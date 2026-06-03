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Luciano Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Bibione

Musica

Matteo Rossini

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Dopo lo show allo stadio comunale di Bibione, il 12 giugno il cantautore sarà sul palco dello stadio Olimpico di Roma. In seguito, l’artista concluderà la tournée con gli ultimi due appuntamenti live in programma il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo stadio San Siro di Milano

Il 5 giugno Luciano Ligabue sarà protagonista del primo dei quattro appuntamenti live negli stadi in programma nel 2026. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo in scena a Bibione: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

luciano ligabue a bibione, la possibile scaletta

Dopo il concerto inaugurale dell’Unipol Dome a Milano e il tour europeo, venerdì 5 giugno il rocker porterà la sua musica sul palco dello stadio comunale di Bibione, questo l’indirizzo: via Timavo, 10, 30020, Bibione, Venezia. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Il cantautore ha condiviso una foto del palco sul suo profilo Instagram da oltre 900.000 follower. Al momento Luciano Ligabue non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari. Queste le canzoni eseguite il 6 maggio al concerto di Milano:

  • BALLIAMO SUL MONDO
  • MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
  • SARÀ UN BEL SOUVENIR
  • TI SENTO
  • L’ODORE DEL SESSO
  • VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
  • VOGLIO VOLERE
  • LAMBRUSCO E POP CORN
  • I RAGAZZI SONO IN GIRO
  • UNA VITA DA MEDIANO
  • NESSUNO È DI QUALCUNO
  • OSPITE FIORELLA MANNOIA
  • ERI BELLISSIMA
  • QUESTA È LA MIA VITA
  • SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
  • SULLA MIA STRADA
  • NON È TEMPO PER NOI
  • PICCOLA STELLA SENZA CIELO
  • LEGGERO
  • QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
  • HAPPY HOUR
  • TRA PALCO E REALTA’
  • URLANDO CONTRO IL CIELO
  • CERTE NOTTI

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Dopo lo show allo stadio comunale di Bibione, il 12 giugno il cantautore sarà sul palco dello stadio Olimpico di Roma. In seguito, l’artista concluderà la tournée con gli ultimi due appuntamenti live in programma il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo stadio San Siro di Milano.

 

A settembre Luciano Ligabue aprirà il nuovo tour nei palazzetti con uno speciale appuntamento all’Arena di Verona. Previsti concerti in numerose città italiane: da Padova ad Ancona passando per Genova, Livorno, Messina ed Eboli. Ecco il calendario completo con tutti i prossimi appuntamenti in programma:

  • 12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico
  • 17 giugno – TORINO – Allianz Stadium
  • 20 giugno – MILANO – Stadio San Siro
  • 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
  • 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
  • 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
  • 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
  • 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
  • 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
  • 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
  • 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
  • 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
  • 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
  • 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
  • 18 ottobre – BARI – Palaflorio
  • 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
  • 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome

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