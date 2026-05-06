Psicologo, formatore, scrittore e speaker, specializzato in consulenze psicologiche per adulti e coppie, è in tour con lo spettacolo Come rialzarsi e tornare a sorridere (l’8 maggio sarà al Teatro della Regina di Cattolica a cura di Charlotte): con ironia, parole semplici, profonde e vere, intrecciando racconti e riflessioni e strumenti parlare a chi ha vissuto una caduta e desidera rialzarsi