Kay presenta il progetto Chiudi gli Occhi con una playlist

L'album si muove in un universo sonoro sospeso tra luce e ombra, dove influenze trap si intrecciano con una forte dimensione emotiva e richiami alla scena Dark R'n'B internazionale in un equilibrio tra atmosfere intime, ricerca sonora e una scrittura personale che alterna con naturalezza italiano e inglese. Una scelta che riflette anche la sua identità italiana e nigeriana con una continua ricerca di equilibrio tra culture e riferimenti diversi
Kay - Non sei sola
Un brano che esplora il dualismo tra indipendenza e dipendenza affettiva, mostrando una personalità complessa e ingestibile. Dal punto di vista sonoro, è un mix di synth, soul ed elettronica che si fondono con melodie eteree e un flow ritmico. Kay gioca con effetti e riverbero, creando uno stile magnetico fin dal primo ascolto. Il beat è sperimentale e contemporaneo, ed è difficile individuare qualcosa di simile già sentito.
Don Toliver - Body
Un brano che ruota attorno alla sensualità e all’attrazione fisica, con un mood ipnotico e notturno. Dal punto di vista sonoro unisce synth atmosferici e bassi pulsanti alle sue melodie eteree e a un flow fluido e groovy.
Drake ft. Travis Scott - Fair Trade
Racconta un successo guadagnato dopo sacrifici, che però porta freddezza e meno
fiducia nelle persone. Dal punto di vista sonoro, il brano parte lento, minimale e
malinconico per poi diventare più oscuro, immersivo e ricco di effetti, con un’atmosfera quasi spaziale nella seconda parte.
PARTYNEXTDOOR - Deeper
Racconta una relazione intensa e complicata, in cui emergono desiderio, connessione
emotiva e difficoltà nel fidarsi completamente. Dal punto di vista sonoro, il brano è
lento, avvolgente e sensuale, con melodie R&B morbide, bassi profondi e un uso
marcato di effetti e riverberi che creano un’atmosfera intima, notturna e immersiva.
Astro - Maybach
Racconta un lifestyle legato al desiderio di status, lusso e attenzione, con immagini di
auto costose e club, ma allo stesso tempo mette in luce relazioni complicate e la
superficialità di chi cerca più immagine che sostanza. Dal punto di vista sonoro, il
brano ha un beat trap moderno e avvolgente, con bassi profondi e melodie urbane
eleganti che creano un’atmosfera notturna, sensuale e immersiva, tipica dell’R&B/rap
contemporaneo italiano.
The Weeknd - Starboy
Il brano racconta la trasformazione di The Weeknd da giovane artista ambizioso a star di successo, evidenziando il lusso, il potere e il distacco emotivo che accompagnano la fama. Sonoramente unisce R&B e pop elettronico, con synth scuri, batteria elettronica e voce distesa, creando un’atmosfera elegante ma fredda che riflette sia il fascino sia l’alienazione della vita da “Starboy”.
Artemas - I’ll Make You Miss Me
Il brano parla di una relazione finita ma che lascia ancora nostalgia e desiderio: il
narratore vuole che l’altra persona senta la sua mancanza, mostrando quanto i
sentimenti persistano nonostante la separazione. Il sound è lento, malinconico e
riflessivo, con melodie intime che amplificano il senso di dolore e attaccamento
emotivo.
Lithe ft. Don Toliver
Racconta una relazione che continua a esistere soprattutto attraverso lo schermo, tra chiamate e distanza emotiva. I due cercano di restare legati, ma il rapporto è instabile, fatto di incomprensioni e di un senso costante di vuoto. Questo viene rafforzato dal suono: la produzione è lenta, morbida e malinconica. La voce più eterea di Don Toliver aggiunge nostalgia, mentre Lithe mantiene un tono più freddo e diretto.
Prettyhomie ft. Pink Wine - Comer-T
Un brano dark R&B che racchiude relazioni intense e sensuali, con beat caratterizzati
da synth che definiscono il genere. Il brano fonde spagnolo e italiano, unendo due
culture nella stessa vibe e alternando la prospettiva di un artista latino e di uno
italiano.
Nobu Woods - Too Involved
Parla di una relazione in cui il coinvolgimento emotivo diventa eccessivo e complicato,
creando tensione e confusione tra i due. A livello sonoro, il brano ha un’atmosfera
morbida e malinconica, con sonorità soul leggere e moderne che enfatizzano il senso
di vulnerabilità e distacco.
"Singolarmente", i 35 singoli usciti e da non perdere
Un mese ricchissimo, un mese da tutti numeri 1 il marzo 2026. Al fotofinish la hanno spuntata Giada Luppi con “Chi sei? (New York)”, un brano che racconta l'amore diviso tra rassicuranti certezze e la voglia di esplorare nuovi mondi affettivi, e Andrea Rana con 'Manimàn', una canzone fuori dal tempo e dalle logiche di oggi. Tolti i due artisti menzionati, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO