Esce oggi, venerdì 29 maggio 2026, il nuovo singolo che unisce DJ Jad, Wlady e Shorty Shok: una canzone estiva che ribalta gli stereotipi della stagione, trasformando il caldo in una forza narrativa che amplifica desiderio, crisi di coppia e contraddizioni contemporanee. Un racconto pop-rap ironico e disilluso, lontano dalla cartolina balneare. L'INTERVISTA

Il brano (che potete ascoltare in fondo a questo articolo) osserva la stagione come una condizione ambivalente: da un lato desiderio e libertà, dall’altro tensione, nervosismo e fragilità che emergono proprio quando le difese si abbassano. In questo equilibrio instabile, il sole non è semplice sfondo ma elemento attivo del racconto, un acceleratore che rende più evidenti le crepe nei rapporti e le contraddizioni del presente.

L’estate, nella musica pop contemporanea, è quasi sempre costruita come una parentesi di leggerezza: spiagge, libertà, amori lampo e produzioni pensate per accompagnare la stagione senza attriti. Colpa del Sole, il nuovo singolo di DJ Jad , Wlady e Shorty Shok, si muove in direzione opposta, scegliendo di raccontare un’estate meno levigata e più instabile, in cui il caldo diventa un fattore che altera dinamiche emotive, relazioni e percezioni quotidiane.

Approfondimento Dj Jad e Wlady: Tonight mon amour, con Katia Ricciarelli e Il Cile

La scrittura del brano si muove su un registro leggero ma osservativo, costruendo un mosaico di immagini quotidiane e riferimenti pop che trasformano la canzone in una piccola commedia sentimentale contemporanea. Dentro questo equilibrio convivono ironia e realtà sociale, con accenni alla vita digitale e alla fragilità delle relazioni moderne, dove anche la connessione continua non garantisce stabilità emotiva. Il risultato è un’estate raccontata senza idealizzazioni, più vicina all’esperienza reale che alla sua rappresentazione patinata.

In Colpa del Sole la stagione estiva viene reinterpretata come una lente attraverso cui leggere comportamenti e dinamiche relazionali. Il caldo non è soltanto una condizione atmosferica, ma una scusa narrativa che giustifica e amplifica ciò che normalmente resterebbe sotto controllo: attrazioni improvvise, crisi di coppia, insofferenze quotidiane e desideri che emergono senza filtri. Il risultato è un racconto che ribalta l’immaginario classico dell’estate, sostituendo alla spensieratezza una forma di lucidità ironica.

Intervista DJ Jad, Wlady e Shorty Shok

Com’è nata Colpa del Sole e quando avete capito che il pezzo funzionava davvero?

“Colpa del Sole è nata in modo molto spontaneo. Volevamo raccontare quelle estati in cui tutto sembra amplificato: emozioni, litigi, voglia di leggerezza. Abbiamo capito che il pezzo aveva qualcosa di speciale quando, già dai primi ascolti in studio, restava in testa senza sforzo ma allo stesso tempo raccontava qualcosa di vero.”

Perché avete scelto di raccontare un’estate più caotica e meno patinata?

“Ci interessava raccontare l’estate vera: quella fatta di incomprensioni, gelosie, notti infinite e situazioni assurde. È più autentica e, secondo noi, anche più vicina alle persone.”

Quanto c’è di reale nelle crisi di coppia raccontate nel brano?

“C’è parecchia realtà, anche se ovviamente tutto viene romanzato e trasformato in musica. Ognuno di noi ha vissuto o visto dinamiche simili. Il bello è che il pezzo non punta il dito: racconta semplicemente quanto oggi sia facile perdersi anche quando ci si vuole bene.”

Come avete bilanciato ironia e temi sentimentali senza risultare banali?

“Abbiamo cercato di parlare di emozioni vere senza prenderci troppo sul serio. L’ironia serve proprio a rendere il racconto più umano. Quando riesci a sorridere anche delle delusioni, il messaggio arriva meglio e diventa più universale.”

Cosa ha portato ciascuno di voi, artisticamente, dentro questo singolo?

“Ognuno ha portato il proprio mondo. DJ Jad ha dato quell’attitudine iconica e riconoscibile, Wlady ha lavorato tantissimo sull’energia e sulla produzione, mentre Shorty Shok ha aggiunto un linguaggio più contemporaneo e diretto. L’unione di queste differenze ha creato un equilibrio interessante.”

Quanto è stato naturale lavorare insieme nonostante percorsi così diversi?

“Molto naturale, proprio perché veniamo da esperienze diverse. Quando c’è rispetto artistico reciproco, le differenze diventano un valore aggiunto. Nessuno ha cercato di snaturarsi: abbiamo trovato un punto comune mantenendo le nostre identità.”

“L’amore non finisce, ha solo finito i giga”: come nasce una frase così attuale?

“In realtà nasce quasi per gioco, da una frase meme che girava online. Ci ha fatto sorridere perché dentro quell’ironia c’era anche una verità molto contemporanea: oggi spesso i rapporti passano attraverso notifiche, chat. Ci sembrava il modo perfetto per raccontare in maniera leggera, ma anche molto attuale, come sono cambiate le relazioni.”

Pensate che oggi le relazioni siano più fragili anche per colpa della connessione continua?

“Sì, in gran parte sì. Siamo sempre più connessi e sempre meno presenti. Oggi basta un messaggio ignorato o una storia sui social interpretata male per creare distanza. La tecnologia aiuta tantissimo, ma complica i rapporti che sono già delicati.”

Musicalmente, che tipo di energia volevate trasmettere con Colpa del Sole?

“Volevamo un’energia estiva ma non superficiale. Un pezzo che facesse muovere la testa e allo stesso tempo lasciasse qualcosa nel testo. C’è ritmo, leggerezza e ironia, ma anche quella malinconia nascosta che spesso accompagna certe estati.”

Cosa dobbiamo aspettarci dal videoclip e dai cameo annunciati?

“Sarà un video pieno di situazioni assurde e riferimenti alla vita reale di oggi. I cameo aggiungeranno ulteriore ironia e sorprenderanno il pubblico. Volevamo creare qualcosa che facesse sorridere ma in cui fosse facile riconoscersi.”

Questo singolo rappresenta solo una parentesi estiva o l’inizio di un progetto più ampio?

“Colpa del Sole nasce come un singolo forte e immediato, ma l’intesa che si è creata ci ha fatto venire voglia di andare oltre. Sicuramente non escludiamo nuove collaborazioni o un progetto più ampio in futuro."