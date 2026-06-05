Maltempo, comunicazione frammentata e non tempestiva, persone bloccate sotto la pioggia ferme davanti all’entrata dei palchi principali. Poi l’avviso (via social, quando i cellulari non avevano campo) della cancellazione dei concerti serali. Per poi rettificare (via Instagram) e poi cancellare di nuovo: il primo giorno del Primavera Sound è da dimenticare. Ma questi errori, da un contesto come questo, non sono accettabili

Partiamo da un presupposto: il Primavera Sound è alla sua ventiquattresima edizione, e nel corso degli anni, ha dovuto affrontare criticità che, in festival di grandi entità, succedono. E vengono gestite. La pioggia è sicuramente uno di questi elementi critici, ma può accadere una giornata di maltempo. Importante: gli organizzatori del Festival di Barcellona già sapevano che il primo giorno di questa edizione sarebbe stato caratterizzato da rovesci copiosi, ma gestibili. Tanto che le pagine social avevano avvisato i presenti di indossare determinate scarpe, portare una giacca, un ombrello e prevenire ogni difficoltà. Sì: social media del Primavera, strumento di comunicazione che funziona molto bene nei giorni dei Festival.

I concerti iniziano regolarmente, poi la pioggia (e il caos dell'organizzazione)

Ma andiamo con ordine. I primi concerti della giornata iniziano regolarmente, compreso quello dei Geese di Cameron Winter, attesissimo e seguitissimo. Intorno alle venti, però, inizia la prima pioggia, che si intensifica intorno alle venti e trenta: sono tantissimi i colleghi che arrivano di corsa nella tenda stampa per ripararsi anche dal vento che, insieme alla pioggia, inizia a farsi sentire. E qui iniziano i primi problemi: intorno alle ventuno due addetti alla sicurezza irrompono nella sala stampa e ci chiedono, in spagnolo, di uscire. Non vengono date spiegazioni, solo l’obbligo di uscire subito. C’è chi dice che ci spostano in una tenda di cemento, ma nessuno sa dove. Noi usciamo, e iniziamo a camminare verso la fine dell’area che comprende i due palchi principali, le cui uscite vengono bloccate. Insieme a noi migliaia di persone, che non sanno dove andare.

Le comunicazioni date sui social (con telefoni senza campo)

Alcuni addetti alla sicurezza danno indicazioni di uscire, sempre e solo in spagnolo. Poco dopo il primo messaggio su uno dei maxi schermi del palco Revolut: i concerti sono cancellati per maltempo. Nel frattempo centinaia di persone si assiepano sotto una piccola tettoia, mentre piove a dirotto e non ci sono altre indicazioni. Poco dopo sento un ragazzo accanto a me che dice: “Il Primavera ha annullato il concerto dei Massive Attack, c’è scritto su Instagram”. Incredula, prendo il mio telefono, che non ha campo. Come me, migliaia di ragazzi e ragazze. Ad un certo punto iniziamo a spostarci verso l’uscita: immaginatevi una massa di gente, sotto la pioggia, che prova a ripararsi senza risultato. Con addetti alla sicurezza che non davano informazioni, ma solo direzioni. E intanto non si capiva dove fossero le uscite di sicurezza. Il flusso di persone le trova, e iniziamo a defluire verso la città. C’è chi prova a ripararsi nei bar vicini al Primavera, chi cerca un taxi (senza risultato, sempre perché pioveva a dirotto e tutti volevano, giustamente, ripararsi o tornare a casa).