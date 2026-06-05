gigi d’Alessio alla reggia di caserta, la possibile scaletta dei concerti

Da lunedì 8 a domenica 21 giugno Gigi D’Alessio sarà in concerto in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta, per dieci appuntamenti live. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Come riportato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Firenze nel dicembre del 2024:

Vivi

Non mollare mai 2024

‘O posto d’Annare’

Un cuore ce l’hai

La donna che vorrei

Un nuovo bacio

Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia

Senza tuccà

Quanti amori

Te voglio bene ancora

Spiegami cherè

Nu dispietto

Si te sapesse dicere

Un cuore malato 2024

Non dirgli mai

Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà

Assaje

Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora

Io vorrei

Fra

Primo appuntamento

Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è

Di Notte, Annarè

Una magica storia d’amore

Miele

Como suena el corazón

Mon amur

Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule

Queste tutte le date degli attesi concerti di Gigi D’Alessio alla Reggia di Caserta:

lunedì 8 giugno

martedì 9 giugno

giovedì 11 giugno

venerdì 12 giugno

domenica 14 giugno

martedì 16 giugno

mercoledì 17 giugno

giovedì 18 giugno

sabato 20 giugno

domenica 21 giugno