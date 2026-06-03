Luciano Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Bibione

Dopo lo show allo stadio comunale di Bibione, il 12 giugno il cantautore sarà sul palco dello stadio Olimpico di Roma. In seguito, l’artista concluderà la tournée con gli ultimi due appuntamenti live in programma il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo stadio San Siro di Milano

luciano ligabue a bibione, la possibile scaletta

Dopo il concerto inaugurale dell’Unipol Dome a Milano e il tour europeo, venerdì 5 giugno il rocker porterà la sua musica sul palco dello stadio comunale di Bibione, questo l’indirizzo: via Timavo, 10, 30020, Bibione, Venezia. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Il cantautore ha condiviso una foto del palco sul suo profilo Instagram da oltre 900.000 follower. Al momento Luciano Ligabue non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari. Queste le canzoni eseguite il 6 maggio al concerto di Milano:

BALLIAMO SUL MONDO

MARLON BRANDO È SEMPRE LUI

SARÀ UN BEL SOUVENIR

TI SENTO

L’ODORE DEL SESSO

VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI

VOGLIO VOLERE

LAMBRUSCO E POP CORN

I RAGAZZI SONO IN GIRO

UNA VITA DA MEDIANO

NESSUNO È DI QUALCUNO

OSPITE FIORELLA MANNOIA

ERI BELLISSIMA

QUESTA È LA MIA VITA

SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI

SULLA MIA STRADA

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

LEGGERO

QUELLA CHE NON SEI CON EMMA

HAPPY HOUR

TRA PALCO E REALTA’

URLANDO CONTRO IL CIELO

CERTE NOTTI