26/03/2026
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