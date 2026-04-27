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Kay presenta il progetto Chiudi gli Occhi con una playlist

Musica

L'album si muove in un universo sonoro sospeso tra luce e ombra, dove influenze trap si intrecciano con una forte dimensione emotiva e richiami alla scena Dark R'n'B internazionale in un equilibrio tra atmosfere intime, ricerca sonora e una scrittura personale che alterna con naturalezza italiano e inglese. Una scelta che riflette anche la sua identità italiana e nigeriana con una continua ricerca di equilibrio tra culture e riferimenti diversi

Kay - Non sei sola

Un brano che esplora il dualismo tra indipendenza e dipendenza affettiva, mostrando una personalità complessa e ingestibile. Dal punto di vista sonoro, è un mix di synth, soul ed elettronica che si fondono con melodie eteree e un flow ritmico. Kay gioca con effetti e riverbero, creando uno stile magnetico fin dal primo ascolto. Il beat è sperimentale e contemporaneo, ed è difficile individuare qualcosa di simile già sentito.

Don Toliver - Body

Un brano che ruota attorno alla sensualità e all’attrazione fisica, con un mood ipnotico e notturno. Dal punto di vista sonoro unisce synth atmosferici e bassi pulsanti alle sue melodie eteree e a un flow fluido e groovy.
 

Drake ft. Travis Scott - Fair Trade

Racconta un successo guadagnato dopo sacrifici, che però porta freddezza e meno

fiducia nelle persone. Dal punto di vista sonoro, il brano parte lento, minimale e

malinconico per poi diventare più oscuro, immersivo e ricco di effetti, con un’atmosfera quasi spaziale nella seconda parte.

PARTYNEXTDOOR - Deeper

Racconta una relazione intensa e complicata, in cui emergono desiderio, connessione

emotiva e difficoltà nel fidarsi completamente. Dal punto di vista sonoro, il brano è

lento, avvolgente e sensuale, con melodie R&amp;B morbide, bassi profondi e un uso

marcato di effetti e riverberi che creano un’atmosfera intima, notturna e immersiva.
 

Astro - Maybach

Racconta un lifestyle legato al desiderio di status, lusso e attenzione, con immagini di

auto costose e club, ma allo stesso tempo mette in luce relazioni complicate e la

superficialità di chi cerca più immagine che sostanza. Dal punto di vista sonoro, il

brano ha un beat trap moderno e avvolgente, con bassi profondi e melodie urbane

eleganti che creano un’atmosfera notturna, sensuale e immersiva, tipica dell’R&B/rap

contemporaneo italiano.

The Weeknd - Starboy

Il brano racconta la trasformazione di The Weeknd da giovane artista ambizioso a star di successo, evidenziando il lusso, il potere e il distacco emotivo che accompagnano la fama. Sonoramente unisce R&B e pop elettronico, con synth scuri, batteria elettronica e voce distesa, creando un’atmosfera elegante ma fredda che riflette sia il fascino sia l’alienazione della vita da “Starboy”.

Artemas - I’ll Make You Miss Me

Il brano parla di una relazione finita ma che lascia ancora nostalgia e desiderio: il

narratore vuole che l’altra persona senta la sua mancanza, mostrando quanto i

sentimenti persistano nonostante la separazione. Il sound è lento, malinconico e

riflessivo, con melodie intime che amplificano il senso di dolore e attaccamento

emotivo.

Lithe ft. Don Toliver

Racconta una relazione che continua a esistere soprattutto attraverso lo schermo, tra chiamate e distanza emotiva. I due cercano di restare legati, ma il rapporto è instabile, fatto di incomprensioni e di un senso costante di vuoto. Questo viene rafforzato dal suono: la produzione è lenta, morbida e malinconica. La voce più eterea di Don Toliver aggiunge nostalgia, mentre Lithe mantiene un tono più freddo e diretto.

Prettyhomie ft. Pink Wine - Comer-T

Un brano dark R&B che racchiude relazioni intense e sensuali, con beat caratterizzati

da synth che definiscono il genere. Il brano fonde spagnolo e italiano, unendo due

culture nella stessa vibe e alternando la prospettiva di un artista latino e di uno

italiano.

Nobu Woods - Too Involved

Parla di una relazione in cui il coinvolgimento emotivo diventa eccessivo e complicato,

creando tensione e confusione tra i due. A livello sonoro, il brano ha un’atmosfera

morbida e malinconica, con sonorità soul leggere e moderne che enfatizzano il senso

di vulnerabilità e distacco.

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