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Francesco Sinatti crea la playlist per chi deve nella vita è scivolato e vuole rialzarsi

Musica
©IPA/Fotogramma

Psicologo, formatore, scrittore e speaker, specializzato in consulenze psicologiche per adulti e coppie, è in tour con lo spettacolo Come rialzarsi e tornare a sorridere (l’8 maggio sarà al Teatro della Regina di Cattolica a cura di Charlotte): con ironia, parole semplici, profonde e vere, intrecciando racconti e riflessioni e strumenti parlare a chi ha vissuto una caduta e desidera rialzarsi

1 - Anche fragile – Elisa
La rinascita non inizia dalla forza, ma dal permesso di crollare. La fragilità non è una crepa: è una porta.

 

2 - Costruire – Niccolò Fabi
Ti ricorda che vivere non è arrivare, ma mettere mattoni anche quando tremi. La rinascita è lenta, quotidiana, quasi invisibile. Ma reale.

 

3 - Giudizi universali – Samuele Bersani
Ti libera dal bisogno di spiegarti a tutti. Rinascere è smettere di vivere sotto processo e tornare a sentirsi.

 

4 - Almeno tu nell’universo – Mia Martini
È il grido di chi ha conosciuto il dolore e cerca un punto fermo. La rinascita passa anche da un incontro che ti ricorda che non tutto è caos.

 

5 - Panico – Ghali
Ti porta dentro l’ansia senza anestesia. Ma è proprio lì che scopri che puoi restare… senza scappare.

 

6 - Emozioni – Lucio Battisti
Un viaggio dentro ciò che senti, senza filtri né difese. Rinascere è tornare a provare, anche quando fa male.

 

7 - Burnout – Pinguini Tattici Nucleari
Parla di quando sei pieno… ma vuoto. E capisci che rinascere significa smettere di funzionare e iniziare a vivere.

 

8 - Un viaggio contro la paura – Mace & Joan Thiele
È un attraversamento, non una fuga. La rinascita qui è movimento: vai avanti anche se hai paura.

 

9 - Sindrome di Stoccolma – Ghemon
Racconta il legame con ciò che ti fa male. Rinascere è spezzare l’abitudine a restare dove soffochi.

 

10 - Mattone – Angelica Bove
Ogni peso può diventare struttura. La rinascita è trasformare ciò che ti schiaccia in ciò che ti sostiene.

 

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